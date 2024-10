P. Diddys Sexhandelsring ist angeblich in die Hotel-, Banken- und Pharmabranche involviert (Videos)

Diddy’s Image hat durch die Entdeckungen während der Ermittlungen gegen sein Anwesen in Miami erheblich gelitten, wo Beweise, die auf organisierte Kriminalität hinweisen, gefunden wurden. Diese Situation stellt nicht nur eine juristische, sondern auch eine moralische Herausforderung für Shapiro dar.

Verstörendes Video

Zusätzlich zu seinen juristischen Problemen hat ein kürzlich aufgetauchtes Video von einer seiner Partys für Aufsehen gesorgt. In dem Clip, der viral ging, zeigt Diddy, wie Gäste seiner Party, insbesondere ein weißer Besucher, in einem Zustand erscheinen, der auf starken Alkohol- oder Drogenkonsum hindeutet.

Diddy kommentiert im Video selbst, dass er die Leute auf seinen Partys „schlafen lässt“, was bei vielen Zuschauern für Verstörung sorgte. Dieses Video wirft nicht nur Fragen über die Art der Veranstaltungen, die Diddy ausrichtet, auf, sondern auch über sein Verhalten und seine Einstellung gegenüber seinen Gästen.

“This is what happens to the White man when they come to a P Diddy party. I put them to sleep.” — P Diddy

What a vile and disgusting anti-White piece of shit. He deserves everything that’s coming his way. pic.twitter.com/i3mAQZIKrY

— iamyesyouareno (@iamyesyouareno) September 27, 2024