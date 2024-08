Deutschlands Finanzlage spitzt sich zu – ein Eigentor nach dem anderen: Habecks Fehler und ihre Folgen

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland bleibt angespannt, was sich deutlich auf die Steuereinnahmen von Bund und Ländern auswirkt. Im Juli 2024 sanken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent auf 63,81 Milliarden Euro.

Besonders betroffen zeigt sich die Umsatzsteuer, die trotz gestiegener Löhne um neun Prozent niedriger ausfiel. Diese Entwicklung spiegelt den weiterhin schwachen Konsum in Deutschland wider, der hinter den Erwartungen zurückbleibt (welt: 22.08.24).

Steuereinnahmen auf wackligem Fundament: Warum die Umsatzsteuer trotz steigender Löhne schwächelt

Die Umsatzsteuer, ein wesentlicher Bestandteil der Steuereinnahmen, hat sich als empfindlich gegenüber der schwachen Konsumnachfrage erwiesen. Obwohl die Löhne in den vergangenen Monaten gestiegen sind, konnte dies den Konsum nicht ausreichend beleben.

Dies hat direkte Folgen für die Steuereinnahmen, die zu einem großen Teil auf der Umsatzsteuer basieren. Dennoch gibt es im Jahresvergleich leichte positive Entwicklungen.

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 stiegen die Steuereinnahmen um 1,9 Prozent auf insgesamt 477,82 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr rechnen Experten mit einem Anstieg der Einnahmen um etwa vier Prozent, was in etwa 864 Milliarden Euro entsprechen würde. (Steuerzahler als Dukatenesel: Habecks Milliarden-Subventionen für Großkonzerne in der Kritik)

Warnsignal aus dem Finanzministerium: Deutsche Wirtschaft stagniert

Trotz dieser moderaten Erholung in der Jahressumme bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt. Das Bundesfinanzministerium unter der Führung der FDP sieht in seinem Monatsbericht die Konjunktur weiterhin auf der Stelle treten.

Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal leicht, und „Frühindikatoren deuten nicht auf eine bevorstehende dynamische Belebung hin.“ Diese Analyse deutet darauf hin, dass die wirtschaftliche Erholung möglicherweise langsamer voranschreiten könnte als ursprünglich erwartet.

Bundeshaushalt in Gefahr? Warum der ausbleibende Wirtschaftsaufschwung zum Risiko wird

Die derzeitige Planung für den Bundeshaushalt basiert auf der Annahme eines Wirtschaftsaufschwungs, der mit steigenden Steuereinnahmen einhergehen soll. Die Bundesregierung geht von einem Anstieg um etwa vier Prozent aus.

Diese Prognose birgt jedoch erhebliche Risiken, da die bisherigen Entwicklungen darauf hindeuten, dass die erhoffte Konjunkturerholung unsicher bleibt.

Sollte das prognostizierte Wachstum bei den Steuereinnahmen ausbleiben, könnten Engpässe im Bundeshaushalt auftreten. Die Ausgabenplanung basiert auf optimistischen Wachstumsannahmen, die bei einem anhaltend schwachen Konsum und niedrigeren Umsatzsteuereinnahmen infrage gestellt werden könnten.

Es besteht das Risiko, dass die Regierung ihre Finanzplanung demnächst schon wieder anpassen muss, um die Stabilität des Haushalts zu gewährleisten.

Ein Eigentor nach dem anderen: Habecks Fehler und ihre Folgen

Robert Habeck, Vizekanzler und Wirtschaftsminister, sorgt mit seinen Entscheidungen zunehmend für Verwirrung und Unmut in der deutschen Wirtschaft. Ob es die Abschaltung der Atomkraftwerke, das missglückte Gebäudeenergiegesetz oder die gekappte E-Auto-Prämie ist – die Auswirkungen seiner Politik werden in der Wirtschaft deutlich spürbar. Hier ein Überblick über vier schwerwiegende Fehler, die die Ampel-Koalition ins Wanken bringen und das Vertrauen in die Politik erschüttern (focus: 16.08.24).