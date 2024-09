Erneuter Blick auf die Bevölkerungsprognose von Deagel für 2025: Eine unbeabsichtigte Warnung?

Im Jahr 2014 veröffentlichte das Militär- und Hochtechnologieunternehmen Deagel einen Artikel, der das Bevölkerungswachstum für jedes Land aufzeigte. Dieser Artikel löste bei vielen Beunruhigung aus, da er einige sehr beängstigende Statistiken für viele westliche Nationen enthielt, die für das Jahr 2025 vorhergesagt wurden.

Da dieser Zeitpunkt schnell näher rückt, werfen wir einen Blick auf diese Vorhersagen, um zu sehen, ob das, was uns gezeigt wurde, nur ein Fehler war oder ob hinter diesem Artikel eine versteckte Absicht steckte ?

Der Bericht wurde 2014 erstellt und prognostizierte die Bevölkerungszahlen aller Länder weltweit für 2017 und 2025 sowie weitere Informationen, wie das nationale BIP für beide Jahre.

Die plötzlichen Anomalien für viele europäische Länder sowie Nordamerika waren, gelinde gesagt, ziemlich erschütternd. So würde beispielsweise die Bevölkerung Großbritanniens im Jahr 2025 plötzlich von 63.390.000 im Jahr 2017 auf 14.517.860 sinken, ein massiver Rückgang von 77 %.

Die USA würden plötzlich 68,5 % ihrer Bevölkerung verlieren, während viele andere westliche Länder einen enormen Einbruch der Bevölkerungszahlen verzeichneten.

Es scheint fast unmöglich, dass irgendjemand den Statistiken in diesem Dokument Glauben schenken kann, aber es blieb tatsächlich bestehen, bis es im April 2021 vom Autor endgültig entfernt wurde; einige Kopien sind jedoch noch immer online.

Es ist sehr schwer zu glauben, dass dieser sehr detaillierte Bericht nur ein Fehler der Macher war, und so stellt sich die Frage, wofür er eigentlich erstellt wurde. Es wurde viel Aufwand betrieben, um so viele Details für jede Nation der Welt zu erstellen.

War dies also nicht zur Veröffentlichung gedacht? War es eine Warnung eines besorgten Autors? Oder wurde er erstellt, um Verwirrung zu stiften und Angst zu schüren, um das Leben der Menschen zu kontrollieren? (Nicht existierendes Virus: Impfstoff-Nanopartikel – eine Biowaffe zur Kontrolle der Weltbevölkerung (Video))

Das Weltwirtschaftsforum ist ein möglicher Schuldiger hinter der Veröffentlichung, da es ganz offensichtlich glaubt, zu wissen, was das Beste für die Zukunft dieses Planeten und seiner Bewohner ist, und seine unangefochtene Macht nutzt, um sowohl die Agenda 21 als auch neuerdings die Agenda 2030 durchzusetzen, während es politische Marionetten in Regierungen auf der ganzen Welt einschleust, um seine Wünsche durchzusetzen.

Da hinter den Kulissen zu viele schlechte Akteure agieren, die alle von Macht und Gier motiviert sind, ist es wirklich schwer zu entscheiden, wer hinter diesem Bericht stecken könnte.

Das Bevölkerungswachstum ist seit vielen Jahren ein Streitpunkt für die Eliten, und Organisationen wie die NATO, die CIA, die Rockefeller Foundation, die Bill & Melinda Gates Foundation und so weiter haben sich mit ihren sogenannten „Nachhaltigkeitsplänen“ für uns alle beteiligt.

Doch keine dieser Organisationen hat sich jemals die Mühe gemacht, die Massen zu befragen. Wir wurden von diesen Leuten immer als entbehrliche Ware betrachtet. Und aus diesem Grund lohnt es sich nicht, dieses Dokument völlig zu verwerfen.

Welche Art von apokalyptischem Ereignis könnte also die Bevölkerung in so kurzer Zeit so stark reduzieren, wenn es so eintreten sollte, wie in diesem Bericht vorhergesagt?

Die wahrscheinlichste Möglichkeit wäre, dass ein vom Menschen geschaffener Krankheitserreger freigesetzt wird. Manche könnten jedoch argumentieren, dass ein Weltkrieg oder eine Hungersnot oder sogar ein illegaler Impfstoff die Ursache sein könnten. Leider sind alle oben genannten Gründe in der heutigen Welt möglich.

Ein Mangel an Vertrauen in jegliche Autorität aufgrund ständiger Lügen, Menschen, die im Verborgenen herumlungern, sowie nicht gewählte verrückte Männer und Frauen, die einfach alles und jeden kontrollieren wollen, haben eine Welt voller verängstigter Bürger geschaffen, die sich der undurchsichtigen Machenschaften derjenigen an der Spitze bewusster sind als je zuvor.