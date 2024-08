Deutschland, ein Volk der Dummköpfe?

Teile die Wahrheit!

Ist es fair, die Frage nach der Dummheit eines ganzen Volkes in den Raum zu stellen? Unser Autor Tom J. Wellbrock glaubt, dass man sie stellen muss, wenn man in diesem Land noch irgendetwas retten will.

Beginnen wir mit den vielen klugen Köpfen, den kritischen Geistern in Deutschland, die sich mit der Entwicklung des Landes beschäftigen und erkennen, dass etwas nicht stimmt, überhaupt nicht stimmt in Deutschland.

Sie sind die Mutigen, aber auch die Verlorenen. Ihr Kampf ist ehrenwert, er ist wichtig, unverzichtbar. Man denke nur an die in der Corona-Episode geplante Impfpflicht. Auch wenn sie weder Wertschätzung noch Dankbarkeit dafür ernten, waren sie es doch, die die verpflichtende Impfung in Deutschland verhindert haben.

Ohne ihren Widerstand hätte es einen Durchmarsch der Mächtigen gegeben und niemand weiß, wie viele Menschen heute krank oder tot wären, weil sie einen mit heißer Nadel entwickelten Impfstoff erhalten hätten, hätte es die verbal verunglimpften Querdenker nicht gegeben.

Doch die Verhinderung der Impfpflicht ist der erste und letzte Punkt einer Liste des Widerstands seit der „Wiedervereinigung“ (die ja bekanntlich nur Ostdeutschland betraf). Daher sind die Mutigen auch die Verlorenen.

Und doch sind sie von historischer Bedeutung, denn sie werden irgendwann einmal in den Geschichtsbüchern stehen, einige wenige namentlich, weil sie Herausragendes im Widerstand geleistet haben, die meisten aber namenlos und als Teil einer Bewegung.

In der Zukunft werden die Menschen, die in diesen Geschichtsbüchern lesen, anerkennend die Gruppen des Widerstands erwähnen, sie werden sagen, dass es immerhin den Versuch gab, den Wahnsinn zu verhindern, dass aber die Mächtigen zu mächtig und die Dummen zu dumm waren. („Tributpflichtiger Vasall“: Was bezahlt Deutschland für die Stationierung von US-Raketen an die USA?)

Dumme Drohnen

Kürzlich wurden in Deutschland über Brunsbüttel Drohnen entdeckt. Sie flogen über ein Atomkraftwerk und verletzten damit den Luftraum. Es dauerte nicht lang, bis klar war, dass es sich nur um russische Drohnen handeln konnte.

Beweise oder auch nur Herleitungen des gesunden Menschenverstandes spielten bei der Berichterstattung über die Drohnen keine Rolle. Sie kamen von Putin, dem Teufel höchstpersönlich, basta!

Es soll hier nicht um die Drohnen gehen, auch wenn man nicht ausschließen darf, dass sie zum Anlass genommen werden könnten, einen „Angriffsverteidigungsschlag“ zu initiieren, um den Einmarsch Russlands in Berlin zu verhindern. Es geht hier um Logik, Sinnhaftigkeit.

300x250

In Deutschland werden zwei parallele Geschichten erzählt, die sehr an Schrödingers Katze erinnern. Die erste lautet, dass Putins Armee zu schlecht aufgestellt sei, um die Ukraine militärisch zu schlagen.

Tagein, tagaus lesen wir über die militärischen Fortschritte der Ukraine und die schmerzhaften Verluste Russlands. Und tatsächlich dauert der Krieg nun schon seit Anfang 2022 an, ein Spaziergang der Russen sieht wahrlich anders aus.

Die zweite Geschichte kann nur funktionieren, wenn man es mit einem in weiten Teilen dummen Publikum zu tun hat. Denn sie entwickelt ein schreckliches Bedrohungsszenario, in dem Russland osteuropäische Länder angreift, nachdem die Ukraine besiegt wurde.

300x250 boxone

Ist auch das erledigt, wird weitermarschiert, und zwar in Richtung Berlin, Brüssel, Paris. Schon beim Schreiben dieser Zeilen drängt sich die Frage auf: Wie dumm muss man sein, um so einen Blödsinn zu glauben?

Also, was denn nun? Ist Russland militärisch schwach oder eine Bedrohung für die ganze „freie“ Welt? Diese Frage müsste die Deutschen umtreiben, und zwar nicht die kritischen Geister allein, sondern die gesamte Bevölkerung.