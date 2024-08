Globale Finanzkrise: Der Zusammenbruch markiert den Beginn unserer Freiheit! Schwarzer Schwan oder Schwarzer Montag? (Video)

Die Verflechtung der globalen Märkte bedeutet, dass keine Wirtschaft sicher ist. Die Probleme der Wall Street sind nicht nur ein amerikanisches Problem; sie sind ein Symptom einer globalen Finanzmalaise, die weitreichende Folgen haben könnte.

Der Dominoeffekt: Das globale Bankwesen steht unter Beschuss

Wenn die Märkte zusammenbrechen, ist der Bankensektor nicht weit davon entfernt. Die Fremdkapitalquote dieser Institute ist immens, und ihre Anfälligkeit gegenüber dem Marktabschwung könnte einen Dominoeffekt auslösen.

Banken auf der ganzen Welt bereiten sich auf das Schlimmste vor, einige sind bereits mit Liquiditätskrisen konfrontiert.

Ein Ansturm auf die Banken wird angesichts der sich ausbreitenden Panik zu einer echten Möglichkeit, und man erwartet die Schließung von Filialen als Maßnahme zur Eindämmung der Folgen.

Stand 17:120 Uhr:

Das Börsenbeben geht rund um die Welt! Zuerst erwischte es Asien, dann weitere Märkte.

▶︎ Jetzt stürzt auch die US-Börse ein. Der Leitindex Dow Jones – der amerikanische Dax – brach zum Börsenstart am Montagnachmittag um etwa 2,8 Prozent ein. Über die vergangenen fünf Tage macht das einen Verlust von 4,5 Prozent.

▶︎ Andere US-Indizes sackten deutlich stärker ab: Der S&P 500 – der Index der 500 größten US-Unternehmen – sank am Montag im frühen Handel um 4,1 Prozent. Der Tech-Index Nasdaq rutschte um 5,7 Prozent ab.

Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ schreibt: „Der Ausverkauf an den Aktienmärkten verstärkte sich weltweit, was die US-Indizes ins Rutschen brachte und die Volatilität auf den höchsten Stand seit der Covid-19-Pandemie ansteigen ließ.“

Im Vergleich zu asiatischen Märkten ist die US-Börse glimpflich davongekommen. Trotzdem setzt sich der Kursrutsch vom Freitag fort.

In Europa gingen die Kurse am Montagvormittag auf Tauchstation. Der deutsche Leitindex Dax verlor zwischenzeitlich um die drei Prozent und tendierte in Richtung der 17 000-Punkte-Marke.

Einige Kryptos haben in den letzten 7 Tagen über 20 % Prozent an Wert verloren, wobei einige in den letzten 12 Monaten über 50 Prozent an Wert zugenommen hatten

Die renommierte US-Wirtschaftszeitung „Wall Street Journal“ sprach von einem „globalen Ausverkauf“ an den Aktienmärkten. Es seien „schwindelerregenden Tage“ an der US-Börse, die wertvollsten Unternehmen der Welt schmieren beispiellos ab.

►Prof. Olaf Stotz, Frankfurt School of Finance and Management, zu BILD: „Es wurden ungefähr 10 Billionen Dollar an Wert bereits vernichtet.“

Es begann in Japan: Der zentrale japanische Aktienindex Nikkei, der schon seit einem Monat schwächelt, sackte am Montag um 12,4 Prozent ab. Das war damit der größte Tagesverlust seit dem Jahr 1987, dem sogenannten „Schwarzen Montag“.

▶︎ Auch andere asiatische Börsen gingen in die Knie. In Seoul (Südkorea) etwa sackte der Leitindex Kospi um 8,8 Prozent ab, und in Taipeh (Taiwan) verlor der Taiex 8,4 Prozent. Der Straits-Times-Index in Singapur mehr als vier Prozent.

A wave of financial collapses in multiple markets is happening across the world.

Black Swan or Black Monday?

Stocks and crypto have plunged as investors start to panic while a global sell-off deepens.

