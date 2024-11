Die dunklen Wahrheiten über Fluorid

Fluorid ist möglicherweise auch in vielen rezeptfreien Produkten enthalten, darunter:

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erhielten im Jahr 2022 72,3 % der Bevölkerung des Landes Fluorid über die kommunale Wasserversorgung.

Das ist völliger Wahnsinn. Und sie rechtfertigen das damit, dass es der Zahngesundheit zu helfen scheint. Und wir werden noch darauf eingehen, wie das ist und wie rückständig alles ist, was mit Fluorid zu tun hat (genau wie alles andere, was die medizinische Gemeinschaft und die Regierung propagieren).

Bam! Direkt ins Gesicht. Aber die meisten verdummten Schlafschafe werden diesen Stichpunkten nicht einmal einen zweiten Gedanken widmen. Fluorid wird als Reinigungsmittel und in Pestiziden verwendet, weil es Dinge auflöst und tötet! Natriumfluorid, wie es in Zahnprodukten verwendet wird, ist auch ein sehr bekanntes Insektizid. Kurz gesagt, es ist ein starkes Gift, ein starker Killer.

Wenn Sie künstlich hergestelltes Fluorid meinen, wie es in Zahnprodukten und dem Trinkwasser zugesetzt wird, dann absolut nichts. Es wird nur Schaden anrichten.

„Die American Dental Association bezeichnet Fluorid im Leitungswasser als die wirksamste Maßnahme zur Vorbeugung von Karies. Untersuchungen aus dem Jahr 2023 zeigen, dass die Fluoridierung des Leitungswassers zu einer Verringerung der Karies bei Kindern und Erwachsenen um mehr als 25 % geführt hat.“

Ja, Fluorid kann tatsächlich dabei helfen, Karies bei ungesunden Menschen vorzubeugen, die sich unnatürlich und reich an Stärke, also Kohlenhydraten und Zucker ernähren. Und dazu kommen wir gleich.

Fluorid ist jedoch auch ein sehr starkes Gift und kann großen Schaden anrichten, wenn es eingenommen oder sogar durch den Mund aufgenommen wird, wenn Sie es auf Ihre Zähne auftragen.

Es ist also eine sehr böse und kriminelle Tat, es zu empfehlen und insbesondere der Wasserversorgung beizumischen. Die Leute, die das anordnen, sollten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Todeszelle sitzen.

Nein, es baut Ihren Zahnschmelz nicht wieder auf. Das ist eine weitere glatte Lüge! Und ich denke, es ist an der Zeit zu erklären, was diese giftigen Formen von Fluorid tatsächlich tun, wenn sie in Ihren Mund gelangen.

Wie ich bereits erwähnt habe und wie Healthline tatsächlich geschrieben hat, „verhindert“ Fluorid bestimmte Mundbakterien, indem es sie abtötet. Wie immer wird jedoch nicht erklärt, was diese Bakterien sind, was sie tun, warum sie überhaupt da sind oder warum sie unnatürlich sind. Und das ist die ganze Täuschung, die Einzelheiten, die man unbedingt verstehen muss, vor allem um ihre Täuschung zu durchbrechen.

Wir Menschen sind obligate Hyperfleischfresser . Wir sind nur dazu bestimmt, tierische Lebensmittel zu uns zu nehmen, also „Proteine“ und „Fette“ von Tieren und deren Produkte, wie Eier. Und das bedeutet auch, dass Proteine ​​und Fette für unsere Zähne unschädlich sind. Wenn Sie unserer natürlichen menschlichen fleischfressenden Ernährung folgen , müssen Sie Ihre Zähne nicht einmal putzen, da es nichts gibt, was sie schädigen könnte.

Bei Stärke bzw. Kohlenhydraten bzw. Zuckern sieht die Sache jedoch ganz anders aus. Kohlenhydrate bzw. Zucker bleiben an Ihren Zähnen haften und ziehen einen bestimmten Bakterienstamm an, der von Zucker lebt. Dieser Bakterienstamm produziert jedoch beim Abbau des Zuckers auf Ihren Zähnen saure Abfallprodukte, die Ihren Zahnschmelz schädigen.

Und hier kommen die chemischen, antimikrobiellen Versionen von Fluorid ins Spiel, da sie Bakterien in einer sauren Umgebung abtöten – einer sauren Umgebung, die Sie selbst geschaffen haben, indem Sie sich von Industrie und Regierung dazu verleiten ließen, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, die giftig und für den Menschen völlig nutzlos sind , da wir durch Gluconeogenese unsere eigene Glukose produzieren .

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Zahl der Zahnfäule in die Höhe schoss, als die Pharmaindustrie, die Medizin und die Lebensmittelindustrie im 19. Jahrhundert die „Ernährungswissenschaft“ kaperten und die Bevölkerung auf den Konsum von mehr billigem pflanzlichem Mist und verarbeiteten Lebensmitteln programmierten, wodurch ihr Kohlenhydratkonsum stieg.

Und als hinterlistige Lösung fügten sie der Mischung ein weiteres Gift hinzu, ein Gift, das aussah, als könne es helfen, während es in Wirklichkeit ein Trojanisches Pferd war und, wenn man es einmal in sich aufgenommen hatte, unglaublichen Schaden anrichten konnte, der perfekt zu ihrem Plan passte, die Bevölkerung zu kontrollieren und sie davon abzuhalten, Widerstand zu leisten oder sich überhaupt darum zu kümmern.

Wenn man alles Pflanzliche und Verarbeitete berücksichtigt, was mehr als 95 % der Bevölkerung täglich konsumieren, den Gebrauch von Drogen, Stimulanzien und Medikamenten, den Einsatz von Impfstoffen, Umweltverschmutzung und den Einsatz von Fluorid und ähnlichen Giften, haben die durchschnittlichen schlafenden Schafe keine Chance.

Sie sind so unglaublich unterernährt, während sie überfüttert werden, so extrem vergiftet und so unvorstellbar verblödet, dass sie nichts hinterfragen und einfach gehorchen, während sie völlig abhängig sind von Drogen, Medikamenten, Stimulanzien und schnellen Dopaminschüben durch das Spielen mit ihren Smartphones, um einfach nur den Tag zu überstehen. Die ultimative Definition eines Sklaven.

Wie viel Fluorid ist unbedenklich?

„Das Gesundheitsministerium empfiehlt 0,7 Milligramm Fluorid pro Liter Wasser, das sind etwa 3 Tropfen Wasser in einem 55-Gallonen-Fass. Dies ist seit 2015 der empfohlene Wert. In den fünf Jahrzehnten davor lag die Obergrenze bei 1,2 Teilen pro Milligramm (ppm). Die Weltgesundheitsorganisation hat einen sicheren Grenzwert für Fluorid im Trinkwasser von 1,5 ppm festgelegt.“

Gut gemacht, dass Sie die Leute nicht mit mg und ppm verwirren. Obwohl sie oft synonym verwendet werden, hängt es einzig und allein von der Dichte und Löslichkeit der Verbindung ab. mg/L ist eine Einheit der Massenkonzentration, die die Masse einer Substanz in Milligramm darstellt, die in einem Liter Lösung gelöst ist, während ppm eine Konzentrationseinheit ist, die die Anzahl der Teile einer Substanz in einer Million Teile der Lösung darstellt. In den Vereinigten Staaten ist Fluorkieselsäure (H2SiF6) der am häufigsten verwendete Zusatzstoff zur Fluoridierung von Wasser, der als Nebenprodukt des Herstellungsprozesses von Phosphatdünger gewonnen wird.

Andere verwendete Quellen sind typischerweise Natriumfluorsilikat und Natriumfluorid. Das CDC gibt an, dass Fluorid der öffentlichen Wasserversorgung in einer durchschnittlichen Konzentration von etwa 1 Teil pro Million (1 ppm) oder 1 Milligramm pro Liter (mg/L) zugesetzt wird.

Die World Hell Organization, diese bösen Dreckskerle, die zur Verschlechterung der Gesundheit auf der ganzen Welt beitragen, hat einen „Sicherheitsgrenzwert“ von 1,5 ppm oder 1,5 mg pro Liter Wasser festgelegt. Und als Anmerkung: Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) hat einen Grenzwert für den maximalen Schadstoffgehalt (MCL) von 4,0 mg/L für Fluorid in öffentlichen Wassersystemen festgelegt. Das ist völlig verrückt.

Was man bei jeder chemischen Verbindung wie Fluorid, die anorganisch und kein natürlicher Bestandteil unserer Zellen und Gewebe ist, unbedingt verstehen muss, ist, dass unser Körper versucht, sie auszuscheiden, da er sie als Fremdstoff erkennt.

Abhängig von Ihrem Ernährungszustand und Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand kann dieser Prozess sehr langsam sein und es kommt unweigerlich zu einer Ansammlung der Verbindung sowohl im Blutkreislauf als auch in verschiedenen Geweben – was zu einer zunehmenden toxischen Belastung des Körpers führt.

Je schlechter Ihre Ernährung ist, also je mehr pflanzliche und verarbeitete Lebensmittel Sie zu sich nehmen, desto schlechter ist Ihre Entgiftung und Heilung und desto schneller sammeln sich Giftstoffe wie Fluorid an.

Mit anderen Worten: Es gibt keine sicheren Grenzwerte für Fluorid oder andere giftige Verbindungen, da sich diese im Körper anreichern, insbesondere bei wiederholter Exposition, beispielsweise im Trinkwasser und/oder bei der täglichen Verwendung von fluoridhaltigen Produkten wie Zahnpasta, Mundspülungen oder Medikamenten wie Antidepressiva und Statine.

Ein Blick zurück auf einige der dokumentierten Auswirkungen der Toxizität von Fluorid zeigt, dass in den Studien Beeinträchtigungen der kognitiven Funktionen, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisverlust sowie ein geringerer IQ erwähnt werden. Dabei wird eine Konzentration zwischen 0,7 mg/l und 2 mg/l erwähnt, die unmittelbaren Schaden anrichtet, wobei ein Durchschnitt von etwa 1,5 mg/l einen niedrigeren IQ zur Folge hat (die Empfehlung der World Hell Organization).

Da es sich jedoch um Kurzzeitstudien an Kindern handelt, berücksichtigen sie nicht wirklich die Ansammlung und den Aufbau von giftigem Fluorid im Körper, die bei älteren Menschen zu beobachten sind. Mit anderen Worten: Die Konzentration ist ziemlich irrelevant, wenn Ihr Körper die Verbindung nicht sofort entgiften kann, da sie sich langsam im Körper ansammelt. Was wirklich zählt, ist die wiederholte Exposition über einen längeren Zeitraum.

Natürlich erwähnt Healthline weiterhin mögliche Gesundheitsrisiken durch Fluorid, wie Zahnfluorose und Skelettfluorose, die angeblich auf die Aufnahme sehr hoher Fluoridmengen zurückzuführen sind, die um ein Vielfaches höher sind als die empfohlene Sicherheitsmenge. Auch hier handelt es sich um eine komplette Täuschung, da sie kein Wort über eine langfristige Exposition und Ansammlung verlieren (oder dass die meisten registrierten Fälle auf das Trinken von fluoridiertem Wasser zurückzuführen sind).

Dann ging Healthline auf das ein, was sie spöttisch als „andere Gesundheitsbehauptungen“ bezeichneten, wie etwa niedrigeren IQ bei Kindern, Arthritis und Nierenerkrankungen. Sie sagen, das stamme aus „älteren und fragwürdigen“ Forschungsergebnissen.

Auch das ist eine Lüge, die uns direkt ins Gesicht lügt. Diese Fakten über Fluorid sind in der Biologie und Biochemie seit langem bekannt, da es als Gift gilt, das eingehend untersucht wurde. Und was neuere Studien betrifft, nun ja …

Zunächst einmal kam eine Studie aus dem Jahr 2014 zu dem Schluss, dass Fluoridexposition mit Beeinträchtigungen der kognitiven Funktionen, einschließlich verminderter Aufmerksamkeit und Gedächtnis, in Verbindung gebracht wird (Grandjean & Landrigan, 2014).

Eine Studie aus dem Jahr 2017 ergab, dass pränatale Fluoridexposition mit einem niedrigeren IQ bei Kindern verbunden war (Bashash et al., 2017). Eine Peer Review der NTP-Monographie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Schluss, dass Fluoridexposition in Konzentrationen über 1,5 mg/l mit niedrigeren IQs bei Kindern verbunden war (NASEM, 2020). Eine Entwicklungs-Fluoride-Neurotoxizitätsstudie aus dem Jahr 2020 fasste die Beweise für die neurotoxischen Auswirkungen von Fluorid auf Kognition und psychische Gesundheit zusammen.

Die Studie hob den Zusammenhang zwischen chronischer Fluoridexposition und verminderter Intelligenz, Gedächtnisdefiziten, Lernschwierigkeiten und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) hervor. Eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass Trinkwasser mit Fluoridkonzentrationen über 1,5 mg/l mit niedrigeren IQs bei Kindern verbunden war (Bericht der US-Regierung, 2024.) Und so weiter und so weiter und so fort.

Und wiederum berücksichtigt keine dieser Studien oder Beobachtungen die Ansammlung von Fluorid durch längere und wiederholte Exposition über das Kindesalter hinaus. Was also passiert Ihrer Meinung nach mit Erwachsenen, die 20, 30 oder mehr Jahre lang täglich Fluorid ausgesetzt waren?

Wenn sie viele tierische Lebensmittel zu sich nehmen, sich richtig ernähren und gesund sind, können sie den Großteil davon vielleicht entgiften. Aber der Rest der Bevölkerung? Diejenigen, die hauptsächlich pflanzlichen und verarbeiteten Mist konsumieren? Diejenigen, die überfüttert, aber unterernährt sind und wandelnde giftige Mülltonnen sind?

Nun, sagen wir einfach, dass Fluorid, wie viele andere giftige Verbindungen, zu dem beiträgt, was wir täglich sehen, wie bei den schlafenden, wandelnden Zombies, wie bei NPCs …

Das Fazit

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Fluorid in jeglicher Form nicht dasselbe ist wie das natürlich vorkommende Element Fluorid, das in Knochen und Zähnen vorkommt. Die chemischen Versionen von Fluorid, die verschiedenen Produkten und sogar Trinkwasser zugesetzt werden, sind extrem giftige Verbindungen.

Fluorid stört Ihr Darmmikrobiom, reichert sich schließlich in Ihrem Körper an, erhöht dessen toxische Belastung und verursacht schwere Gewebeschäden, insbesondere im Gehirn, was zu verminderter Intelligenz und Wahrnehmung, Gedächtnisdefiziten und Lernschwierigkeiten beiträgt.

Es kann auch zu Nierenschäden und Skelettfluorose sowie zu Steifheit und Gelenkschmerzen beitragen, da sich das chemische Fluorid an Knochen binden kann, wodurch die Ansammlung und Resorption von Knochengewebe verändert und so die Knochen geschwächt werden.

Es ist offensichtlich, dass Fluorid, genau wie viele andere giftige Verbindungen, die in verschiedenen Industrien, in der pflanzlichen Ernährung, in verarbeiteten Lebensmitteln, Medikamenten, Arzneimitteln, Impfstoffen und vielem mehr verwendet werden, Teil der Agenda zur Bevölkerungskontrolle ist, da es die Lebenserwartung der Bevölkerung stark verkürzt und die Menschen schwach, gefügig, gefügig und abhängig hält.

Es ist also kein Zufall, dass Fluorid in vielen Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, „Gesundheits“-Produkten, einschließlich Zahnpflegeprodukten usw., enthalten ist. Es ist Absicht, um sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich täglich einer hohen toxischen Belastung ausgesetzt sind.

Und wie immer gilt: Die einzige Möglichkeit, gesund zu bleiben und möglichst lange zu leben, besteht darin, unsere natürliche menschliche Ernährung mit tierischen Lebensmitteln wiederaufzunehmen , ein Wasserfiltersystem oder einen Destillierapparat zu verwenden und niemals kommerzielle Schönheits- oder Hygieneprodukte zu benutzen sowie keinerlei Drogen, Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel zu konsumieren.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 28.11.2024