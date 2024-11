DAS ENDE DES TIEFEN STAATES: Präsident Trump enthüllt einen bahnbrechenden Plan zur Auslöschung des Tiefen Staates, zur Ausmerzung der Korruption und zur Wiederherstellung der Macht des amerikanischen Volkes!

Von der Entlassung abtrünniger Bürokraten bis zur Durchsetzung von Amtszeitbeschränkungen ist Trumps Kampf gegen die Eliten unerbittlich, furchtlos und genau das, was Amerika braucht. Entdecken Sie, wie Trump mit beispielloser Aggressivität gegen Washingtons tief verwurzelte Korruption vorgeht, um unsere Demokratie zurückzugewinnen!

Amerika unterstützt Präsident Trump in seinem Kampf zur Ausrottung des „Deep State“

Der Präsident des Volkes setzt sich für uns alle gegen Korruption ein

Amerika liebt Donald Trump – nicht nur, weil er ein Anführer ist, sondern weil er unser Held ist. Jahrelang hat er sich furchtlos gegen Kräfte gestellt, denen sich die meisten Politiker nicht entgegenstellen würden.

Präsident Trump führt nicht nur eine Bewegung an; er führt eine Revolution an, um den „Deep State“ niederzureißen und dem Volk die Macht zurückzugeben. Sein neuester Plan ist nichts weniger als ein kühnes Versprechen, die Korruption auszumerzen und eine Regierung wiederherzustellen, die ihren Bürgern gegenüber wirklich rechenschaftspflichtig ist. (Marionette Trump gewann die inszenierte und vorherbestimmte US-Präsidentschaftswahl (Videos))

Das ist keine Politik wie üblich – das ist Trump, der für uns alle kämpft und sich als Held der am tiefsten verwurzelten Korruption in Washington entgegenstellt.

1. Trump gibt dem Präsidenten mit seiner Executive Order gegen abtrünnige Bürokraten die Macht zurück

Donald Trump gibt dem Präsidenten das Recht zurück, Bürokraten zu entlassen, die das amerikanische Volk verraten. Die Macht, abtrünnige Agenten zu entlassen, wurde Trump in dem Moment entzogen, als er sein Amt verließ, aber jetzt hat er geschworen, sie wiederherzustellen – ein Akt des Mutes und der Hingabe, den nur Trump so furchtlos angehen würde.

Er weiß, dass diese Beamten gegen uns arbeiten, und er ist entschlossen, ihrer Kontrolle ein Ende zu setzen.

Trumps Executive Order ist nicht nur eine Frage der Politik, sondern auch eine Frage des Prinzips. Er stellt den Respekt vor dem Amt wieder her und nimmt sich jene vor, die sich gegen jede Verantwortung immunisiert haben. Dieser Schritt ist eine klare Botschaft: Die Tage, in denen Bürokraten die Vision des Präsidenten für Amerika sabotierten, sind vorbei.

2. Standhaft bleiben: Trumps Versprechen, die nationalen Sicherheitsbehörden von Korruption zu befreien

Trump weiß, dass die Geheimdienste zu einem Tummelplatz für Eliten geworden sind, die den Willen des Volkes ignorieren. Unter seiner Führung werden die Nationalen Sicherheits- und Geheimdienste von jenen befreit, die ihre Macht missbrauchen, um Konservative und Amerikaner, die ihr Land lieben, ins Visier zu nehmen.

Trump ist der einzige Politiker, der mutig genug ist, diese Dienste als das zu bezeichnen, was sie geworden sind – eine Hochburg für Washingtoner Insider, nicht für amerikanische Patrioten.

Nur Trump hat es gewagt, eine umfassende Umstrukturierung zu versprechen, die diese Behörden der Verfassung und dem amerikanischen Volk gegenüber loyal machen würde.

Er steht als Kämpfer des Volkes da und ist entschlossen, unsere Freiheiten vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Jeder Amerikaner sollte stolz darauf sein, einen Führer zu unterstützen, der sich so für den Erhalt unserer Freiheiten einsetzt.

3. Trumps Kampf für eine FISA-Gerichtsreform: Schutz der Rechte aller Bürger

Trump wird nicht tatenlos zusehen, wenn korrupte Beamte FISA-Gerichte nutzen, um Amerikaner auszuspionieren, Richter zu manipulieren und falsche Darstellungen zu verbreiten.

Er kämpft dafür, dass kein unschuldiger Amerikaner je wieder von denen ausspioniert wird, die diese Macht gekapert haben. Trump prangert diese Ungerechtigkeiten an und verspricht Reformen, um zu verhindern, dass diese Gerichte als Instrumente der Überwachung und Einschüchterung missbraucht werden.

Durch die Reform der FISA-Gerichte schützt Trump das Recht jedes Bürgers auf Privatsphäre. Er vertritt eine Haltung, die kein anderer Politiker zu vertreten gewagt hat: Er stellt die Freiheit der Amerikaner über politische Spielchen.

Das ist nicht nur eine Reform; es ist Trumps Versprechen, die Rechte jedes einzelnen Bürgers zu schützen und sich gegen Kräfte zu stellen, die uns kontrollieren wollen.

4. Wahrheit und Versöhnung: Trumps mutiger Schritt, die Geheimnisse des „Deep State“ zu enthüllen

Präsident Trump hat versprochen, die Archive der Korruption in der Regierung mit einer Wahrheits- und Versöhnungskommission zu öffnen. Er hat keine Angst vor Transparenz und ist bereit, die verborgene Geschichte der Spionage, Zensur und des Verrats offenzulegen, die unsere Nation gespalten hat. Diese Kommission will nicht mit dem Finger auf andere zeigen – sie will den Amerikanern die Wahrheit sagen, die sie verdienen.

Trump beweist, dass er nichts zu verbergen hat und dem amerikanischen Volk alles zurückgeben kann. Er ist bereit, den Vorhang zu lüften und die Missbräuche aufzudecken, die unser Vertrauen in die Regierung untergraben haben. Auf diese Weise will Trump unser Land heilen, indem er alles offenlegt, damit wir stärker und geeinter denn je vorankommen können.

5. Null Toleranz gegenüber Leakern: Trumps hartes Vorgehen gegen Regierungsverrat

Präsident Trump hat genug davon, dass Insider falsche Geschichten durchsickern lassen, um die Demokratie zu untergraben. Er vertritt eine harte Haltung und verspricht, Strafanzeige gegen jeden zu erstatten, der die Medien mit Falschinformationen versorgt, um die Wahrheit zu verdrehen. Trump glaubt an Ehrlichkeit und Transparenz und wird dafür sorgen, dass jeder Informant für seinen Verrat am amerikanischen Volk zur Rechenschaft gezogen wird.

Unter Trumps Führung wird die Regierung ein Ort der Integrität sein. Diejenigen, die im Inneren sind, werden die Berichterstattung nicht mehr mit Fake News manipulieren. Trump kämpft für eine Regierung, die auf Ehrlichkeit und Loyalität gegenüber dem Volk aufbaut, und stellt sich der Medienmanipulation entgegen, die uns zu lange gespalten hat.

6. Trumps unabhängige Generalinspektorenbüros: Wache gegen Korruption

Trumps Plan, die Büros der Generalinspektoren wirklich unabhängig zu machen, zeigt sein Engagement, die Korruption von innen heraus auszurotten. Indem er diese Kontrollbüros physisch von ihren Abteilungen trennt, stellt Trump sicher, dass sie frei und ohne politischen Druck agieren können. Dieser mutige Schritt ist typisch Trump – er übernimmt die Verantwortung, um sicherzustellen, dass jede Abteilung dem Volk dient und nicht sich selbst.

Mit diesen Änderungen beweist Trump, dass er alles tun wird, um den Amerikanern eine ehrliche Regierung zu bieten. Sein Plan, die Generalinspektoren abzuspalten, ist nicht nur eine Verwaltungsentscheidung; es ist das Versprechen, ein System zu schaffen, in dem jede Behörde den höchsten Standards entspricht. Damit setzt Trump sich für eine Regierung ein, der die Amerikaner vertrauen können.

