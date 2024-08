England: „Ein Bürgerkrieg ist unvermeidlich“ – wann schwappt er nach Deutschland über?

Großbritannien steht am Rande des Bürgerkriegs. Die Auswirkungen der Krawalle von Southport, wo nach dem bestialischen Mord an drei kleinen Mädchen durch einen emigrationsstämmigen “Briten” mit ruandischen Eltern eine wütende Menge gegen Politik und Masseneinwanderung auf die Barrikaden ging, gehen weiter wie befürchtet:

Nun schlägt die vor allem muslimische Parallelgesellschaft gegen die von Medien als “rechts” und “ausländerfeindlich” gefragten Demonstranten zurück. Die Folge ist genau das, was seit langem befürchtet wurde und was früher oder später überall in Europa zum Alltag gehören wird: Bürgerkriegsähnliche Unruhen.

Die Sommer-Randale von Frankreich vor einem Jahr, nach der Erschießung eines maghrebstämmigen Muslims in einer Polizeikontrolle, sind nichts gegen das, was sich binnen weniger Tage zum Flächenbrand ausgewirkt hat.

“Wütende und verzweifelte Bürger und Polizisten greifen sich gegenseitig an, Islamisten skandieren „Allahu Akbar“, Migranten greifen Einwanderungskritiker an. Premierminister Starmer plant eine Sondersitzung.” So berichtet “Nius” über die Lage in England.

Es kommt genau so, wie von besonnenen Mahnern des Migrationsirrsinns stets prophezeit: Wo der Staat versagt, wird irgendwann ein Bürgerkrieg entscheiden – und England steht kurz davor.

Inzwischen fließ massenhaft Blut: In Stoke stachen muslimische Einwanderer einheimische Briten nieder, Berichten zufolge attackieren sie Weiße und indigene Engländer mit Äxten und Hämmern “Sie sind bewaffnet und bereit, uns zu ermorden“, lauteten verzweifelte Hilferufe auf Telegram.

Und das alles dürfte erst der Anfang sein: “Reform UK-Chef” Nigel Farage macht in einem Tweet wenig Hoffnung für die nähere Zukunft: “Was Sie auf den Straßen von Hartlepool, London und Southport gesehen haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was im Laufe der nächsten Wochen passieren wird .“ (Migrantengewalt: Messerangriffe, „Spiegel“-Journalist von Syrer verprügelt, nach 70 Einbrüchen: Minderjähriger Asylbewerber soll ins geschlossene Heim)

Auch in Deutschland Verlust des staatlichen Gewaltmonopols

Dass der Staat seine Bürger nicht schützen will und wird, sondern bürgerkriegsähnliche Verhältnisse geradezu provoziert, gilt indes nicht nur für Großbritannien, sondern auch für Deutschland: Auch hier machen sich migrantische Parallelgesellschaften und islamistische Gruppierungen nichts mehr aus der staatliche Autoritär, gestern erst wieder zu sehen in Berlin: Dort sollte gegen Abend eine ungeneigte, alles andere als friedliche Palästinenser-Demo auf dem Walther-Schreiber-Platz von der Polizei aufgelöst werden.(Ein Mord als Fanal: Unzählige Einzelfälle – noch halten viele am multikulturellen Traum fest)

Die Teilnehmer allerdings wollen das nicht akzeptieren und randalierten daraufhin in Nebenstraßen weiter; unter anderem bedrängen sie kollektiv eine Hundertschaft der Polizei.

Paul Brandenburg kommentiert: “Was auffällt: diese (die Polizei) ist im Gegensatz zu ihrer Brutalität bei ‘Corona’-Demos völlig defensiv. Damals wurden friedliche Teilnehmer wegen fehlender ‘Masken’ verprügelt und gefesselt. Hier hingegen ‘Deeskalation’ pur.”

Und Brandenburg schlussfolgert nicht ganz abwegig: “Deutschlands Regime will Krieg in unseren Strassen. Islamische Gewalt-Migranten sind ihre Waffe gegen die eigenen Bürger.” Es könne daher nur Remigration Abhilfe schaffen.

Es gibt allerdings noch eine weitere Waffe gegen die eigene Bevölkerung: Die Staatsbürgerschaftspolitik.

Indem immer mehr kulturfremde, integrationsunwillige und gewaltbereite illegale Migranten nach einem neuen Automatismus zu “Deutschen” gemacht werden – bequemerweise dank Doppelstaatsbürgerschaft parallel zu ihrer eigentlichen Identität -, kann die Regierung die entsetzlichen Folgen ihrer eigenen Politik noch besser verschleiern.

Wenn aus Migranten Deutsche werden, gibt es keine Flüchtlings- und Ausländerkriminalität mehr. Und NUR darum – um die Fälschung der Kriminalstatistik und der wahren Zahlen beim missbräuchlichen Bezug von Sozialleistungen – geht es hier. Die Unterscheidung zwischen Ausländern und Deutschen soll einfach beseitigt werden.

Und daher wird von deutschen Medien auch im Fall des die Krawalle auslösenden Täters von Southport so getan, als handele es sich bei diesem um einen “Briten”, obwohl jeder die Wahrheit und ihre Verschleierung kennt: