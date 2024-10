EU-Führung fordert Europa auf, in 6-8 Jahren für den Kampf gegen Russland bereit zu sein

Seit Februar 2022 seien zu viele rote Linien für die Ukraine gezogen worden, wie etwa das Verbot der Lieferungen von Angriffswaffen, Panzern, Raketen und Flugzeugen. Am Ende habe die Ukraine diese Waffen bekommen.

Frankreichs Position in dieser Frage bestehe darin, dass man die Ukraine mit den Mitteln versorgen sollte, die sie zur Verteidigung brauche. Dazu gehörten auch Langstreckenraketen.

Ende Februar 2024 hatte Macron erklärt, er schließe eine Entsendung französischer Truppen in die Ukraine nicht aus. Ferner betonte das Staatsoberhaupt, dass eine Reihe von Bedingungen entstehen müssten, bevor Paris den Schritt gehen würde, beispielsweise ein Zusammenbruch der Front oder eine entsprechende Anfrage Kiews.

Die Staats- und Regierungschefs mehrerer EU-Länder, darunter Deutschlands, lehnen eine Entsendung eigener Truppen in die Ukraine angesichts einer möglichen Eskalation ab. Der russische Präsident Wladimir Putin hob mehrmals hervor, dass westliche Ausbilder und Berater bereits in der Ukraine anwesend seien und Verluste erlitten.

Norwegen plant Grenzzaun zu Russland

Oslo will mit dem Bau eines Zauns an der norwegisch-russischen Grenze beginnen. Dieser soll als Abschreckung gegen mögliche Provokationen dienen. Derzeit gibt es nur eine 200 Meter lange physische Barriere.

Die norwegische Regierung hat angekündigt, einen Grenzzaun zu Russland errichten zu wollen und damit dem Beispiel Finnlands zu folgen. Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hatte Finnland beschlossen, an seiner 1.340 Kilometer langen Grenze zu Russland einen 200 Kilometer langen Grenzzaun zu errichten.

Justizministerin Emilie Enger Mehl erläuterte, dass der geplante Zaun als Abschreckung gegen Provokationen und illegale Grenzübertritte dienen soll. Er soll mit modernen Technologien ausgestattet werden – unter anderem Sensoren, die es ermöglichen, Personen in der Nähe der Grenze zu erkennen, sagte Mehl in einem Interview mit dem norwegischen Rundfunk NRK.

Oslo prüfe auch alternative Maßnahmen zur Verstärkung der Grenzkontrollen, fügte sie hinzu. Dazu gehören die Aufstockung des Personals, eine verstärkte Überwachung sowie spezifische Maßnahmen am Grenzbahnhof Storskog zur Regulierung des Verkehrs.

Ellen Katrine Hætta, die Polizeichefin der Region Finnmark, unterstützt diese Initiative und sieht in dem Zaun ein wirksames Mittel zur Abschreckung von Personen, die illegal nach Norwegen oder von Norwegen nach Russland einreisen wollen.

Derzeit gibt es entlang der rund 200 Kilometer langen norwegisch-russischen Grenze nur einen 200 Meter langen Grenzzaun. Dieser wurde vor acht Jahren errichtet, nachdem im Jahr 2015 ein großer Flüchtlingsstrom den Grenzübergang Storskog erreicht hatte. Rund 5.000 Menschen suchten damals Asyl in Norwegen.

In den vergangenen Monaten hat Norwegen nach offiziellen Angaben drei Fälle von illegalem Grenzübertritt registriert, darunter einen prominenten Vorfall im Januar 2023, als Andrei Medwedew, ein flüchtiger Ex-Söldner des privaten Militärdienstleisters Wagner, nach Norwegen gelangte.

Dort erhielt er eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Im Juni 2024 wurde er zu 120 Tagen Gefängnis verurteilt, nachdem er einen Barkeeper angegriffen hatte, berichtet The Barents Observer unter Berufung auf das Urteil des zuständigen Bezirksgerichts.

Lawrow vor der UNO: Krieg gegen eine Atommacht ist sinnlos

Russlands Außenminister Sergei Lawrow nahm am Samstag an der Generaldebatte zur allgemeinen politischen Lage in der UN-Generalversammlung teil. Dabei warnte er vor der im Westen verbreiteten Ansicht, gegen Russland einen konventionellen Krieg führen und gewinnen zu können.

Versuche, gegen eine Atommacht wie Russland Krieg zu führen, mit dem Ziel, sie zu besiegen, seien sinnlos, sagte Außenminister Sergei Lawrow bei der allgemeinen politischen Debatte der 79. Tagung der UN-Vollversammlung. Das vom Westen gesetzte Ziel, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, erinnere an die Operation „Unthinkable“, die Großbritannien und die USA im Mai 1945 planten. Diese hatte auch die Zerstörung der UdSSR zum Ziel, so Lawrow.

Er erinnerte:

„Damals wurde dies streng geheim gehalten. Heute verbergen die angelsächsischen Strategen ihre Pläne nicht, obwohl sie immer noch davon ausgehen, dass Russland durch die Hand des illegitimen Neonazi-Regimes in Kiew besiegt werden wird. Aber sie bereiten Europa bereits darauf vor, sich in ein selbstmörderisches Abenteuer zu stürzen. Ich werde hier nicht über die Sinnlosigkeit und die Gefahr der Idee sprechen, gegen eine Atommacht wie Russland ‚bis zum siegreichen Ende‘ zu kämpfen.“

Lawrow wies darauf hin, dass Moskau sich dem Dialog mit dem Westen nicht verschließe und vorschlage, eine Architektur gleicher und unteilbarer Sicherheit in Eurasien zu schaffen, die allen Ländern und Organisationen des Kontinents offenstehe. Eine internationale Konferenz in Minsk, die am 31. Oktober eröffnet wird, werde sich mit diesem Thema befassen, fügte er hinzu.

Wladimir Putin kündigte am 25. September auf der Sitzung des Sicherheitsrates zur nuklearen Abschreckung eine Aktualisierung der „Grundlagen der staatlichen Politik auf dem Gebiet der nuklearen Abschreckung“ an. Der Präsident wies darauf hin, dass eine Aggression gegen Russland durch einen nicht-nuklearen Staat, der von einer Atommacht unterstützt wird, künftig als deren gemeinsamer Angriff betrachtet werde.

Moskau behalte sich auch das Recht vor, im Falle einer Aggression Atomwaffen einzusetzen, auch wenn der Feind mit lediglich konventionellen Waffen eine kritische Bedrohung der Souveränität darstelle, so das Staatsoberhaupt.

In seiner Rede zeigte sich Lawrow zudem besorgt wegen der Terrorakte in Libanon.

Liste mit 50 grundlegenden Dingen die jeder in seinem Vorrat haben sollte:

#1 Ein konventioneller Generator und ein Solargenerator

#2 Ein Wasserfilter

#3 Ein Regenwassersammelsystem, wenn Sie in der Nähe Ihres Hauses keine natürliche Wasserversorgung haben

#4 Ein großes Notfall-Medizinset

#5 Reis

#6 Nudeln

#7 Dosensuppe

#8 Gemüsekonserven

#9 Obstkonserven

#10 Hühnchen in Dosen

#11 Gläser mit Erdnussbutter

#12 Salz

#13 Zucker

#14 Milchpulver

#15 Säcke Mehl

#16 Hefe

#17 Jede Menge Extrakaffee (wenn du ihn trinkst)

#18 Eimer mit langfristig lagerbaren Lebensmitteln

#19 Viele zusätzliche Vitamine

#20 Feuerzeuge oder Streichhölzer

#21 Kerzen

#22 Taschenlampen oder Laternen

#23 Viel Holz zum Verbrennen

#24 Zusätzliche Decken

#25 Zusätzliche Schlafsäcke

#26 Munition

#27 Zusätzliche Ventilatoren, wenn Sie in einem heißen Klima leben

#28 Händedesinfektionsmittel

#29 Toilettenpapier

#30 Extra Seife und Shampoo

#31 Extra Zahnpasta

#32 Zusätzliche Rasierer

#33 Flaschen Bleichmittel

#34 Ein batteriebetriebenes Radio

#35 Zusätzliche Batterien

#36 Solarladegeräte

#37 Müllsäcke

#38 Planen

#39 Ein Taschenmesser

#40 Ein Hammer

#41 Eine Axt

#42 Eine Schaufel

#43 Arbeitshandschuhe

#44 Viele warme Socken

#45 Samen für einen Garten

#46 Einmachgläser

#47 Zusätzliches Zubehör für Ihre Haustiere

#48 Ein beträchtlicher Notvorrat an Bargeld

#49 Bibeln für jedes Mitglied Ihrer Familie

#50 Ein „Bug-Out-Bag“ für jedes Mitglied Ihrer Familie

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com/de.rt.com/ am 02.10.2024