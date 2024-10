Unsere erste Oktoberüberraschung! Der Hafenstreik an der Ostküste könnte die US-Lieferketten ins Chaos stürzen

Teile die Wahrheit!

Wenn Sie etwas unbedingt kaufen müssen, sollten Sie es vielleicht jetzt kaufen, denn später könnte es nicht mehr verfügbar sein. Die Hafenarbeiter der International Longshoremen’s Association stehen kurz davor, einen Streik zu beginnen, der die Häfen an der gesamten Ostküste und der Golfküste lahmlegen würde, und wenn dieser Streik lange genug dauert, wird er die US-Lieferketten in ein völliges Chaos stürzen. Von Michael Snyder

Es versteht sich von selbst, dass dies enorme Auswirkungen auf die bevorstehende Wahl haben könnte. Wenn die Regale in den Geschäften Anfang November ziemlich leer sind, werden Millionen Amerikaner sehr schlecht gelaunt zur Wahl gehen.

Wenn es dazu kommt, wird der Streik am Dienstag beginnen. Das ist das erste Mal seit fast 50 Jahren , dass wir einen Streik dieser Art erleben …

In den Häfen von Neuengland bis Texas werden am frühen Dienstag Tausende Hafenarbeiter streiken. Es ist der erste Streik dieser Art seit fast einem halben Jahrhundert. Dadurch wird die kommerzielle Schifffahrt in großem Umfang zum Erliegen kommen und die nationale Wirtschaft schon Wochen vor den Präsidentschaftswahlen empfindlich stören.

Ein Streik wäre die größte Störung des Warenflusses ins und aus dem Land seit dem Höhepunkt der Pandemie. Selbst ein kurzzeitiger Arbeitsstopp würde den Schiffsverkehr lahmlegen und wochenlang Chaos in den Lieferketten verursachen. Fracht von Autos bis zu Elektronik, von Lebensmitteln bis zu Möbeln würde auf Schiffen vor der Küste festsitzen. Jeder Streiktag könnte die US-Wirtschaft laut Analysten bis zu eine Milliarde Dollar kosten.

Wenn der Streik nur ein paar Tage dauert, ist das keine große Sache.

Sollte es jedoch zu einem länger anhaltenden Streik kommen, würden große Einzelhandelsketten wie Walmart und Home Depot mit massiven Problemen in ihren Lieferketten konfrontiert sein …

Während sich die Hafenarbeiter der International Longshoremen’s Association einem Streik in den Häfen an der Ost- und Golfküste nähern, warnt die Gewerkschaft, dass große Importeure wie LG Electronics, Walmart, Ikea, Samsung und Home Depot keine Möglichkeit finden werden, ihre Waren nach Kanada oder an die Westküste umzuleiten, da die anderen Gewerkschaften die Reihen schließen und den Arbeitskampf der Gewerkschaft unterstützen.

Diese Unternehmen gehören laut ImportGenius zu den führenden Importeuren in den 14 großen Häfen, die von einem ILA-Streik betroffen wären. Insgesamt stehen zwischen 43 und 49 Prozent aller US-Importe und Milliarden Dollar Handelsvolumen monatlich auf dem Spiel, da die Gewerkschaft immer näher an die Frist für einen neuen Vertrag am 1. Oktober heranrückt.

Die Gespräche zwischen der Gewerkschaft und der Hafenleitung über diesen Punkt sind im Juni gescheitert und wurden nicht wieder aufgenommen. Der Kreuzfahrtbetrieb in den Häfen würde fortgesetzt. (Die Bühne ist bereitet für die größte Chaosperiode in der US-Geschichte)

Joe Biden hätte eine Bestimmung im Bundesgesetz nutzen können, um den Streik bis nach der Wahl zu verschieben, aber er hat sich entschieden, dies nicht zu tun …

US-Präsident Joe Biden sagte am Sonntag, er habe nicht die Absicht, einen Streik in den Häfen der Ostküste und des Golfs von Mexiko zu verhindern, wenn es den Hafenarbeitern nicht gelinge, bis zur Frist am 1. Oktober einen neuen Vertrag abzuschließen.

„Es geht um Tarifverhandlungen. Ich glaube nicht an Taft-Hartley“, sagte er Reportern.

Präsidenten können in Arbeitskonflikte eingreifen, die die nationale Sicherheit bedrohen, indem sie gemäß dem bundesstaatlichen Taft-Hartley Act eine 80-tägige Abkühlungsphase verhängen.

Dies könnte sich letztlich als kolossaler strategischer Fehler Bidens erweisen.

Wenn ein längerer Streik vor den Wahlen zu schweren wirtschaftlichen Turbulenzen führt, wäre das für die Demokraten nicht gut.