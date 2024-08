TIAMAT–Technologie: Echte Verjüngung durch die Medizin von morgen! (Video)

Teile die Wahrheit!

Jo Conrad Im Gespräch mit Prof.* Dr. med. Enrico Edinger.

Am zauberhaften Bodensee gibt es mehr zu entdecken, als man glaubt. Mitten in einem beschaulichen Naturparadies, wunderhübschen alten Ortschaften, Bergen und Weinbergen, die wie vor über Hundert Jahren eine idyllische Kulisse bilden, liegt erstaunlicherweise im hübschen Immenstaad ein Gesundheitsinstitut, das zu den fortgeschrittensten auf diesem Planeten gehört.

Hier wird eine neue, ganzheitliche, hochwissenschaftliche Medizin praktiziert, die man nur an wenigen Orten dieser Welt antrifft.

Hier arbeitet ein Team aus erfahrenen Therapeuten, Biologen, Ärzten, Psychologen, Psychiatern und Gesundheitsberatern, die nicht nur langjährige Spezialisten in ihren eigenen Fachgebieten sind, sondern auch in engem Kontakt zu Top-Ärzten und Wissenschaftlern auf der ganzen Welt stehen.

Alles, was es an neuen Erkenntnissen aus der Regulationsmedizin, Medizinwissenschaft, der Komplementärmedizin, der Quantenphysik und anderen „futuristisch“ klingenden Wissenschaftszweigen gibt, wird hier mitverfolgt, umgesetzt und individuell praktiziert. Bewährte Methoden werden bei CosmoWellness mit den neuesten Erkenntnissen kombiniert.

Das Konzept: Man arbeitet hier direkt unter Einbindung führender Wissenschaftler zusammen: Erfahrung trifft wissenschaftliche Fortschritt. Insbesondere die Erkenntnisse der Regulationsmedizin sind hier federführend.

Mit Prof.* Dr. med. Enrico Edinger hat man hier einen medizinisch-wissenschaftlichen Berater zur Seite, der in den Top-Etagen der Medizinforschung zu Hause ist, der Regulationsmedizin.

Regulationsmedizin – aus der Raumfahrt geboren und DIE Medizin des 21. Jahrhunderts

Die Regulationsmedizin ist ein relativ neuer Zweig der Medizin, der neben der Schulmedizin, der Homöopathie und der traditionellen Medizin der Völker immer mehr Aufmerkamkeit genießt. Sie stammt aus der Raumfahrt und hat einen ganz anderen Ansatz.

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz macht CosmoWellness da weiter, wo die klassische Schulmedizin an ihre Grenzen stößt, denn sie behandelt nicht nur die Symptome, sondern geht deren Ursachen auf den Grund und nutzt diese Erkenntnisse, um einen effektiven und nachhaltigen Regulations-Prozess anzustoßen. Das Zusammenspiel interdisziplinärer Ansätze führt zu einer ganzheitlichen Betrachtung des menschlichen Körpers und eröffnet neue, revolutionäre Therapiemöglichkeiten.

Schon früh, als der Mensch sich anschickte, zum Mond zu fliegen, war den Raumfahrtbehörden klar, dass man, um zum Mars oder anderen Zielen im Sonnensystem zu gelangen, dringend eine völlig andere, als die bisherigen Gesundheitsvorsorge für die Raumfahrer braucht.

Diese Missionen verschlingen riesige Summen, durchlaufen lange Jahre an Vorbereitungszeiten und fordern den Astronauten/Kosmonauten enorme Leistungen und Resilienz ab. Die Unternehmen würden scheitern, wenn die Menschen wegen Erkrankung ausfallen. Da man schlecht ganze Kliniken mit Personal mitschicken kann, musst eine andere Herangehensweise gefunden werden.

Man startete also Studien – sowohl in Russland, als auch in den USA, in denen Menschen von Geburt an genau beobachtet und medizinisch überprüft wurden, wie sie sich über die Jahre entwickeln, wie sie leben und wovon, ob sie sportlich sind, was sie essen, kurz alle Lebensumstände wurden beobachtet und abgeglichen mit den medizinisch-gesundheitlichen Werten.

Die Wissenschaftler beobachteten die körperlichen und seelischen Veränderungen, die Gesundheitsprobleme, wann sie entstanden, warum sie entstanden und wie sie sich wieder lösten – oder auch nicht – und warum.

Aus all dem konnte man lange und vielfältige Kausal-Ketten verfolgen – aber auch schädliche Entwicklungen wieder rückgängig machen, wenn man eben die einzelnen Stufen und Gründe erkennt. Und wenn man weiß, welche Therapie die Schäden wieder beheben kann, wo und wie man ansetzen muss.

Das erfordert eine tiefes Verständnis für sehr, sehr komplizierte, vielschichtige Vorgänge, wie sie in allen Lebewesen ablaufen, Krankheit und Heilung bewirken, den Tod bringend oder das Leben verlängern. Und es erfordert auch ein holistisches Verständnis für das Lebewesen Mensch in all seinen Aspekten.

Die aus all diesen Langzeitbeobachtungen und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über die erstaunlichen Fähigkeiten, die unsere Körper haben, aber auch deren Verwundbarkeit, können in diesem Gesundheitsinstitut CosmoWellness auch jedem zur Verfügung stehen, der seine Gesundheit wiederherstellen möchte.

Hier ist man nicht auf bestimmte Krankheiten ausgerichtet. Die Regulatonsmedizin betrachtet den Menschen als Ganzes und findet den Grund – und die Lösung, die den Körper effektiv unterstützt in seinen unendlich feinen Methoden, sich selbst zu heilen. Nur muss man diese auch bis in die Tiefe kennen. Um es plastisch auszudrücken: