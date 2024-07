War die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris ein Vorbote der Ankunft des Antichristen?

Gute Nachrichten für NBCUniversal: Die Olympischen Spiele in Paris haben mit einem großen Sieg bei der Eröffnungszeremonie am Freitag einen großartigen Start hingelegt.

Laut Nielsen und Adobe Analytics schalteten fast 29 Millionen Menschen ein, um das Spektakel zu verfolgen.

Das ist ein Anstieg von mehr als 60 % gegenüber den pandemiebedingt verschobenen Olympischen Spielen 2021 in Tokio, die vor drei Jahren auf den NBC-Plattformen lediglich 17 Millionen Zuschauer erreichten, weil die Spiele in leeren Stadien stattfanden.

Am Sonntag „verteidigten“ die Organisatoren der Eröffnungszeremonie ihre Entscheidungen …

Die Organisatoren von Paris haben die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele am Sonntag verteidigt, nachdem es heftige Reaktionen auf die offensichtliche Verspottung des Abendmahls während der Aufführung gegeben hatte.

Die Eröffnungszeremonie wurde von amerikanischen und internationalen Politikern sowie von christlichen Gruppen und Sportlern gleichermaßen verurteilt, da sie eines der am meisten verehrten Ereignisse des Christentums in ihrer Darstellung darstellte.

Und ein Sprecher der Olympischen Spiele in Paris versicherte allen , dass es „niemals die Absicht bestand, irgendeiner religiösen Gruppe gegenüber respektlos zu sein“ …

Anne Descamps, Sprecherin von Paris 2024, sprach am Sonntag darüber.

„Es bestand eindeutig nie die Absicht, einer religiösen Gruppe gegenüber respektlos zu sein. (Bei der Eröffnungszeremonie) sollte die Toleranz der Gemeinschaft gefeiert werden“, sagte Descamps Reportern über Reuters.

„Wir glauben, dass dieses Ziel erreicht wurde. Wenn sich jemand beleidigt gefühlt hat, tut uns das wirklich leid.“

Was werden sie sonst noch sagen?

Sie sind völlig ertappt worden und versuchen nun, die Sache so gut wie möglich darzustellen.

Aber jeder weiß genau, was sie versucht haben.

Eine weitere Sache, die bei weitem nicht genug Aufmerksamkeit erhält, ist der riesige goldene Stierkopf, der Teil der Eröffnungszeremonie war.

Viele stellten sofort eine Verbindung zum goldenen Kalb im Buch Exodus her …

Im alttestamentarischen Buch Exodus wird die Geschichte erzählt, wie Gott die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreite und ihnen gebot (Exodus 20:2–5), keine anderen Götter anzubeten und keine Götzenbilder zu schaffen, die sie anbeten könnten.

Als Moses auf dem Berg Sinai Gott begegnete und die Zehn Gebote erhielt, musste er bei seiner Rückkehr vom Berg feststellen, dass die Israeliten ihr Gold eingeschmolzen und daraus die Statue eines goldenen Kalbs geschaffen hatten, um es als den Gott anzubeten, der sie aus Ägypten befreit hatte.

Aber natürlich war der Stier auch im antiken Nahen Osten eine sehr verbreitete Darstellung von Baal.

Auf jeden Fall wirkte der Stierkopf auf dieser Bühne seltsam fehl am Platz.

Es gab keinen Grund, warum es dort sein musste, und dennoch war es da.

Interessanterweise kam es in der Stadt Paris bereits am ersten Wettkampftag der Olympischen Spiele plötzlich zu einem Stromausfall …

Der erste Tag der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris ist vorbei und obwohl der erste Wettkampftag großartig war, wurde die Stadt der Lichter von schweren Stürmen heimgesucht. Die Unwetter wurden so schlimm, dass über Nacht in großen Teilen der Stadt der Strom ausgefallen zu sein schien.

Gegen Mitternacht begannen Berichte zu kursieren, dass es in der Stadt der Lichter dunkel geworden sei. Obwohl die Berichte und die Ursache der Stromausfälle noch nicht bestätigt sind, kursieren in den sozialen Medien einige Videos, die zeigen, wie es aussieht, als ob in der Stadt ein großer Stromausfall herrscht.

Natürlich stellten die Leute sofort eine Verbindung her zwischen dem scheinbaren Stromausfall, der genau zum richtigen Zeitpunkt kam, und der Eröffnungszeremonie, die etwa 36 Stunden zuvor stattgefunden hatte und bei der es für die meisten sicherlich wie eine eindeutige Parodie des letzten Abendmahls aussah.

War dies nur ein weiterer „Zufall“ oder wollte uns jemand eine Botschaft übermitteln?

In der heutigen Zeit ist es sehr in Mode gekommen, Gott, den Herrn Jesus Christus und den christlichen Glauben zu verspotten.

Und diejenigen, die es tun, glauben, dass sie damit völlig durchkommen.

Doch ich warne schon seit Jahren davor , dass der Tag der Abrechnung in Wahrheit rasch näher rückt.

Die Uhr tickt und es wird nicht mehr lange dauern, bis die globale Elite endlich erntet, was sie gesät hat.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 30.07.2024