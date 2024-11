Geheime NS-Expeditionen, die Du Dir nie vorstellen würdest(Video)

Dieser Dichter soll in Toledo alte Texte des Flegetanis gefunden haben, ein Jude aus dem Geschlecht König Salomons. In den Texten sollen sich auch Hinweise auf einen mystischen Smaragdstein befinden.

Aus diesem Grund haben Forscher den Tisch Salomons mit dem Smaragdstein in Verbindung gebracht, der auch als Smaragdtafel bekannt ist. Das Geheimnis des Heiligen Grals teilt sich in drei verschiedene Legenden auf.

Eine besagt, dass der heilige Gral das metaphorische Blut Jesu darstellt und auf seine Nachkommenschaft hinweist. Eine andere Version sieht den Gral als den Kelch, aus dem Jesus beim letzten Abendmahl trank.

Und eine dritte Legende besagt, dass der Heilige Gral ein Smaragd war, der von Luzifers Stirn oder Krone fiel, als er in die Hölle hinabstürzte. Laut Wolfram von Eschenbach wurde dieser Smaragd, den Eschenbach „Lapis exillis“ nennt, von einem Engel zu einem Kelch geformt.

Auf der Suche nach dem Heiligen Gral

1940 reiste Heinrich Himmler nach Barcelona und besuchte dort unter anderem auch das Kloster Monserrat, wo er den Heiligen Gral vermutete. Der SS-Chef soll von der arischen Abstammung Jesus Christus überzeugt gewesen sein und in dem Kelch Kräfte vermutet haben, die zum Sieg des 2. Weltkriegs führen würden.

Der SS-Chef plante an diesem Ort eine großangelegte Suche. Doch daraus wurde nichts. Abt Antoni Maria Marcet, der kein Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie war, verweigerte Himmler und seinen Offizieren den Zutritt.

Er schickte Andreu Ripoll Noble, einen jungen Geistlichen mit guten Deutschkenntnissen, mit der Anweisung, Himmler keine der Höhlen oder Grotten zu zeigen, die sich tief in den Bergen befinden – und schon gar nicht die Bibliothek des Klosters.

Himmler und seine Gefolgschaft waren verärgert, doch sie mussten sich den Anweisungen des Abts fügen. Bald darauf setzten sie ihre Reise durch Spanien mit der Hoffnung auf andere Entdeckungen fort.

Himmlers Interesse galt nicht nur dem Heiligen Gral, sondern auch der Bundeslade. Die Bundeslade gehört wie der Heilige Gral noch heute zu den geheimnisvollsten Schätzen der Menschheitsgeschichte.

In diesem Schrein sollen nach biblischer Vorstellung die Steintafeln mit den zehn Geboten Gottes aufbewahrt worden sein. Doch seit 2.500 Jahren ist die legendäre Lade spurlos verschwunden. Die Suche führte im Laufe der Geschichte von Jerusalem über verschiedene Kontinente bis nach Äthiopien.

Um die geheimnisvolle Truhe zu finden, zwangen SS-Offizier Otto von Kessler und seine Männer einen kabbalistischen Rabbiner dazu, ihnen zu helfen, den geheimen Namen Gottes zu entdecken.

Dieser Name soll angeblich unverzichtbar gewesen sein, um die Bundeslade zu aktivieren und öffnen zu können. Ihre Nachforschungen führten sie durch mehrere spanische Städte mit Schwerpunkt auf Toledo, da die jüdische Gemeinde möglicherweise dieses Geheimnis über Generationen hinweg bewahrt hatte.

Parallel dazu besuchte Admiral Wilhelm Franz Canaris, der damalige Leiter des deutschen Geheimdienstes und der militärischen Spionageabwehr zweimal das Nationalmuseum Spaniens.

Sein Augenmerk war auf die Aufzeichnung von Objekten gerichtet, die 1871 aus Ägypten in das Museum gelangt waren. Jedoch verschwanden die wertvollen Stücke aus dem Museum und wurden nie wieder gesehen.

Über Okkultismus zur absoluten Macht

Interessanterweise begannen nur wenige Wochen später Ausgrabungen in Ägypten, wo man die Bundeslade vermutete. Die Operation wurde von Herbert Braun, einem Archäologen und Mitglied des Ahnenerbes geleitet. Allerdings musste die Suche mit Beginn des großen Weltkonflikts ergebnislos abgebrochen werden.

Ein weitere spanische Region, die für die Fördergemeinschaft Ahnenerbe von Interesse war, waren die kanarischen Inseln. Herman Wirth und andere Mitglieder der Gemeinschaft, glaubten, dass die Inselgruppe Teil des verlorenen Kontinents Atlantis war und dass ein Teil der arisch-atlantischen Rasse möglicherweise auf diesen Inseln überlebt haben könnte.

Der Mythos des Inselreichs Atlantis und ihrer einst mächtigen Bewohner passte geradezu perfekt in das Muster der Ahnenforschung, weshalb die Nazis versuchten, eine Verbindung zwischen der verschollen Hochkultur und dem deutschen Volk herzustellen.

Ursprünglich sollte Otto Huth die Leitung der Ausgrabung auf den kanarischen Inseln übernehmen; doch nach Ausbruch des 2. Weltkriegs wurde diese Expedition auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nicht nur Spanien, auch andere Regionen weltweit standen im Fokus des Ahnenerbes, mit dem Ziel durch Okkultismus und Esoterik die absolute Macht zu erlangen.

Tatsache ist, um die vermeintliche Überlegenheit der arischen Rasse am Ende auch wissenschaftlich belegen zu können, unternahmen die deutschen Nationalsozialisten Reisen in die entlegensten Winkel der Welt. Ihre aufwendigste Expedition führte sie bis hoch in die obersten Gipfel des Himalaya-Gebirges.

Die von Heinrich Himmler ausgewählten Wissenschaftler taten alles, um den Ansprüchen des SS-Chefs gerecht zu werden. Der war nämlich der festen Überzeugung, dass Tibet einst göttliche Arier mit magischen Fähigkeiten waren.

Das abschließende Fazit könnte lauten: wenn die Politik durch eine Ideologie, ganz egal welcher Art, ersetzt wird, kann das am Ende nur schief gehen. Das haben schon viele Herrscher versucht und sind mit ihrem dekadenten Vorhaben kläglich gescheitert. Die Geschichte kennt leider zu viele Beispiele dafür.

