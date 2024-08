Teile die Wahrheit!

Die innenpolitische Dynamik der USA hat sich seit dem Beginn der russischen Sonderoperation verschoben.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow erklärte gegenüber dem Fernsehsender Rossija 1, dass die USA im vergangenen Monat der Forderung seines Landes nachkamen, die Ukraine zur Absage einer großen Provokation zu zwingen, die nach Ansicht seines Landes von den USA unterstützt wurde und die, wenn sie stattgefunden hätte, zu einer dramatischen Eskalation der Spannungen geführt hätte.

Er deutete nachdrücklich an, dass es sich um ein Attentat auf Putin und den neuen Verteidigungsminister Andrej Belousow bei der Parade zum Tag der Marine am 28. Juli in St. Petersburg handeln sollte, um einen “Medieneffekt” zu erzielen.

Rjabkows Äußerungen folgen auf ein Telefonat Belousows mit seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin am 12. Juli, über dessen Inhalt die New York Times (NYT) am 26. Juli erstmals berichtete, in dem er die Forderung Russlands an die USA übermittelte, die Ukraine zum Abbruch ihrer Pläne zu zwingen.

Einen Tag später, am 13. Juli, zufällig am selben Tag, an dem ein Attentat auf Trump verübt wurde, bestätigte der ukrainische Chef des militärischen Geheimdienstes Kirill Budanow, dass sein Land in der Vergangenheit tatsächlich versucht hatte, Putin zu töten, aber offensichtlich gescheitert war.

Sein freimütiges Eingeständnis veranlasste die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die USA zu beschuldigen, solche Versuche zu finanzieren, und zu behaupten, dass westliche Länder auch direkt daran beteiligt waren.

Dieser skandalösen Entwicklung wurde aufgrund der Auswirkungen von Trumps versuchtem Attentat, das im globalen Medienzyklus Vorrang hatte, nicht die gebührende Aufmerksamkeit zuteil, weshalb die meisten Beobachter von Budanows Eingeständnis und Sacharowas Reaktion nicht einmal Kenntnis hatten.

Die NYT erwähnte auch keine Details des Komplotts, das die Ukraine gegen Russland plante und zu dessen Absage die USA sie schließlich zwangen, so dass dies bis zu Rjabkows Äußerungen im Bereich der Spekulation blieb. (Seltsames Verhalten bei Gefangenenaustausch – Spekulationen über Putin-Doppelgänger (Video))

Die Tatsache, dass Kiew den Forderungen seines Gönners nachkam, zeigt, dass es unbestreitbar eine amerikanische Marionette ist, egal was die Mainstream-Medien behaupten, aber es zeigt auch, dass die USA keine ernsthafte Eskalation wollen, auch wenn viele in der Alt-Media-Community das behaupten.

Um es klar zu sagen: Es gibt in der Tat eine ideologisch motivierte, kriegstreiberische Fraktion unter den amerikanischen Politikern, die die Folgen einer Eskalation der Spannungen mit Russland nicht fürchtet, aber Rybakovs Äußerungen zeigen, dass vergleichsweise gemäßigtere Kräfte die Oberhand gewonnen und diese besondere Provokation verhindert haben.

Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass sich die innenpolitische Dynamik in den USA seit dem Beginn der russischen Sonderoperation verschoben hat, was vorsichtige Hoffnungen weckt, dass sich Washington für einen Frieden in der Ukraine erwärmen könnte.

Am Wochenende wurde an dieser Stelle erklärt, dass die Bloomberg-Meldung gegen Zelenskys Stabschef Andrej Jermak als Beginn einer Druckkampagne interpretiert werden kann, die darauf abzielt, die beiden zu spalten, damit der eine nicht auf den Rat des anderen hört, die Verhandlungen mit Russland nicht wieder aufzunehmen.

In Anbetracht dessen, was Rjabkow etwa zur gleichen Zeit enthüllte, gibt es Grund zu der Annahme, dass jetzt vergleichsweise gemäßigtere Kräfte in Washington das Sagen haben und nicht radikale Kriegstreiber.

Wenn das wirklich der Fall ist, dann bedeutet das, dass Frieden möglich sein könnte, auch wenn er natürlich nicht selbstverständlich ist. Allerdings könnte die ideologisch motivierte Kriegstreiberfraktion jederzeit eine falsche Flagge oder eine andere Provokation inszenieren, um jegliche Fortschritte in dieser Angelegenheit zunichte zu machen, aber das wird vielleicht nicht passieren oder die gewünschten Ergebnisse bringen.

Die Bedeutung von Rjabkows Äußerungen liegt jedoch darin, dass sie beweisen, dass sich die innenpolitische Dynamik der USA verändert und in die richtige Richtung geht.

