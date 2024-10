Der unbekannte 9/11 Fakt: Kisten voller elektronischer Zünder in einem Raum mit israelischen „Kunststudenten“ im WTC!

Nur wenige kennen diese Geschichte. Die Geschichte der PERFEKTEN TARNUNG zur Vertuschung einer geplanten Gebäudesprengung. Durch einen „sympathischen Verein zu Hause“, nämlich Studierende.

Und nicht „irgendwelche“ Studenten, nein… KUNSTSTUDIERENDE… Die einen Plan zur Schaffung eines „Balkons“ in den WTC-Türmen ausarbeiteten, während im gesamten Gebäude tatsächlich nicht einmal ein Fenster geöffnet werden konnte.

Ob das nicht kreativ, sondern künstlerisch ist, wissen wir auch nicht mehr. Lesen und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Vielleicht haben Sie eine Antwort auf die Frage mit den verfügbaren elektronischen Zündern für synchron explodierende Sprengladungen.

Im Januar 2001 erhielt die US-Drogenbekämpfungsbehörde („DEA“) ungewöhnliche Berichte von ihren Außenstellen in ganz Amerika. Es ging um eine Gruppe junger Israelis, die behaupteten, Kunststudenten zu sein und durch das Land reisten und ihre Werke zum Verkauf anboten.

Sehr ungewöhnlich schien es damals natürlich, dass eine große Anzahl von DEA-Agenten und anderen hochrangigen Bundesbeamten über ihre Privatadressen angesprochen wurden und an der Haustür Sonderangebote für dieses Kunstwerk erhielten.

Berichte wurden auch von DEA-Büros, Verteidigungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden eingereicht. Es stellte sich heraus, dass die Studenten ihre Kunst nur an streng geheime Einrichtungen oder Mitarbeiter in ihren Häusern verkaufen wollten.

Und natürlich bemerkte die DEA das sich abzeichnende Muster, an dem auch FBI-Agenten beteiligt waren, und kam zu dem Schluss, dass die DEA offenbar das Ziel einer sogenannten „organisierten Informationsbeschaffungsaktivität“ war. Niemand verstand, warum oder für wen es aufgeführt wurde; es war ein Rätsel. (Trump zu 9/11: „Wir hatten keine Anschläge“ (Video))

9/11-Verschwörung – nur die bekannten Fakten



In den ersten sechs Monaten des Jahres 2001 gingen weitere ähnliche Berichte aus mehr als vierzig amerikanischen Städten ein. Und es wurden mehr als 130 verschiedene Vorfälle von „Kunststudentenbegegnungen“, wie sie genannt wurden, dokumentiert, an denen die US Marshall Services, die ATF, die US Air Force, der Secret Service, das FBI und die DEA selbst beteiligt waren . Wie bizarr könnte das sein…!?

Einige Studenten wurden bei der Arbeit gesehen, wie sie die Innenräume von Bundesgebäuden skizzierten, nachdem ihnen Zutritt gewährt wurde, und unschuldig Fotos an Mitarbeiter verkauften. Andere schienen Fotos von einzelnen Bundesagenten zu haben und einer hatte sogar einen Computerausdruck von DEA-Gruppen..!!

Tatsächlich besuchten die Studenten bei vielen Gelegenheiten Einrichtungen und Agenturen , die so geheim waren, dass sie der amerikanischen Öffentlichkeit nicht einmal bekannt waren. Diese befinden sich in Gebieten ohne Straßennamen und nur nicht identifizierten, einzelnen Gebäuden. Dies bestätigte den amerikanischen Behörden, dass bereits im Vorfeld Informationen gesammelt worden waren und ein größerer Infiltrationsversuch unternommen wurde.

Es wurde festgestellt, dass einer der jungen Studenten Kontoauszüge von fast 200.000 US-Dollar hatte, die seiner Aussage nach aus Kunstverkäufen stammten. Später stellte sich heraus, dass eine der Gruppen einige Zeit in der Stadt Hollywood, Florida, in der Nähe der Residenz des Flugzeugentführers Mohammad Atta gelebt hatte. Im März 2001 warnte die CIA alle Bundesangestellten vor den Studenten.

CIA-Mitarbeiter wurden außerdem darüber informiert, dass zwei der Studenten wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden seien. Aber es stellte sich auch heraus, dass sie gefälschte Arbeitsvisa und gefälschte „GreenCards“ hatten. Unmittelbar nach diesen Warnungen schien die Sache vorbei zu sein und die Beamten begannen, aggressiver gegen diese Studenten vorzugehen.

Einem Bericht zufolge wurden zwischen März 2001 und dem 11. September 2001 bis zu 140 israelische Staatsangehörige festgenommen oder verhaftet. Viele von ihnen wurden aus dem Land ausgewiesen und wissen Sie was?

