Zum ersten Mal haben zwei Laien-Raumfahrer des privaten Unternehmens SpaceX 740 Kilometer entfernt von der Erde die Raumkapsel verlassen. Unter anderem testeten sie einen neuen Druckanzug, der von Hollywood-Kostümbildner José Fernandez entwickelt wurde. Viele Beobachter glauben, dass die Bilder Fake sind und nicht aus dem Weltraum kamen. Von Frank Schwede

In minütlichen Updates dokumentierte SpaceX auf der Plattform X den Vorgang, bei dem zuerst der Druck in der Kapsel gesenkt wurde und anschließend die Luke geöffnet wurde.

Schließlich war zu sehen und zu hören, wie US Milliardär und Bord-Kommandant Jared Isaacman als erster Laien-Astronaut die „Dragon-Raumkapsel“ verließ – allerdings nur bis zu den Waden.

Isaacman streckte abwechselnd Arme und Hände, um die Beweglichkeit in seinem Raumanzug zu demonstrieren. Wenige Minuten später war die Stippvisite beendet und er kehrte zurück in die Kapsel. Dann war Kollegin Sarah Gillis an der Reihe.

Gegen 13.18 Uhr meldete SpaceX, dass die Luke der „Dragon“ wieder geschlossen sei und der Druck im Raumschiff wieder erhöht würde. Der Weltraumausflug war damit beendet.

SpaceX kündige lange vor dem mehrmals verschobenen Ausflug ins All an, dass sie einen völlig neuen Druckanzug entwickelt hätten. Klassische Druckanzüge, wie sie beispielsweise auf der Raumstation verwendet werden, werden auf einen Druck von 8,3 psi (rund 0,6 bar) gebracht.

Aufgepumpt wie das Michelinmännchen

Der neue für SpaceX, entwickelt von Hollywood-Kostümbildner José Fernandez, arbeiten mit höherem Innendruck (0,40 bar) als der ursprüngliche NASA-Anzug mit rund 0,24 bar. Kann man sich in so einem Anzug überhaupt bewegen, oder gleicht man dem Michelinmännchen? Jared Isaacman hat es zwar bewiesen, dass er seine Arme bewegen kann, doch glauben will das nicht jeder. (Das verborgene Weltgeheimnis: Satelliten und Weltraumsonden haben niemals eine rotierende Erde gefilmt!)

Auch der niederländische Autor Martin Vrijland hat da so seine Zweifel. Auf seinem Blog schreibt er:

„Wenn man also einen Anzug, der sich in einer Raumkapsel befindet, in der ein Druck von 14,7 psi (1 bar) herrscht, in ein Vakuum pumpt (weil man die angebliche Raumluke nur öffnen kann, wenn in der Kapsel selbst ebenfalls ein Vakuum herrscht), dann sollte der Anzug anschwellen.

Natürlich wird nirgends erwähnt, welcher Druck im Inneren des Anzugs herrscht, aber wir wissen bereits, dass er niedriger als 1 bar ist (weil die Reporter berichten, dass man sich dann nicht mehr bewegen kann).

Nehmen wir für einen Moment an, dass der Luftdruck ein Drittel des Luftdrucks auf der Erde beträgt und dem Druck auf dem Gipfel des Mount Everest entspricht, dann müsste der Anzug trotzdem anschwellen. (…)

Alles, was Luft enthält, quillt auf, wenn der Umgebungsdruck sinkt, aber auch, wenn die Viskosität (Zähflüssigkeit) und die Dichte von Flüssigkeiten abnehmen. Dies führt zu einer Senkung des Siedepunkts. (Das verborgene Weltgeheimnis: Kein physikalisches Experiment hat jemals bewiesen, dass sich die Erde bewegt!)

Blut, aber auch andere Flüssigkeiten in Geweben und Zellen würden daher sieden, wenn sie in ein Vakuum gebracht würden. Ein Raumanzug kann daher als unverzichtbar angesehen werden, wenn man sich in das vermeintliche Vakuum des Weltraums begibt.“

Vijland kritisiert, dass SpaceX nirgendwo ein Test seines neuen Druckanzugs veröffentlicht hat. zu sehen ist. Eine Aufnahme der NASA aus einer Vakuumkammer, zeigt, wie wichtig es ist. Druckanzüge vor der Verwendung ausgiebig zu testen und welche Gefahren drohen, wenn der Anzug beispielsweise ein Leck hat.

Eine Vakuumkammer schafft dieselben Bedingungen wie im Weltraum. Nur auf diese Weise kann ein Druckanzug auf Herz und Niere geprüft werden, um sicher zu stellen, dass er sicher ist und seine Bedingungen erfüllt.