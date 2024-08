Teile die Wahrheit!

Jeden Tag werden wir buchstäblich mit Nachrichten bombardiert, die darauf hindeuten, dass die Welt, in der wir leben, völlig verrückt wird. Wir haben ständig mit beispiellosem politischem Chaos, wirtschaftlichen Turbulenzen, eskalierenden globalen Konflikten, beängstigenden Seuchen und historischen Naturkatastrophen zu kämpfen.

Ich benutze das Wort „Chaos“ in diesen Tagen sehr oft, denn das ist es, was wir überall um uns herum erleben. Gestern habe ich einige wirklich verrückte Dinge geteilt , die allein in der letzten Woche passiert sind, und heute habe ich eine noch längere Liste wirklich verrückter Dinge, die ich mit Ihnen teilen möchte. Von Michael Snyder

Im Folgenden finden Sie 11 Beispiele, die zeigen, dass wir wirklich in sehr seltsamen Zeiten leben …

#1 Es wird berichtet, dass ein unbekannter Himmelskörper, der mehr als 27.000 Mal größer als die Erde ist, mit ungefähr einer Million Meilen pro Stunde durch unsere Galaxie reist …

Ein „EINZIGARTIGER“ Himmelskörper wurde dabei beobachtet, wie er mit einer Geschwindigkeit von einer Million Meilen pro Stunde durchs All rast – so schnell, dass er laut NASA die Galaxie verlassen könnte.

Das kolossale Objekt – etwa 27.306-mal so groß wie die Erde – wurde von Bürgerwissenschaftlern entdeckt, die Daten des WISE-Teleskops der NASA analysierten.

Bisher konnten uns die Wissenschaftler nicht sagen, um welches Objekt es sich handelt oder woher es stammt.

Aber alle sind sich einig, dass das eine wirklich große Sache ist.

Der „Bürgerwissenschaftler“, der dieses Objekt zuerst entdeckte, war erstaunt, dass es zuvor noch niemand entdeckt hatte …

„Ich kann mein Ausmaß der Aufregung nicht beschreiben“, sagte Martin Kabatnik, ein Bürgerwissenschaftler aus Nürnberg.

„Als ich zum ersten Mal sah, wie schnell es sich bewegte, war ich davon überzeugt, dass es bereits gemeldet worden sein musste.“

#2 Vor der Küste Südkaliforniens wurde kürzlich ein äußerst seltener „Weltuntergangsfisch“ entdeckt und es gibt viele Spekulationen darüber, was dies möglicherweise bedeuten könnte …

Kajakfahrer und Schnorchler entdeckten an der Küste Südkaliforniens einen äußerst seltenen Riemenfisch, der den Spitznamen „Weltuntergangsfisch“ trägt, da er in manchen Teilen der Welt als Vorbote drohender Katastrophen gilt. Laut dem Scripps Institution of Oceanography der UC San Diego ist dies eine von weniger als zwei Dutzend bestätigten Sichtungen eines Riemenfischs in dem Bundesstaat in über 120 Jahren. (Wir leben wirklich in der biblischen Endzeit)

Der Riemenfisch ist laut Ocean Conservatory ein „auffallend großer, seltsam aussehender Fisch“ mit einem langen, silbrigen, bandförmigen Körper. Der Fisch kann über 30 Fuß lang werden und hat große Augen und „unheilvolle“ rote Stacheln in einer kronenartigen Anordnung. Normalerweise sind diese Fische Tiefseebewohner und gedeihen in Gewässern, die von Wissenschaftlern am wenigsten erforscht sind.#3

Wussten Sie, dass einst Mastodonten die Ebenen Iowas durchstreiften? Ich wusste es auch nicht, aber anscheinend war das so …

Archäologen in Iowa glauben, einen uralten Mastodon-Schädel ausgegraben zu haben, der aus der Zeit stammt, als die ersten Menschen die Erde bevölkerten.

Der Fund wurde im südlichen Teil des Staates gemacht und ist laut dem Office of the State Archaeologist der University of Iowa das erste gut erhaltene Mastodon in Iowa. Wissenschaftler und Mitglieder der örtlichen Gemeinde führten vor kurzem eine 12-tägige Ausgrabung an der Fundstätte durch, bei der „mehrere Mastodonknochen“, hauptsächlich aus dem Schädel, gefunden wurden.

#4 Laut Not The Bee wurde gerade in Houston, Texas, eine absolut gigantische Statue einer Hindu-Gottheit enthüllt …