Gesundheit: Mariendistel – Wirkung auf Haut, Leber und Verdauung

Die Mariendistel

wird üblicherweise angewendet, um die Leber zu stärken und zu regenerieren. Sie kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn diese durch Erkrankungen wie Hepatitis B oder C, Zirrhose oder durch Schadstoffe wie Alkohol, Drogen, Medikamente oder giftige Pilze geschädigt ist.

Der Wirkstoff Silymarin regt auch die Verdauung an, hilft beim Abnehmen und wirkt sich positiv auf Haut und Psyche aus.

Was ist die Wirkung der Mariendistel?

Die Heilwirkung der Mariendistel ist bereits seit der Antike bekannt, wurde aber im abendländischen Raum erst im Mittelalter populär. Bekannte Heilkundige wie Hildegard von Bingen hielten die positive Kraft der Distel in alten Schriften fest.

Heute gehört die Mariendistel zu den beliebtesten Heilpflanzen in Europa. Sie wirkt entgiftend auf den Körper und wird bei chronisch-entzündlichen Leberkrankheiten sowie gegen Verdauungsbeschwerden eingesetzt.

Mariendisteln werden handelsüblich als Öl, Samen, Tabletten oder Pulver verkauft. Hohe Dosierungen zur Stärkung der Leber finden sich zumeist in Kapseln oder Tabletten. Mariendistel-Tee ist vor allem dazu geeignet, Blähungen oder Völlegefühl akut zu bekämpfen.

Produkte mit Wirkstoffen der Mariendistel findest du in der Apotheke oder in gut sortierten Drogeriemärkten wie dm oder Rossmann.

Welche Wirkung hat die Mariendistel auf die Leber?

Mariendisteln bilden dunkelbraune Früchte, aus denen die Samen der Pflanze geerntet werden. Im Samen sitzen die heilsamen Wirkstoffe der Pflanze. Dabei handelt es sich vor allem um den Stoff Silymarin, sowie fettreiches Öl und verdauungsanregende Schleimstoffe.

Silymarin kräftigt und regeneriert die Leber. Es legt sich an die äußeren Hüllen der Leberzellmembran und stabilisiert sie damit. So können Giftstoffe nicht in die Leberzellen gelangen. Das stärkt die Leber, die sich so auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren kann – das Filtern und Umwandeln von Giftstoffen im Körper.

Die Mariendistel bekämpft chronisch-entzündliche Krankheiten der Leber wie Hepatitis und Zirrhosen. Vorbeugend kann mit der Einnahme der Mariendistel eine Schwächung der Leber durch Schadstoffe wie Alkohol, Medikamente, Drogen oder chemische Umweltgifte entgegen gewirkt werden. Eine Mariendistelkur entgiftet, stärkt den Stoffwechsel und wirkt sich positiv auf Geist und Körper aus.

Trotzdem vermag die Mariendistel keine Wunder zu bewirken – übermäßiger Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenkonsum kann die Leber trotz Einnahme der Heilpflanze irreversibel schädigen.

Wichtig!

Nimm Mariendistel-Produkte am besten abends oder morgens ein – keinesfalls jedoch zu späten Stunden, da die Wirkstoffe der Pflanze verdauungsfördernd sind und ein reger Magen zu Schlafproblemen führt.

Welche Wirkung hat die Mariendistel auf die Haut?

Akne, trockene Haut, Ekzeme und Schuppenflechte sind unangenehm. Man betrachtet die Haut auch als Spiegel der Gesundheit. Eine ungesunde Haut deutet an, dass die Organe oder der Stoffwechsel nicht richtig arbeiten.

Die Leber ist für den Abbau schädlicher Stoffe und die Umwandlung in verwertbare Bausteine sowie die Speicherung von Vitaminen verantwortlich. Wird diese in ihrer Funktion gestört, werden Giftstoffe nicht abgebaut und setzen sich im Körper fest. Gerade die Haut kommt als Schutzschild gegen die Außenwelt besonders häufig mit Schadstoffen in Berührung.