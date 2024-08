Unsere „Hunger Games“ finden in Paris statt

Die Menschen sind empört über die bizarre Groteske der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris. Viele sagen, „sie sind zu weit gegangen“ –vielleicht das französische Olympische Komitee, oder vielleicht das Internationale Olympische Komitee, oder vielleicht … wer weiß?

Auf jeden Fall können sie sich nicht offen über religiös verehrte Symbole lustig machen. Sie müssen sich entschuldigen. Von Debbie Lerman

Die positive Seite ist, sagen manche Leute, dass dies der Anfang vom Ende des „Wokeismus“ sein könnte. Eine Rückkehr zur Vernunft. Zu jüdisch-christlichen Werten und all dem.

Alle diese Reaktionen, ob empört oder hoffnungsvoll, gehen am Thema vorbei.

Dieses bizarre Ereignis, bei dem körperliche Höchstleistungen, sportliche Erfolge und internationale Zusammenarbeit gefeiert werden sollten, war eine unheilvolle Botschaft unserer gruseligen globalistischen Oberherren: Wir kontrollieren die Geschichte.

Nichts, woran Sie glauben oder was Ihnen heilig ist, ist auch nur im Geringsten relevant. Religion, Wissenschaft, Kunst, Geschichte, Sportwettkämpfe – wir werden alles zerstören und Ihnen ein aufwändiges und anstößiges Spektakel bieten. (Oder ein glänzendes neues iPad. Erinnern Sie sich an die Anzeige ?)

Die surrealen, übersättigten, an Zuckerwatte erinnernden Bilder der olympischen Eröffnungszeremonie erinnern auf unheimliche Weise an die Bücherreihe „Die Tribute von Panem“ und die darauffolgenden Filme, die eine dystopische Welt schildern, in der die Eliten das „Kapitol“ besetzen und alle anderen in den „Distrikten“ ums Überleben kämpfen. (Die Prophezeiung der Bibel: Die Olympischen Spiele und das Heilige Römische Reich)

Die Spiele im Titel sind ein jährliches Zuschauerereignis, bei dem jeder Distrikt ein Kind opfern muss, das dann mit den Kindern der anderen Distrikte auf Leben und Tod konkurriert. Nur ein Kind überlebt.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris mögen weit von der Grausamkeit der Gladiatoren-Hungerspiele entfernt sein. Aber die Parallelen zwischen dem fiktiven Kapitol und Paris als metaphorischem Zentrum globalistischer Macht sind erschreckend.

Hier sind einige Beschreibungen von einer „Hunger Games“ -Fanseite , durchsetzt mit kurzen Kommentaren:

Das Kapitol von Panem ist eine technologisch hochentwickelte Metropole, in der die reichsten und mächtigsten Bürger des Landes leben. Das Kapitol ist auch der umgangssprachliche Name für die herrschende Regierung von Panem.

Beachten Sie die Vermischung von Ort und herrschender Elite. Mir kommt „Davos“ in den Sinn (mit Paris als symbolischem Ersatz).

Als die reichsten Bewohner von Panem haben die Bürger des Kapitols in der Regel lukrative Jobs inne, beispielsweise als Modedesigner, Nachrichtenreporter, Bankmanager, Ärzte, Wissenschaftler, Universitätsprofessoren usw.

Genau wie unsere globale Fach- und Führungsklasse.

Da viele Bewohner des Kapitols aufgrund ihrer Vermögenswerte in den Distrikten in erheblichem Luxus leben, könnten die zunehmende Ungleichheit und die eklatante Ausbeutung eine Rolle bei der zunehmenden Spannung zwischen dem Kapitol und den Distrikten gespielt haben.

Gelbwesten, MAGA, AfD – all diese extremistischen, die Demokratie bedrohenden, beklagenswerten populistischen Bewegungen verursachen überall wachsende Spannungen.

Die Bürger des Kapitols besitzen ein Überlegenheitsgefühl gegenüber den Bürgern des Distrikts und betrachten die Menschen des Distrikts als Wilde, die eher mit Tieren verwandt sind.

Die Bürger des Kapitols betrachten sich selbst außerdem als zivilisierter und intelligenter als ihre Gegenstücke im Distrikt und haben im Allgemeinen kein Einfühlungsvermögen gegenüber den Bürgern des Distrikts.

Der Covid-Konsens erzählt diese Geschichte in unserer Welt.

Ein ausgeprägter Sinn für Stil und Mode ist den Bürgern des Kapitols sehr wichtig. Es ist üblich, dass sie sich tätowieren und ihren Körper in extravaganten, grellen Farben färben lassen und sich plastischen Operationen unterziehen, um ihr Aussehen zu verändern. Bekannte Ergebnisse der Operationen sind Schnurrhaare, gefärbte Haut, Krallen, dekorative Muster, die in ihre Haut geschnitten werden, und noch mehr ausgefallene Mode … [Man fragt sich], ob den Menschen des Kapitols klar ist, wie schrecklich sie für den Rest von Panem aussehen.Die Menschen des Kapitols Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris

Abschluss

Globale Ereignisse wie die Olympischen Spiele symbolisieren nicht mehr das Streben einer Welt von Nationen, friedlich miteinander zu leben und zu konkurrieren.

Sie sind jetzt ein Beweis für den Zerfall der Nationen in ein globales Panem, das von den Eliten des Kapitols regiert wird, die ihre Verachtung für die Menschen in den Distrikten durch ritualisiertes Spott über das demonstrieren, was wir früher für Realität hielten.

Peter Koenig schreibt auf globalresearch.ca u. A.:

Die satanische Symbolik der Eröffnung der französischen Olympischen Spiele am 26. Juli 2024 wirft viele Fragen zu ihrer Interpretation auf. Diejenigen, die hinter diesen teuflischen Symbolen stehen, wussten natürlich, was sie taten.

Kurz gesagt, wie der „Satanskult“ es schon bei vielen früheren Gelegenheiten getan hat, haben sie uns, dem Volk, gezeigt, was sie uns bereits angetan haben, wie weit sie in ihrem bösen Bestreben fortgeschritten sind und dass wir uns im „Endstadium der Apokalypse“ befinden, wie es in der Offenbarung des Johannes beschrieben wird. Mit blutigen Details, blasphemischer Symbolik, einer groben Darstellung der Woke-Agenda 2030 der Vereinten Nationen, ohne Ende, haben sie die Endphase des vierten Reiters des Todes demonstriert .

Ist es „Zufall“ oder übertriebene Symbolik, dass die gesamte Eröffnungszeremonie unter Schwemmregen stattfand, der in der Bibel die legendäre und symbolische Sintflut symbolisiert – und vielleicht das einzige Ereignis ist, das die Menschheit retten kann?

Wir wissen, dass Geoengineering Regen dort, wo er benötigt wird, sowohl erzeugen als auch stoppen kann – und natürlich auch noch viel Schlimmeres.

Jeder der Reiter stellt eine andere Facette der Apokalypse dar: Eroberung, Krieg, Hungersnot und Tod . Der bei der Eröffnung der Olympischen Spiele gezeigte Reiter war der vierte Reiter des Todes , dargestellt durch den Teufel auf einem Pferd, gehüllt in eine olympische Flagge (siehe Bild).

Die anderen drei Reiter repräsentieren verschiedene Facetten der Apokalypse: Eroberung, Krieg, Hungersnot; und der letzte Aspekt gipfelt im Tod .

Über die satanische Eröffnungszeremonie wurde bereits viel geschrieben. Sicherlich viel mehr, als sich Macron, einer der Mitherrscher des teuflischen Kults, je hätte vorstellen können. Das zeigt, wie weit sie von der Menschheit entfernt sind, von denen, von denen „sie“ sagen, sie hätten sie gewählt, in Wirklichkeit.

Die gesamte Eröffnungszeremonie wurde bei strömendem Regen in Paris gefilmt – einschließlich des blasphemischen „Abendmahls“ , der Kulisse von Leonardo da Vinci – allerdings mit vollständigem LGBTQ+-Label und LGBTQ+-Charakteren, mit einer dicken, vollbusigen Transfrau in der Mitte, an der Stelle von Jesus, gemäß dem berühmten Gemälde von da Vinci. Außerdem taucht ein blauer Gnom auf, der mit einem steifen Penis tanzt.

Eine genauere Analyse der dargestellten düsteren Allegorien wäre jedoch möglicherweise angebracht.

