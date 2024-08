Medien-Blackout: Neue Enthüllungen beweisen das Brigitte Macron ein Mann ist (Video)

Vergessen Sie nicht, Brigitte Macron hat auch drei Kinder.

Sie kann jedoch keine Fotos von ihrer Schwangerschaft mit einem dieser Kinder vorlegen. Ebenso wenig gibt es offizielle Dokumente über ihre Geburt. Sie kann keine Fotos von sich als junge Mutter vorlegen.

Stattdessen schicken die Macrons den Geheimdienst los, um Journalisten einzuschüchtern.

Während Natacha Rey an dem sechsteiligen Untersuchungsbericht arbeitete, wurde sie festgenommen und verhört, ihr Telefon wurde beschlagnahmt und man verlangte zu wissen, welche Beweise sie gesammelt und wem sie diese mitgeteilt hatte.

So etwas tut man nicht, wenn man die Wahrheit sagt.

Natacha Rey ist nicht das einzige Opfer der paranoiden Macrons. Eine liberale Journalistin des französischen Mediums Le Nouvel Obs, die dachte, es sei einfach, den Bericht zu widerlegen, weil Brigitte Macron offensichtlich eine Frau ist, musste zu ihrer Überraschung feststellen, dass sie ihn nicht widerlegen konnte.

Wie sie berichtete, sei die Untersuchung wasserdicht gewesen. Die Fakten seien nachprüfbar und nicht zu leugnen. Und die Schlussfolgerungen der Ermittler seien unanfechtbar.

Auch sie wurde vom Geheimdienst aufgespürt, verhört und eingeschüchtert.

Was also ist das für eine detaillierte, bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Theorie, die die Journalisten aufgestellt haben, und warum versucht die Elite so verzweifelt, sie zu vertuschen?

Die Elite versucht uns davon zu überzeugen, dass geistig gesund verrückt und verrückt geistig gesund ist.

Erzbischof Viganò sprach sich diese Woche gegen den moralischen Verfall der heutigen Gesellschaft aus und bezeichnete die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris als Symbol für alles, was in Macrons Frankreich falsch läuft.

Erzbischof Viganò, der vor Kurzem von Papst Franziskus exkommuniziert wurde , weil er es wagte, die Worte Jesu Christi zu verbreiten, hielt sich mit seiner Kritik an Macron nicht zurück und bezeichnete Brigitte Macron als „Transvestitin“.

Der Erzbischof richtete seinen Zorn auch gegen Barack Obama und beschrieb dessen Frau Michelle Obama als „muskulösen Mann mit Perücke“.

Er hätte Chuck Schumers Frau Iris Weinshall und zahllose andere Frauen von Politikern mit zweifelhafter Hintergrundgeschichte erwähnen können.

Doch kommen wir zurück zum ersten angeblichen Foto von Brigitte Macron und der Familienszene.

Die Theorie französischer Ermittler besagt, dass Brigitte Macron eigentlich als Jean Michel Trogneux geboren wurde.

Das ist der kleine Junge, den Sie auf dem Foto links auf Ihrem Bildschirm sehen.

Damit wäre Brigitte Macron acht Jahre älter, als sie sich derzeit in der Öffentlichkeit präsentiert.

Den Ermittlern zufolge lebte Brigitte Macron 30 Jahre lang als Mann, bevor sie ihre Geschlechtsumwandlung durchführte.

Aus einer Vielzahl von Gründen sind diese Vorwürfe glaubwürdig.

Zunächst trugen die Ermittler eine Reihe von Interviews mit Brigitte aus ihren Dreißigern und Vierzigern zusammen und stellten fest, dass die meisten Interviews eine Gemeinsamkeit hatten: Brigitte Macron schien ihr eigenes Alter nicht zu kennen.

In einem Interview erwähnt sie, dass sie 1969 alleine in den USA lebte und die Mondlandung im Fernsehen sah.

Wäre Brigitte Macron tatsächlich das junge Mädchen auf dem Foto, wäre sie damals 16 Jahre alt gewesen – viel zu jung, um allein in den USA zu leben.

Wäre sie jedoch Jean Michel Trogneux gewesen, der Junge, der Brigitte laut den Ermittlern als derjenige gelebt haben soll, der sie war, dann wäre er 24 Jahre alt gewesen, was ein weitaus angemesseneres Alter ist, um allein in den USA zu leben.

Das ist nur ein Beispiel. Es gibt mehrere Beispiele, bei denen Brigitte ihr eigenes Alter nicht zu kennen scheint.

Dies wirft die Frage auf: Wo ist Jean Michel Trogneux?

Wenn er tatsächlich Brigittes älterer Bruder ist, kann sie ihn dann nicht vorführen, damit die Gerüchte ein Ende haben?

Und raten Sie mal … er wird vermisst.

Die Genealogen konnten zahlreiche Daten ausfindig machen, die belegen, dass er bis zu seinem 30. Lebensjahr lebte … doch genau zu der Zeit, als Brigitte Macron zur Welt kam, verschwand Jean Michel Trogneux.

So etwas kann man sich nicht ausdenken.

Sehen wir uns nun das zweite Foto noch einmal an, auf dem angeblich die junge Brigitte Macron abgebildet ist.

Erinnern Sie sich an dieses Foto, von dem ich sagte, dass es eindeutig gefälscht aussieht? Nun, Forensiker konnten beweisen, dass es sich um ein neu koloriertes Foto von Brigittes Tochter Tiphaine handelt.

Die Mainstream-Medien geben sich nicht einmal mehr die Mühe, so zu tun, als sei das ein Foto von Brigitte. Sie behaupten jetzt, es sei ein Fehler gewesen und es sei von Anfang an offensichtlich gewesen, dass es Tiphaine sei.

Wie ist es also möglich, dass Brigitte Macron drei Kinder hat?

Forscher behaupten, dass Brigitte ihre drei Kinder gezeugt hat, bevor sie zur Frau wurde, genauso wie Caitlyn Jenner ihre Kinder gezeugt hat, bevor sie zur Frau wurde.

Die Untersuchung war so detailliert, dass es den Forschern sogar gelang, Fotos aus der Zeit zu finden, als Brigitte Macron als Lehrerin ein Jahr lang ihren Hals mit einem Schal bedeckte.

Zufälligerweise war dies genau das Jahr, in dem Brigitte sich einer Operation zur Entfernung ihres Adamsapfels unterzog.

Es sollte für jeden ein Leichtes sein, auch nur den geringsten Beweis dafür vorzulegen, dass Brigitte Macron in den ersten 30 Jahren ihres Lebens irgendwann einmal existiert hat.

Aber das können sie nicht.

Es sollte einfach sein, Jean Michel Trogneux zu finden.

Aber das können sie nicht.

Auch Brigitte Macrons erster Ehemann kann nicht ausfindig gemacht werden.

Das stimmt … er wird auch vermisst.

Sie halten uns wirklich für dumm.

Und dabei hat man noch nicht einmal darüber nachgedacht, wie Emmanuel Macron und Brigitte zusammenkamen.

Wie Candace Owens erklärt, sagt diese widerliche Geschichte alles, was man über die globale Elite wissen muss.

Die Wahrheit über die Macrons wird deutlicher, wenn man versteht, wen sie vertreten.

Macron war ein Rothschild-Bankier, bevor er durch unsichtbare Hände ins Präsidentenamt katapultiert wurde, ohne eine nennenswerte politische Partei oder Plattform zu haben.

Weniger bekannt ist, dass seine Frau, die Transgender-Brigitte, eine Rothschild-Abkömmlingin einer direkten Nachfahrin von Mayer Amschel Rothschild ist.

Orwell warnte uns, dass die Elite versuchen würde, uns davon zu überzeugen, dass oben unten, Männer Frauen und Krieg Frieden sei. Wie recht er damit hatte.

Nirgendwo wird dies deutlicher als in den Spielchen, die sie mit uns, den Frauen prominenter Staatsoberhäupter, treiben.

Orwell warned us that the elite would try and convince us that up is down, men are women, and war is peace. How right he was.

— illuminatibot (@iluminatibot) July 25, 2024