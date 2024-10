Die Digitalisierung des deutschen Bildungssystems

Teile die Wahrheit!

Von der Digitalisierung bleibt kein Bereich ausgeschlossen. Sie bahnt sich in jede Ecke des Lebens ihren Weg, der grundsätzlich das Leben einfacher gestalten soll. Auch das Bildungssystem wird zunehmend digitalisiert und konnte seine ersten Ansätze bereits während der Pandemie demonstrieren.

In der Zeit mussten Schüler zu Hause bleiben oder der Unterricht wurde durch Teilung der Klassen in kleinere Gruppen im Wechsel durchgeführt. Ohne digitale Unterstützung hätte es sicherlich nicht funktioniert.

Wie weit ist die Digitalisierung bereits wirklich in Deutschland fortgeschritten und funktional obendrein? Das ist eine der Fragen, mit denen wir uns heute befassen werden.

Neue Chancen im digitalen Zeitalter

Das bestehende Schulsystem wird bereits seit einiger Zeit kritisiert. Es ist sehr starr aufgebaut, wobei jedoch kein Kind dem anderen gleicht. Alle Kinder haben unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse, die im Zuge der Digitalisierung endlich gestärkt sowie gefördert werden könnten:

Individualisierte Lernwege

Von Lehrern maßgeschneiderte Materialien

Präzise Überwachung des Lernfortschritts

Individualisierte Lernwege sind in der modernen Zeit besonders wichtig. Jeder Schüler lernt unterschiedlich schnell, während die Schüler unterschiedliche Ansätze in ihr Leben bringen. Beispielsweise kann ein Schüler vornehmlich visuell veranlagt sein, sodass er von einem besonders beispielhaft veranschaulichen Lernweg profitiert.

Entsprechend des Lernstils kann ein Lehrer die notwendigen Materialien zusammenstellen, wobei zu hoffen wäre, dass ein Lehrer sich auch wirklich individuell mit den Schülern auseinandersetzt und nicht einfach ein von künstlicher Intelligenz zusammengestelltes Format nutzt.

Letztlich kann ein Lehrer mithilfe der Digitalisierung Lernfortschritte präziser beobachten und muss sich nicht ausschließlich auf die einzelnen Ergebnisse von Klassenarbeiten verlassen.

In diesem Zuge wird schneller deutlich, ab welcher Etappe ein Schüler von Nachhilfe profitieren kann.

Interessant wäre jedoch auch eine weitere Individualisierung von Lernmaterialien, die sich auf die Interessen einzelner Schüler zuschneiden lassen. Sofern ein Schüler beispielsweise ein besonders großes Interesse an Kunst, Geschichte oder Sprachen zeigt, kann man in diesen Feldern sein Wissen zukunftsweisend ausbauen und andere Fächer als einfaches Grundwissen in den Hintergrund rücken lassen.

Der aktuelle Stand der Digitalisierung im deutschen Bildungssystem

Das Deutsche Bildungssystem steht noch vor einigen Herausforderungen, bis sich ein digitalisiertes Bildungssystem erfolgreich umsetzen lassen würde.

Herausforderung Lösung Marode Schulgebäude Schulgebäude sind in den meisten Landkreisen marode, diese sollten zunächst instand gesetzt werden, bevor man sich weiteren Änderungen des Bildungssystems annimmt Unzureichende Ausstattung Von maroden Schulgebäuden absehend, fehlt es an technischer Ausstattung, um eine digitalisierung des Bildungssystems durchzuführen. Fehlende digitale Infrastruktur Wo es keine ausreichende Ausstattung gibt, kann es auch keine digitale Infrastruktur geben. Dies konnte durch verstärktes ‘Homeschooling’ gelöst werden. Zugang zu modernen Geräten Der Zugang zu modernen Geräten wird von den Gemeinden kaum gefördert, sodass lediglich Schüler Zugang zu diesen haben, deren Eltern die entsprechenden Ressourcen haben. Homeschooling-Ansätze Einige Herausforderungen kann man mithilfe von Homeschooling direkt abwälzen, sofern in den Haushalten Zugang zu modernen Geräten und die entsprechende Infrastruktur gegeben sind. Fortbildungen für Lehrkräfte Für Lehrkräfte sind mehr gezielte Fortbildungen notwendig, um mit der modernen Infrastruktur umgehen und innerhalb der technologischen Fortschritte ihren Unterricht effektiv gestalten zu können.

Anhand der oben genannten Herausforderungen ist deutlich, das deutsche Bildungssystem kann aktuell keineswegs von der Digitalisierung profitieren. Es braucht Subventionen, um Schülern die Mittel für moderne Geräte und Zugang zur digitalen Infrastruktur zu erleichtern.

Man konnte sicherlich die Sanierung maroder Schulgebäude durch einen Umstieg auf reines Homeschooling umgehen, doch musste hierbei nicht nur der Zugang zu entsprechenden Geräten gesichert werden.

Es musste ein Erziehungsberechtigter während der Homeschooling-Zeit zur Verfügung stehen. Dies lässt sich kaum in Zeiten von Alleinerziehenden sowie zwei arbeitender Elternteile umsetzen, selbst wenn ein Elternteil im Homeoffice arbeitet.

An dieser Stelle ist schlichtweg eine effektive Strategie gefordert, die gleichermaßen die Fortbildung von Lehrkräften für das digitale Zeitalter einschließt.

Innovative Lernmethoden im Klassenzimmer

Sofern eine Schule weniger vom Zustand des Gebäudes samt seiner Sanitäranlagen beeintraechtigt ist, kann sie bereits einige innovative Lernmethoden im Klassenzimmer umsetzen:

Flipped Classroom

Projektarbeit

Gamifizierte Lernansätze Kinder mögen bekanntlich nicht lange still sitzen und lieber spielen, wozu gamifizierte Lernansätze eine hervorragende Herangehensweise sind. Sie lernen dabei spielerisch, was zudem ihre Kreativität weckt. Projektarbeiten können häufiger als nur einmal im Jahr als Projektwoche durchgeführt werden, wobei Schüler sich zu verschiedenen Themen das Wissen selbst erarbeiten und am Ende der Klasse oder gar der ganzen Schule vorstellen. Online-Tools können die Arbeit der Kinder erleichtern, wobei eine enge Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen, Technologie und der Gesellschaft selbst gefragt ist. Die Herausforderung in innovativen Lernmethoden besteht vielmehr darin, Pädagogik neu zu denken und sie aufgrund technologischer Mittel nicht nur technischer Natur sind. Es gibt immerhin viel mehr zu lernen, als es virtuell über Plattformen möglich ist. Auch hier können Projektarbeiten wieder zukunftsweisend sein, da Schüler motiviert werden, sich praktisch mit gestellten Themen auseinanderzusetzen. Visionen für die digitale Bildungslandschaft in Deutschland Es ist sehr klar, dass die digitale Bildung einer gezielten Förderung für Schüler, Lehrkräfte und Schuleinrichtungen bedarf. In einer Zeit, in der die Technologie rasante Fortschritte macht, sind gezielte Schulungen für Lehrkräfte unerlässlich, die zudem ihre Didaktik auf ein neues Bildungsformat anpassen. Letztlich bietet die Digitalisierung nicht nur neue Möglichkeiten. Individualisierte Lernwege plus Zugang zu mannigfaltigen Online-Ressourcen können zwar eine Bereicherung sein, aber auch schnell zu einer Überforderung führen. Schüler benötigen für einen harmonischen Umgang entsprechende Anleitung von geschulten Lehrkräften, um sich im Zeitmanagement sowie der Selbstorganisation zu üben. Außerdem steht stets die omnipräsente Ablenkung aus sozialen Netzwerken und anderen Unterhaltungsangeboten im Hintergrund. Quellen: PublicDomain am 25.10.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

