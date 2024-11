Die Welt-Illusion: Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen

Teile die Wahrheit!

Es könnte wirklich nicht klarer sein. Nichtmenschliche Wesen kreuzten sich mit Menschen, natürlich ist das nur die Bibel, und viele werden sie als solche abtun.

Die Bibel ist jedoch nicht einmal annähernd der einzige Ort, an dem diese grundlegende Geschichte erzählt wird – die gleiche Geschichte wird überall auf der Welt von jedem alten Volk erzählt, das jemals auf diesem Planeten gelebt hat, und das macht sie so fesselnd. In diesen Geschichten gibt es auch immer – immer – einen Reptilienaspekt. (Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Die Bibel verbindet den sogenannten „Sündenfall“ mit einer Schlange im Garten Eden – die Schlange oder das Reptil ist das beständigste und durchgängigste Thema all dieser Geschichten.

Forscher sagen, dass dies daran liegt, dass es sich bei diesen Geschichten um alte Berichte und Aufzeichnungen einer reptilartigen, nichtphysischen, nichtmenschlichen Rasse interdimensionaler Wesen handelt, die auf diesen Planeten kamen, die Kontrolle übernahmen und von diesem Zeitpunkt an herrschten, bis zum heutigen Tag.

Geschichten aus der Zeit vor der angeblichen Ankunft dieser anscheinend reptilartigen Wesen sprechen von einem „Goldenen Zeitalter“, einer Zeit, in der die Menschen ganz anders waren als heute. Es scheint, dass wir einst mit einer viel höheren Bewusstseinsebene verbunden waren als in der heutigen Zeit.

Während dieses scheinbaren „Goldenen Zeitalters“ waren die Menschen den Geschichten zufolge zu Dingen fähig, die wir uns heute nur vorstellen können, beispielsweise extrem lange zu leben. Aber dann kamen die Reptilien, und alles änderte sich – so die weltweite Legende, die als „Sündenfall“ bezeichnet wird, der, wie man uns erzählt, das Ergebnis einer massiven Verzerrung der Informationen war, die aus dem metaphysischen Universum in das holografische (physische) Universum dekodiert wurden.

Dieser Denkweise zufolge spiegelt die physische Welt nun die Verzerrung auf der metaphysischen Wellenformebene der „Realität“ wider. Und anscheinend wird alles, was als Wellenforminformation existiert, in die Physikalität dekodiert – es ist also logisch, dass eine Verzerrung im metaphysischen Universum zu dem wird, was wir im physischen holografischen Universum als Realität wahrnehmen und erleben.

Forscher sagen, dass diese reptilartige Verzerrung sich unserer Realität aufgedrängt hat. Sie sagen, dass ihre energetische Natur auch auf den menschlichen Geist übertragen wurde, der dann ebenfalls verzerrt wurde. Das würde bedeuten, dass der moderne Mensch in einer Frequenzblase oder einer Frequenzbox (Käfig, Schlinge, Falle – Gefängnis) lebt, die es uns nicht erlaubt, die größere Realität zu entschlüsseln und wahrzunehmen, wie wir es einst konnten – so zumindest die Theorie. Und sie legt nahe, dass die Wissenschaft deshalb davon ausgeht, dass etwa 95 Prozent oder mehr unserer DNA „Müll“ sind.

Sie ist kein Müll! Sie ist wichtig, wurde aber laut Forschern abgeschaltet, und deshalb befinden wir uns jetzt in einer winzigen Blase der Wahrnehmung und des Bewusstseins. Das, so wird uns gesagt, ist auch der Grund, warum das menschliche Gehirn im Vergleich zu dem, wozu es eigentlich fähig ist, so wenig leistet – weil es abgeschaltet wurde.

Der Theorie zufolge wurden wir in einen Zustand versetzt, der uns von unserem höheren Selbst und der größeren Realität trennt. Diese Trennung ist es, die uns kontrollierbar macht – wie Tiere, und das sind wir offenbar für die sogenannten Reptilien und diejenigen, die unter ihrer direkten Kontrolle leiden (die herrschende Elite).

Die Zahl dieser Reptilienwesen scheint im Vergleich zur globalen Menschheitsbevölkerung sehr gering zu sein. Das macht ihnen offenbar große Angst – Angst davor, dass wir jemals merken, was passiert ist.

Aus diesem Grund haben sie uns auf den Frequenzbereich des sichtbaren Lichts isoliert, sagen Forscher. Offenbar haben sie die Menschheit in einem unsichtbaren Gefängnis namens „sichtbares Licht“ eingesperrt – „sichtbares Licht“, so wird uns gesagt, ist „die Matrix“ –, in dem „sie“ hybride „Halbgötter“ (Kinder der Götter) und Blutlinien (herrschende Elite) geschaffen haben, die die Schnittstelle zwischen der physischen und der nichtphysischen Welt bilden sollen.

Genetische Manipulation

Das medizinische Symbol des Caduceus ist ein DNA-ähnliches Symbol zweier ineinander verschlungener Schlangen, von denen einige glauben, dass es die Manipulation unserer DNA durch Reptilien darstellt. Offenbar haben die Reptilien unsere DNA auf eine Weise manipuliert, die darauf abzielt, Empathie und die Fähigkeit, normale menschliche Emotionen in irgendeiner sinnvollen Weise zu empfinden, zu beseitigen.

Abb. 15: Der Hermesstab oder Heroldsstab ist ein Stab mit zwei Flügeln, der von zwei Schlangen mit einander zugewandten Köpfen umschlungen wird. Im Altertum war der Heroldsstab Erkennungszeichen der Herolde, das die Immunität dieser Überbringer militärischer Befehle oder geheimer Nachrichten signalisieren und ihre schadlose Rückkehr sichern sollte. In späterer Zeit war der Heroldsstab, als Merkurstab bekannt, Symbol des Handels, auch in der Heraldik. Der berühmteste Stabträger war der griechische Gott Hermes, der von den Römern Mercurius (Merkur) genannt wurde. Die Gestaltung wird verschieden interpretiert: einerseits als Verbindung gegensätzlicher Kräfte (dieser Auslegung bedienten sich später vor allem die Alchemisten), andererseits auch als Sinnbild für Fruchtbarkeit, wobei der Stab als Phallus-Symbol angesehen wurde, über dem sich zwei Schlangen paaren. Außer Hermes / Merkur werden auch noch die griechische Götterbotin Iris und die römische Glücksgöttin Felicitas mit einem Heroldsstab dargestellt.