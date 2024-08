Rezension: DUMBs II – Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen

Teile die Wahrheit!

Nikolas Pravda legt uns hier die Fortsetzung seines Buches DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen vor und stellt weitere „Deep Underground Military Basis“ ein.

Pravda betont, dass diese „Dumbs“ keine Verschwörungstheorien, sondern mittlerweile im Mainstream angekommen, sind. Von Roland M. Horn

Unter vielem anderen bildet der Autor seltene Fotos aus Taiwans unterirdische Kampfjet-Höhlen ab und berichtet über sie. Die taiwanische Regierung selbst war es, die Fotos von Waffenladeoperationen in dem hochbefestigten unterirdischen, höhlenartigen Komplex, der mit dem Luftwaffenstützpunkt Chiasan verbunden ist, in einem ausgeklügelten Tunnelkomplexes, veröffentlicht hat. Sie sollen Taiwan vor Angriffen von Rotchina schützen.

Ein weiteres Thema, das hier herausgegriffen werden soll, ist der Titan-Raketen-Bunker, unter dem in den USA einem massiven Untergrund-Komplex, der von 1959 bis 1962 unter dem Greenbrier-Hotel in der Stadt White Sulphur Springs im Greenbrier County im US-Bundesstaat West Virginia gebaut wurde, um den Kongress der Vereinigten Staaten während eines etwaigen Atomangriffs der UdSSR zu schützen.

Weiter beschäftigt sich Pravda mit einer unterirdischen Blutbank in Israel. Auf mehreren Stockwerken unterhalb der Erde sollen in Israel Blutreserven gelagert werden, was dem Schutz vor Raketen und chemischen Angriffen dienen soll. (DUMBs: Die verborgene Welt der unterirdischen Tunnel und tiefen Stützpunkte)

(Er geht auch auf den mutmaßliche Besitz von Atomwaffen durch den jüdischen Staat ein und hält den Fakt, dass Israel unter ständiger existentieller Bedrohung lebt, für einen „Deckmantel“ und bezweifelt weiter, dass die Existenz Israels z. B. durch den Iran gefährdet ist. Hier ist der Rezensent entschieden anderer Meinung, ebenso was eine angebliche „ethnische Säuberung“ von „Palästinensern aus ihrem historischen Heimatland“ betrifft. Doch das nur am Rand.)

Ein weiteres Thema ist der Mythos von der geheimen „Metro 2“, die sich – neben der “regulären” Metro unter dem Boden Moskaus befinden soll – ein zweites und geheimes U-Bahn-Netz, das von Stalin erbaut worden sein soll, um sich und seinen Führungsstab in Sicherheit zu bringen. Weiter berichtet Pravda über Regierungsbunker und Tunnelanlagen in der BRD sowie seinerzeit in der DDR.(DUMBs: Liste von über 188 tief unter der Erde liegenden US-Militärstützpunkten)

Er informiert über Anlagen in den verschiedensten Bundesländern der heutigen Bundesrepublik. Der Autor sieht auch einen Zusammenhang zwischen einen Regierungsbunker im Ahrtal und mutmaßt, dass die Flutkatastrophe 2021 geplant war. In diesem Zusammenhang spricht er von einem Wetterexperiment.

Weiter spricht er von Kinderleichen, die von „irgendwo weiter her“ angeschwemmt worden seien und beruft sich dabei u. a. auf einen NTV-Bericht, der dort nur einmal ausgestrahlt wurde.

Ein weiteres Thema des Buches ist „Phantastische Wesen im Untergrund“, wie sie beispielsweise in den keltischen und germanischen Ländern überliefert sind und Pravda berichtet auch über die „Fliegenden Untertassen der Nazis“ im Zusammenhang mit dem Mythos um Neuschwabenland in der Ostantarktis das „geheime verlorene Tagebuch von Admiral Byrd“.

Weiter wird berichtet über eine „HAARP-Erdbebenwaffe“, die Gerüchten zufolge von einer Forschungsstation in der Antarktis aus zwei Erdbeben in Neuseeland ausgelöst haben soll. Ein äußerst interessantes Thema ist die Schumann-Frequenz.

300x250

Das war nur ein kleiner Streifzug durch das Buch. Möglicherweise sind ja einige Quellen Pravdas unseriös, übertreiben oder es wurden sogar Dinge erfunden, aber selbst wenn das der Fall sein sollte, bleibt noch immer viel Erstaunliches übrig. Insgesamt kann dieses Buch durchaus empfohlen werden!

Der Pressetext zum Buch:

Neue Beweise für die Existenz von Untergrundanlagen und den Einsatz von Energiewaffen zur Umsetzung dystopischer Pläne DUMBs („Deep Underground Military Bases“) sind spätestens seit unserem Bestseller „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ keine Verschwörungstheorie, sondern mittlerweile im Mainstream angekommen.

300x250 boxone

In diesem Werk widmen wir uns Anlagen, die in Europa, den USA und Deutschland im Kalten Krieg erbaut wurden und nun teilweise umfunktioniert sind. Lernen Sie die Historie des Regierungsbunkers im Ahrtal kennen und all die merkwürdigen Geschehnisse rund um die Flutkatastrophe 2021. Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen – keine Bunker für niemanden, denn die Masse der Bevölkerung ist schutzlos gegen Atomangriffe oder Naturkatastrophen. Ist das womöglich geplant und gewollt?

Begehen Sie mit uns den „Panic Room“ des britischen Königshauses, klettern Sie mit uns hinab in die Tiefen des Berliner Untergrunds und reisen Sie auf den Schienen der „Metro 2“ in der Moskauer Unterwelt.