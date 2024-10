Der Westen befürchtet, dass Russland dem Iran im Austausch für Raketen zum Angriff auf die Ukraine Geheimnisse über Atombomben preisgegeben hat

Der Westen ist besorgt, dass Russland dem Iran gefährliche Atomgeheimnisse im Austausch für ballistische Raketen überlassen hat, mit denen das Land die Ukraine angreifen wird .

Dieser „Weltuntergangsdeal“ wurde während der Gespräche zwischen Präsident Joe Biden und Premierminister Keir Starmer im Weißen Haus besprochen.

Einige Geheimdienstquellen gehen davon aus, dass sich Teherans seit Jahrzehnten andauerndes Bemühen um die Bombe in der Endphase befindet. Einige Experten meinen, der verzweifelte Kreml könnte hinter den Kulissen an deren Transport arbeiten.

Aus freigegebenen Geheimdienstinformationen der USA und Großbritanniens geht hervor, dass der russische Präsident Wladimir Putin eine Lieferung ballistischer Fath-360-Raketen aus dem Iran erhalten hat.

Bei einem Besuch in London warnte Außenminister Antony Blinken, dass Russland dem Iran dringend benötigte Technologie zur Verfügung stelle. Er fügte hinzu, der Austausch sei „eine Einbahnstraße – auch in Bezug auf Atomfragen und einige Informationen aus dem Weltraum“.

Als Reaktion auf die Raketenlieferung wurde Iran Air verboten, Großbritannien zu überfliegen oder dort zu landen. Darüber hinaus hat Großbritannien Sanktionen gegen russische Reedereien und fünf Frachtschiffe verhängt, die die Raketen transportierten.

Die sanktionierten russischen Frachtschiffe sind :

Beim Gipfeltreffen im Weißen Haus wurde darüber gesprochen, der Ukraine zu gestatten, britische Storm Shadow-Raketen zum Angriff auf militärische Ziele in Russland einzusetzen. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels wurde jedoch noch keine endgültige Entscheidung bekannt gegeben.

US-Außenminister David Lammy behauptete, Teheran stecke hinter einer „gefährlichen Eskalation“, die Iraner stritten jedoch jede Beteiligung ab.

Boris Johnson drängt die USA und Großbritannien, den Einsatz britischer Waffen für Angriffe auf russische Ziele zu gestatten

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson hat sich zur Notlage der ukrainischen Truppen geäußert, die Putins endlosen Angriffen ausgesetzt sind.

Bei einem Besuch in der Ukraine sagte Johnson, sowohl die USA als auch Großbritannien müssten der Ukraine die Erlaubnis erteilen, britische Waffen als Vergeltungsmaßnahmen gegen russische Ziele einzusetzen.

In einem Interview sagte Johnson, es sei „herzzerreißend, verwundete Veteranen in Genesungszentren zu besuchen – wie ich es dieses Wochenende in Kiew getan habe –, wo ukrainische Helden wegen Verletzungen behandelt werden, die sie in den letzten Monaten erlitten haben.“

Johnson fügte hinzu, einige dieser Opfer hätten vermieden werden können, wenn Großbritannien früher grünes Licht für Storm Shadow gegeben hätte.

Darüber hinaus sagte Johnson, es gebe keinen möglichen Grund für die Verzögerung und der einzige, der eine Eskalation befürchte, sei Putin. Er warnte, ein längeres Warten bedeute, die Chance zu verlieren, „Leben zu retten und einen gerechten Abschluss dieses Krieges herbeizuführen“.

Keir reiste außerdem nach Italien, wo er voraussichtlich über den Einsatz der Storm Shadows in Russland sprechen wird, da die Italiener an dem tödlichen Luftwaffensystem beteiligt sind.

Britischen Quellen zufolge werde der Premier als nächstes die Franzosen und Deutschen auffordern, seine Unterstützung für eine massive Eskalation der westlichen Hilfe für die Ukraine zu unterstützen.

Biden ist jedoch angeblich besorgt, dass die Raketen eine Eskalation des Konflikts befeuern könnten.

