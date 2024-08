Schöpfer von Disney- und Cartoon-Shows wegen einer Reihe widerlicher Anklagen wegen Kinderpornografie verhaftet

Kyle Carozza, der Schöpfer der Cartoon Network-Serien Mighty Magiswords und Disneys Doc McStuffins , wurde im Zuge einer Untersuchung der Organisation Internet Crimes Against Children (ICAC) aufgrund einer Reihe erschreckender Anklagen wegen verstärkter Kinderpornografie festgenommen.

Den Verhaftungsakten der Polizei von Burbank zufolge wurde der 45-jährige Carozza am 20. Juli verhaftet und in Gewahrsam genommen und wegen „zweimaligen Besitzes von Kinderpornografie“ angeklagt.

Gegen Carrozza wurde Anklage nach dem kalifornischen Strafgesetzbuch 311.11(a) erhoben, das sich auf den Besitz von Kinderpornografie bezieht. Außerdem wurde ihm nach dem verschärften Strafgesetz 311.11(c) Anklage erhoben, das sich auf den wissentlichen Besitz von mindestens 12 Videos oder 600 Bildern mit Kinderpornografie bezieht.

Der Independent berichtet : Die Straftaten können als Vergehen oder Verbrechen angeklagt werden und können mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.

Sollte Carrozza in einem der beiden Anklagepunkte für schuldig befunden werden, wird ihm befohlen, sich bei den Behörden als Sexualstraftäter registrieren zu lassen.(Abartiges Hollywood: Mit „Poor Things“ stimmt etwas furchtbar nicht)

Carrozza wurde am Art Institute of Philadelphia ausgebildet, bevor er als Animator für Studios wie Disney, Nickelodeon und Paramount arbeitete.

Seine Zeichentrickserie Mighty Magiswords , die den Abenteuern der beiden Mietkrieger-Geschwister Vambre Marie Warrior und Prohyas Robert Warrior folgt, debütierte 2015 als nur online verfügbare Kurzserie.

Es war die erste Online-Originalserie des Netzwerks und Carrozza fungierte als Animator, Synchronsprecher, Musiker und Storyboard-Künstler.

Rob Sorcher, der damalige Chief Content Officer von Cartoon Network, lobte die Show im Jahr 2016 dafür, dass sie sich an die Art und Weise anpasst, wie junge Menschen Medien auf Telefonen und anderen Geräten konsumieren. (Hollywood-Agenda: „Planet der Affen“-Darsteller sagen, sie seien im Team Affe: „Ich mag Menschen überhaupt nicht“)

„Hier geht es darum, wie Geschichten auf neue Weise erzählt werden können und wie eine Gemeinschaft zusammen spielen kann“, sagte Sorcher.

Im Jahr 2016 entwickelte Cartoon Network die Serie zu einer linearen Fernsehshow, die bis 2018 zwei Staffeln und mehr als 90 Folgen umfasste.

Zu Carrozzas weiteren Arbeiten gehören die Storyboarding-Arbeiten für den Animaniacs- Neustart von Warner Bros Animation, die Snoopy Show und Camp Snoopy von Apple TV+ sowie Doc McStuffins von Disney Junior .

Ein weiterer Disney-Mitarbeiter wurde verhaftet und wegen 32 Fällen von Kinderpornografie angeklagt

Ein Mitarbeiter von Walt Disney World wurde festgenommen und wegen 32 Fällen von Kinderpornografie angeklagt, nachdem die Behörden einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus vollstreckt hatten.

Das Büro des Sheriffs von Hernando County erhielt am 16. Dezember einen Hinweis auf Michael David Foster, einen ehemaligen Justizvollzugsbeamten in Citrus County und derzeit Nachtschichtmitarbeiter bei Disney World.

TGP

berichtet: Vier Tage später vollstreckten Kriminalbeamte einen Durchsuchungsbefehl in Fosters Wohnung.

„Nach Erhalt der ersten Informationen beschlagnahmten die Ermittler einen USB-Stick und einige SD-Karten, die in einer Büchertasche von Foster gefunden worden waren“, sagte das Büro des Sheriffs von Hernando County in einer auf Facebook veröffentlichten Pressemitteilung. „Der USB-Stick enthielt 32 Bilder mit Kinderpornografie.“

Nach Angaben des Sheriffbüros beschlagnahmten die Kriminalbeamten in der Wohnung außerdem mehrere weitere digitale Speichergeräte.

Foster gab zu, dass er Besitzer der Büchertasche, des USB-Sticks und der SD-Karten war und dass er die pornografischen Bilder von Kindern heruntergeladen und angesehen hatte.

Das Büro des Sheriffs teilte mit, dass bis zur forensischen digitalen Analyse aller aus Fosters Wohnung beschlagnahmten Geräte weitere Anklagen möglich seien.

Foster wird gegen eine Kaution von 320.000 Dollar festgehalten.

