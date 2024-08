Exil-Muslim: “Die Welt hat Angst vor uns. Die Welt lacht über uns. Wir leben im Mittelalter” (Video)

Teile die Wahrheit!

Der schwedische Journalist, Kolumnist und Influencer Luai Ahmed gilt als umstrittener Kritiker des radikalen Islam sowie des ihm innewohnenden Antisemitismus und Israel-Hasses Ahmed ist offen schwul und bezeichnet sich selbst als Zionist.

Ahmed wuchs in der jemenitischen Hauptstadt, Sanaa, auf. 2014 beantragte er nach einem Vortrag für die “Olof Palme Foundation” in Schweden Asyl. Mittlerweile besitzt er die schwedische Staatsbürgerschaft und ist Mitglied der Partei “Schwedendemokraten”.

Ahmed ist in sozialen Netzwerken erfolgreich: Auf “X” hat er 144.000 Followern und 65.000 auf “TikTok”, seine Videos erhalten im Durchschnitt Hunderttausende von Aufrufen .

Ahmed erhielt einen Bachelor-Abschluss in “International Business Studies” an der Libanese-International-University im Jemen. Zudem studierte er “Internationale Migration und ethnische Beziehungen” an der Universität Malmö.

“Heuchelei des Nahen Ostens”

In einem erst kürzlich veröffentlichten Video behandelt er erneut sein Hauptthema: die “Heuchelei des Nahen Ostens“. Ein von Kindheit eingeübter Hass auf die Juden, die Sklaverei gegenüber der Religion des Islam, sowie die Verzögerung des sozialen und technologischen Fortschritts in der muslimischen Welt.

Was Ahmed aber nicht erklären kann, warum gerade dieser Islamismus von der westlichen Welt, von Ultraliberalen und Linken insgeheim bewundert und toleriert wird… Wie sonst wäre es möglich, diese arabischen Migranten geradezu nach Westeuropa einzuladen? (Migrantengewalt: Messerangriffe, „Spiegel“-Journalist von Syrer verprügelt, nach 70 Einbrüchen: Minderjähriger Asylbewerber soll ins geschlossene Heim)

Hier das Transkript:

” Dear Muslims,

The world is scared of us. The world is laughing at us. The world is worried about us.

And there are legitimate reasons for their worry that we cannot keep denying. It is time for us to flush the word ”Islamophobia” down the toilet and start looking in the mirror and ask ourselves: How did we get here? How come the largest and most thriving terrorist organizations in the world are Muslim? How come terrorists successfully use Islam to mobilize thousands of Muslims?

What is the problem with our leaders, our Imams, and our religion? Why do we keep repeating these stone-age traditions that have failed us and continue to fail us? The world has left us behind. The ”kuffar” that Imams tell us to hate have traveled to the future while we are still stuck in the Middle Ages reading stories about Mohammed and his flying horse.

You are reading this with your phone, tablet, or computer, which was created by the ”kuffar.” The same ”kuffar” that we hate so much have created medicine that cures diseases. Medicine that our religion’s crystal balls failed to bring about. The ”kuffar” have moved forward and traveled to space.

Meanwhile, we are stuck on Earth in the Middle Ages, going to our poisonous mosques every Friday, reciting the same chapters and the same stories of Mohammed. Why haven’t all of these books and teachings led to any scientific, technological, or medical advancements? 1,400 years of us, stuck, debating: ”Which is the correct sect?” ”What is the correct interpretation?” ”Who is a real Muslim? And who is a kaffer?” ”How can we convince people to become Muslims?”

Why on Earth would anyone want to become Muslim today? They are all scared of us. They are all laughing at us. They are all worried about us. Delete Israel and the West from the world, and we would still be as ignorant as we are. We would still be stabbing each other. Stop blaming them – and look at yourselves instead. The enemy is not out there. The enemy is within.“

