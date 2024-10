CDU-Zentrale bereitet sich auf mögliche Neuwahlen im März vor – Ampel-Rücktrittswelle in der zweiten Garnitur

Teile die Wahrheit!

Gibt es vorgezogene Neuwahlen auf Bundesebene? CDU-Zentrale bereitet sich auf mögliche Neuwahlen im März vor.

Die Lage der Ampel-Regierung ist so prekär, dass sich die CDU sicherheitshalber auf vorgezogene Neuwahlen vorbereitet. Möglicher Kanzlerkandidat ist Friedrich Merz.

Wie die BILD-Zeitung berichtet, bereitet man sich in der CDU-Zentrale des Konrad-Adenauer-Hauses bereits auf vorgezogene Neuwahlen im März 2025 vor. Man erwartet, dass die FDP möglicherweise in absehbarer Zeit die Notbremse zieht, weil die Ampel in der Krise steckt.

Mögliche Koalitionspartner seien die SPD und die Grünen, nicht aus inhaltlicher Nähe, sondern weil die FDP so schlecht dasteht.

Die CDU-Zentrale will den Wahlkampf auf eine Politikwende zuspitzen. Damit wolle man auch AfD-Wähler ansprechen.

Die Frage ist: Lassen sich AfD-Wähler davon täuschen, besonders nach den Ereignissen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg? Und steckt vielen Bürgern nicht die Merkel-Epoche noch unangenehm in den Knochen?

War Angela Merkel nicht ursächlich für die Migrationskrise und die Abkehr von der Atomkraft verantwortlich? Hier wird sich die CDU viele kritische Fragen stellen lassen müssen. (Das Schweigekartell der deutschen Medien: Wie Annalena Baerbock Deutschland vorsätzlich schweren Schaden zufügt (Video))

Ampel-Rücktrittswelle in der zweiten Garnitur

Nach weniger als drei Jahren löst sich die Ampel ebenso in ihre Bestandteile auf wie das Land, das sie in Rekordzeit ruiniert hat. Der gestrige Rücktritt von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist nur der jüngste Paukenschlag in einem seit Wochen anhaltenden Stühlerücken bei Grünen und SPD.

Als Grund für seinen Rückzug, einschließlich des Verzichts auf eine weitere Kandidatur für den Bundestag, gab Kühnert gesundheitliche Probleme an. „Bild“ will erfahren haben, dass es sich um eine psychische Erkrankung handelt.

Was auch immer die Ursache sein mag, der Rücktritt erfolgt nach einer jahrelangen Kette von Wahlniederlagen für die SPD – auch und gerade gegen die AfD, an deren Verteufelung Kühnert sich nach Kräften beteiligte. Die anhaltende Erfolglosigkeit fordert nun offenbar ihren Tribut.

Verständnis und Bedauern kam dann auch sofort von Noch-Grünen-Chefin Ricarda Lang, die selbst erst kürzlich ankündigte, die Segel zu streichen – wenn auch nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern wohl vornehmlich auf Druck von Robert Habeck, der die Partei komplett in den Griff bekommen will.

„Puh. Kevin Kühnert ist einer der klügsten und schlagfertigsten Politiker, die ich kennenlernen durfte. Und er zeigt gerade auch in dieser Situation, dass es ihm um die Sache geht und nicht um sich selbst. Er wird fehlen, als Politiker – und mir persönlich auch als Freund“, schrieb Lang auf Twitter.

Dass ausgerechnet Kühnert einer der klügsten und schlagfertigsten Politiker ist, die sie kennt, sagt viel über sie und die Qualität des politischen Personals aus.

Beide eint, neben ihrem Linksradikalismus das Fehlen jeglicher beruflichen oder akademischen Ausbildung und einer nennenswerten Erwerbsbiographie.

Scholz, Habeck, Baerbock, Faeser: Die eigentlichen Crash-Piloten sind weiter in Amt und Würden

Neben Lang hatte auch ihr Co-Vorsitzender Omid Nouripour seinen Rückzug angekündigt. Noch am gleichen Tag begann eine Rück- und Austrittswelle bei der Grünen Jugend auf Bundes- und Landesebene, weil vielen die Mutterpartei noch immer nicht linksradikal genug ist.