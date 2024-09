Teile die Wahrheit!

Während die Mainstream-Medien unsere Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden Wahlen richten, wird die Bühne für das Undenkbare bereitet. Schachfiguren sind überall auf dem Planeten in Bewegung, und die globalen Führer ziehen uns weiterhin in Richtungen, in die wir nicht gehen wollen sollten. Von Michael Snyder

Wenn jeder wirklich verstehen würde, wohin uns die aktuellen Ereignisse führen, gäbe es jetzt in jeder größeren Stadt massive Proteste. Der bequeme Lebensstil, den so viele von uns für selbstverständlich halten, steht kurz vor dem Zerfall. Die USA könnten bald in mehrere große Kriege gleichzeitig verwickelt sein, und wir sind definitiv nicht auf ein solches Szenario vorbereitet.

Die meisten Amerikaner könnten Taiwan nicht einmal auf einer leeren Weltkarte erkennen, für die Chinesen ist die Insel Taiwan jedoch von größter Bedeutung.

Am Donnerstag sagte ein chinesischer General Jake Sullivan ins Gesicht, Taiwan sei „die erste rote Linie, die nicht überschritten werden darf“ …

Während eines hochrangigen Treffens in Peking erklärte ein hochrangiger chinesischer General am Donnerstag dem nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, dass die USA ihre „Kollusion“ mit Taiwan beenden müssten.

General Zhang Youxia, stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Militärkommission Chinas, erklärte gegenüber Sullivan, dass Taiwan „im Mittelpunkt der Kerninteressen Chinas steht, das Fundament der politischen Grundlagen der chinesisch-amerikanischen Beziehungen und die erste rote Linie ist, die nicht überschritten werden darf“, heißt es in einer Erklärung des chinesischen Verteidigungsministeriums.

„Die PLA wird definitiv Gegenmaßnahmen gegen die Provokationen der taiwanesischen Unabhängigkeitskräfte ergreifen“, sagte Zhang laut der Mitteilung gegenüber Sullivan und verwendete dabei ein Akronym für Chinas Militär, die Volksbefreiungsarmee. „China fordert die US-Seite auf, die militärische Zusammenarbeit mit Taiwan zu beenden, Taiwan nicht mehr zu bewaffnen und keine falschen Narrative über Taiwan mehr zu verbreiten.“

Die Chinesen sind sehr wütend.

Und sie bereiten sich schon seit langer Zeit auf militärische Maßnahmen gegen Taiwan vor.

Wenn das schließlich geschieht, werden wir uns im Krieg mit China befinden und alles wird sich ändern.

Unterdessen erobern die Russen in der Ostukraine immer mehr Gebiete …

Dem Institut für Kriegsforschung (ISW), dessen Karte den aktuellen Stand der Lage in der Region zeigt, zufolge erzielen russische Truppen weiterhin bedeutende Vorstöße in Richtung Pokrowsk, einer Stadt im Donezk-Gebiet, die ein wichtiger Logistikknotenpunkt ist.

Die Denkfabrik aus Washington berief sich auf geolokalisiertes Filmmaterial von Mittwoch, das den russischen Vormarsch auf Memryk zeigen soll, eine Stadt etwa 30 Kilometer südöstlich von Pokrowsk. Einige Militärblogger behaupteten, Moskau habe die Stadt vollständig eingenommen.

Andere geolokalisierte Aufnahmen zeigten Vorstöße russischer Streitkräfte in andere Gebiete südöstlich von Pokrowsk, nahe der Stadt Nowohrodivka, was von russischen Militär-Bloggern bestätigt wurde.

An diesem Punkt streben die westlichen Staats- und Regierungschefs so verzweifelt nach einem „Sieg“, dass sie den Russen alles außer der Küchenspüle in den Weg legen.

Tatsächlich haben die Briten sogar Roboter-„Kriegshunde“ in die Ukraine geschickt …

Berichten zufolge hat das Vereinigte Königreich die Ukraine mit Roboter-„Kriegshunden“ ausgestattet, die den Truppen auf dem Schlachtfeld zur Seite stehen und russische Soldaten in Angst und Schrecken versetzen, wenn sie sie sehen.

„Der Roboterhund demonstrierte seine Fähigkeiten bei der Lieferung einer Reihe wichtiger Ausrüstungsgegenstände und zeigte sein Potenzial als unschätzbare Bereicherung für Militäreinheiten“, sagte der Hersteller Brit Alliance über die Einheiten.