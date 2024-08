WHO ruft wegen Affenpocken-Variante internationale Gesundheitsnotlage aus – Labor entwickelt eine Version die „1.000 Mal tödlicher als normal“ ist

Die WHO ruft wegen einer neuen Variante der Affenpocken in Afrika ihre höchste Alarmstufe aus. Sie erklärt eine „Notlage internationaler Reichweite“. Konkrete Auswirkungen gibt es jedoch vorerst nicht.

Die WHO ruft wegen einer neuen Variante der Viruskrankheit Mpox in Afrika ihre höchste Alarmstufe aus. Sie erklärte eine „gesundheitliche Notlage internationaler Reichweite“.

Dies hat zunächst keine konkreten Auswirkungen. Allerdings sollen sich Behörden weltweit auf mögliche Ausbrüche vorbereiten.

Die WHO sieht demnach das Risiko, dass sich Affenpocken nach 2022 erneut international ausbreiten und in mehreren Ländern zum Gesundheitsrisiko werden könnten.

Die WHO folgte damit der Empfehlung von Experten, die in einem sogenannten Notfallausschuss getagt hatten, wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf sagte.

Die Sorge der WHO bezieht sich unter anderem auf eine neue Virus-Variante, die Ende 2023 im Osten der Demokratischen Republik Kongo entdeckt worden ist. Es handelt sich um eine Sublinie der Affenpocken-Klade I (römisch eins) namens Ib.

Sie könnte ansteckender sein als bisherige Varianten und schwerere Krankheitsverläufe auslösen. Detaillierte Studien dazu stehen noch aus. Affenpocken der Klade I wurden in den vergangenen Wochen erstmals auch in Uganda, Ruanda und Burundi sowie Kenia entdeckt.

Die globale Gesundheitsbehörde hatte Affenpocken bereits im Mai 2022 bis Juli 2023 zur „gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite“ erklärt, als sich eine mildere Version des Virus in mehr als hundert Ländern ausbreitete. Betroffen waren hauptsächlich Männer, die Sex mit Männern haben. („Krisensitzung“: Wird ein weitaus tödlicherer Stamm der Affenpocken zur nächsten großen Gesundheitsgefahr?)

Labor entwickelt eine Version der Affenpocken, die „1.000 Mal tödlicher als normal“ ist

Ein mit Bill Gates verbundenes Labor entwickelt eine synthetische Version der Affenpocken, die 1.000-mal tödlicher ist als die natürliche Version.

Die Vorsitzende des Ausschusses für Energie und Handel des Repräsentantenhauses, Cathy McMorris Rodgers (Republikaner-WA), der Vorsitzende des Unterausschusses für Gesundheit, Brett Guthrie (R-KY), und die Vorsitzende des Unterausschusses für Aufsicht und Untersuchungen, Morgan Griffith (R-VA), haben heute einen Brief an Lawrence Tabak geschickt, den leitenden Beamten, der die Aufgaben des Direktors des NIH wahrnimmt.

Darin geht es um Einzelheiten zu einem gefährlichen Experiment mit Affenpocken, das von einem vom NIH und Gates finanzierten Forscher geplant wurde.

Strangesounds.org berichtet: Der Brief folgt auf einen Brief vom 31. Oktober 2022, auf den das NIH keine formelle Antwort gegeben hat. Er enthält auch eine formelle Aufforderung, alle bestehenden und zukünftigen Aufzeichnungen und Materialien zu diesem Thema aufzubewahren.

Bei dem betreffenden Projekt geht es darum, Gene des „Klade 1“- oder Kongobecken-Klade-Affenpockenvirus (eine seltene Version des Affenpockenvirus, die bei Mäusen 1.000-mal tödlicher ist als die derzeit beim Menschen zirkulierende Version) in das „Klade 2“- oder Westafrikanische Klade-Affenpockenvirus (die derzeit beim Menschen zirkulierende Version) zu übertragen.

Die Klade-1-Version des Affenpockenvirus ist so gefährlich, dass sie als Federal Select Agent eingestuft wird. Informationen über die konkreten Experimente wurden bekannt, als der Forscher seine Pläne in einem Science-Artikel vom September 2022 über die Arbeit des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) an Affenpocken besprach.

WICHTIGER AUSZUG:

„Aufgrund der verfügbaren Informationen ist davon auszugehen, dass das Projekt im Labor ein Affenpockenvirus hervorbringen wird, das bei Mäusen 1.000-mal tödlicher ist als das derzeit im Menschen zirkulierende Affenpockenvirus und das sich genauso effizient überträgt wie das derzeit im Menschen zirkulierende Affenpockenvirus.

Das Risiko-Nutzen-Verhältnis weist auf potenziell schwerwiegende Risiken hin, ohne dass es klare zivile praktische Anwendungen gibt. Dementsprechend scheint dieses Experiment Risiken zu bergen, die mit der Schaffung, Übertragung oder Verwendung von PPPs verbunden sind, die sich aus der Erhöhung der Übertragbarkeit oder Virulenz eines Krankheitserregers beim Menschen ergeben.

