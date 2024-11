Bei den US-Wahlen geht es nicht nur um die Präsidentschaft, sondern es wird sich auch entscheiden, welche Partei die beiden Kammern des US-Parlaments kontrolliert. Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner könnten die totale Macht in Washington erlangen.

Andrej Schitow ist einer der besten USA-Kenner Russlands, weil er fast 40 Jahre als Korrespondent der TASS in Washington gearbeitet hat und dort bestens vernetzt ist. Er kennt in den USA, das zeigen seine Artikel immer wieder, fast jeden, der in den USA in Politik und Medien Rang und Namen hat, persönlich, und er ist natürlich über die Trends in den USA im Bilde. Von Thomas Röper

Schitow hat sich im Detail mit Prognosen über den Wahlausgang in den USA beschäftigt, wobei vier Szenarien denkbar sind: In den ersten beiden erlangen entweder die Demokraten oder die Republikaner die totale Macht, indem sie das Weiße Haus und beide Kammern des US-Parlaments kontrollieren, in den anderen Szenarien ist die Macht wieder geteilt zwischen dem Weißen Haus und einer Kammer des Parlaments, während die andere Partei die andere Kammer des Parlaments kontrolliert.

Der Artikel, den Schitow hierüber für die russische Nachrichtenagentur TASS geschrieben ist, ist in meinen Augen etwas kompliziert aufgebaut und formuliert, aber wer sich die Mühe macht, ihn aufmerksam zu lesen, findet viele interessante Informationen und Gedanken, weshalb ich seinen Artikel übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Vier Szenarien: Wie die Wahlen in den USA ausgehen und wohin sie führen werden

Andrej Sсhitow über die Ansichten von Analysten in Washington und London zu diesem Thema

Sollten Donald Trump und seine Republikanische Partei bei den US-Wahlen am 5. November einen klaren Sieg erringen, wird der gewählte Präsident „wahrscheinlich Schritte unternehmen, um die US-Finanzierung für die Ukraine abzuschneiden und Kiew so zu einer friedlichen Lösung zu Gunsten Russlands zu zwingen“. Zu dieser Prognose kommen die amerikanischen Journalisten Michael Allen und Jim Vandehei in ihrem neuen Artikel für das Informations- und Analyseportal Axios.

Ihnen zufolge wird Trump auch „Druck auf die NATO-Länder ausüben, damit sie ihre Militärausgaben erhöhen und sich gleichzeitig weitgehend von den strategischen Interessen der Allianz distanzieren.“ Und schließlich wird er „versuchen, seine Sanktionskampagne ‚maximaler Druck‘ gegen den Iran zu erneuern und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Israel die Vernichtung der [palästinensischen Bewegung] Hamas im Gazastreifen und die Zerschlagung der [schiitischen Organisation] Hisbollah im Libanon ‚zu Ende bringt‘.“ (Trump und Robert F. Kennedy planen „Schock- und Ehrfurcht“-Verhaftungen von Gates und Fauci am 20. Januar)

„Antizipierung, Verständnis, Navigation“

Was in diesem Fall mit einem klaren Sieg gemeint ist, ist, dass die republikanische Opposition (in der politischen Symbolik jenseits des Ozeans die Partei des „roten Elefanten“, im Gegensatz zur regierenden Demokratischen Partei des „blauen Esels“) gleichzeitig die Kontrolle sowohl über das Weiße Haus als auch über beide Häuser des US-Kongresses übernehmen wird. Das bedeutet nicht, dass die Autoren genau diesen Wahlausgang erwarten; es ist nur eines der vier Szenarien, die sie in Betracht ziehen.

Genauer gesagt, nicht einmal sie selbst, sondern ihre Analystenkollegen von FGS Global, einem in London ansässigen Unternehmen, das als eine der weltweit führenden strategischen Beratungs- und Kommunikationsfirmen gilt. Allen und Vandehei berichten, dass ihnen eine „private Präsentation“ der Firma Alternative Futures zu den bevorstehenden US-Wahlen in die Hände fiel, die „auf der Methodik der CIA zur [Bewertung] geopolitischer Ereignisse und Risiken basiert: Antizipierung, Verständnis, Navigation“.

300x250

Auf dieser Grundlage haben sie eine ganze Reihe von Kommentaren verfasst, einen für jedes Szenario. In den ersten beiden geht es darum, was im Falle eines klaren Sieges der „Roten“ oder „Blauen“ zu erwarten ist. In den letzten beiden geht es um das Gleiche, aber im Falle einer Mandatsteilung: wenn eine Partei an das Weiße Haus und die Opposition mindestens eines der Häuser des Kongresses (den Senat oder das Repräsentantenhaus) kontrolliert.

Ich muss gestehen, dass ich noch nie von FGS Global gehört hatte. Aber ich kenne die Autoren der Kommentare schon lange: Man kann sagen, dass sie für die Medien in Washington legendär sind. Vandehei, der in der Provinz begann und dann beim Wall Street Journal und der Washington Post arbeitete, war 2006 Mitbegründer und Leiter von Politico.

Zusammen mit einem seiner wichtigsten Mitarbeiter gründete Allen 2016 ein weiteres erfolgreiches Journalismus-Startup, Axios, das Allen nun als Chefredakteur leitet. Wenn die beiden es also für angebracht halten, sich mit den Einschätzungen der Londoner Firma zu befassen, ist das für mich gut genug. Ich nenne das Quellenkunde, und ich halte das für eine der wichtigsten beruflichen Fähigkeiten eines Journalisten.

Darum bin ich es übrigens auch gewohnt, bei der Arbeit mit Qualitätsquellen auf die Form der Darstellung des Materials zu achten. Zum Beispiel in diesem Fall: Die Tatsache, dass der erste Aufsatz der Serie dem möglichen Sieg von Trump und den Trumpisten gewidmet ist (und laut den Autoren gibt es fast keine anderen Republikaner mehr, zumindest keine einflussreichen). Es scheint, dass es selbst aus formalen Gründen und unter Berücksichtigung der „administrativen Ressourcen“ logischer wäre, mit der Option eines Sieges der Regierungspartei und ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, der derzeitigen Vizepräsidentin der USA in der Regierung von Joe Biden, zu beginnen. Aber nein.

300x250 boxone

So trägt die erste Kolumne von Allen und Vandehei den Titel „Das Kriegsspiel darüber, wie Trump alles wegfegt“; in der Originalquelle ist dieses Szenario alliterativ mit „MAGA Momentum“ betitelt, also „Der Ansturm der Unterstützer von ‚Make America Great Again!‘“ Wie wir wissen, ist das Trumps wichtigstes Motto und seine politische „Visitenkarte“.