Führende Kinderärzte berichten, dass 100 % der Fälle von Autismus mit raschem Ausbruch innerhalb von 14 Tagen auf Impfungen zurückzuführen sind

Ich habe vor kurzem eine Fundgrube an elektronischen Dokumenten aus den Tiefen des CDC erhalten. Diese Dokumente wurden nie öffentlich zugänglich gemacht.

Die Dokumente umfassen Sprachaufzeichnungen, E-Mails, handschriftliche Notizen, Diagramme und Daten.

Die oft wiederholte Behauptung, dass „Impfstoffe keinen Autismus verursachen“, steht schlicht und ergreifend im Widerspruch zu diesen überprüfbaren Beweisen.

Ich arbeite mit Trevor Fitzgibbon daran, dies allen Mainstream-Medien nahezubringen, damit ich mit diesen Daten nicht in eine Echokammer spreche. Es ist viel besser, wenn wir die Medien mit den blauen Pillen dazu bringen können, ihre Kollegen mit den roten Pillen zu versorgen; anders wird das wohl kaum passieren.

Dies ist ein riesiger Skandal und unsere Kinder zahlen seit Jahrzehnten den Preis dafür, nur weil die CDC nicht öffentlich zugeben will, dass sie falsch lagen.

Ich habe mit einem Top-Journalisten von Inside Edition gesprochen , der meinte, es handele sich um eine der größten Geschichten des Jahrzehnts . Er sagte, er werde versuchen, seine Freunde bei 60 Minutes und anderen Medien für die Einsicht in die Daten zu interessieren (die Geschichte ist zu groß für den Internet Explorer ).

Ich halte Sie auf dem Laufenden.

Die Dokumente können von Personen innerhalb und außerhalb des CDC authentifiziert werden.

Ich habe die Dokumente an andere auf unserer Seite gesendet (nur für den Fall, dass mir etwas zustößt).

Brian Hooker analysierte die Daten der CDC-Autismusstudie aus dem DeStefano-Papier; die Beweise, die ich erhielt, bestätigen seine Ergebnisse

Das Hooker-Papier wurde in der wissenschaftlichen, von Experten begutachteten Literatur veröffentlicht und stellt lediglich eine Analyse der Daten dar, die der CDC-Wissenschaftler William Thompson auf Anweisung der CDC-Beamten vernichten sollte.

Sehen Sie die Quotenquote von 3,86 in der letzten Zeile? Sehen Sie den p-Wert von 0,005? Das ist vernichtend. Es gibt keine Möglichkeit, so große Effektgrößen zu erklären.

Aus diesem Grund befahl Coleen Boyle Thompson, die Untergruppendaten mit dem hohen OR-Wert zu vernichten: Weil sie das Signal nicht verschwinden lassen konnten, ließen sie die Daten verschwinden.

Außerdem zeigen die von mir erhaltenen Beweise, dass Coleen Boyle sich rundweg geweigert hätte, vor dem Kongress zu dieser Angelegenheit auszusagen, wenn der US-Kongressabgeordnete Bill Posey seinem Wunsch nach einer Anhörung hätte nachkommen können . Warum sollte sie das tun, wenn sie nichts zu verbergen hatten? Unglücklicherweise wurde Posey von seinen Kollegen im Kongress angewiesen, die Untersuchung einzustellen, um die Pharmaunternehmen zu schützen. Deshalb kam es nie dazu.

OR = 3,86 mit einem p-Wert von 0,005 ist ein absolutes Desaster.

Dies bedeutet, dass die meisten Autismusfälle in dieser Untergruppe durch Impfungen verursacht werden.

Es gibt keine andere praktikable Erklärung für die Daten.

Wenn die MMR-Impfung im Hinblick auf Autismus sicher ist, sollten alle OR-Werte in der obigen Tabelle sehr nahe bei 1 liegen (und die p-Werte sollten > 0,10 sein), da diese den Zeitpunkt der MMR-Impfung (nicht den Zeitpunkt der Autismusdiagnose) messen, der, wenn die Impfungen sicher sind, IRRELEVANT sein muss.

Wie reagierte das CDC auf Thompsons Anschuldigungen, seine Chefin Coleen Boyle habe ihm widerrechtlich befohlen, die Untergruppenanalysedokumente zu vernichten, die einen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus herstellen?

Das CDC führte eine interne Untersuchung durch und sprach mit den Leuten im Raum, in dem sich der Vorfall ereignete. Vier von ihnen sagten, dass der Vorfall nicht stattgefunden habe und dass Thompson die ganze Geschichte erfunden habe. Die interne Untersuchung des CDC ergab, dass sie recht hatten, denn es stand 4 gegen 1. Das war’s.

Aus meiner Beweissammlung geht jedoch hervor, dass alle Belege mit seiner Erzählung übereinstimmen, er habe die Anweisung erhalten, die Daten, die ihnen nicht gefielen, zu löschen.

Und die Arbeit von DeStefano selbst ist ein Beweis, da die Odds Ratio von 3,86 in den Daten in der Arbeit hätte offengelegt werden müssen.

In der Wissenschaft ist es nicht erlaubt, eine Untergruppenanalyse durchzuführen, ein Signal zu finden und es dann nicht in der Arbeit zu erwähnen. Wenn Sie glauben, dass das Signal falsch ist, müssen Sie die Daten vorlegen, die beweisen, dass es falsch ist. Sie können das Videoband nicht zurückspulen, die Beweise vernichten und so tun, als wäre es nicht passiert … das ist unethisch. Sie müssen sich immer weiter in das Kaninchenloch hineinbegeben. So funktioniert die Wissenschaft. Es ist illegal, Regierungsdaten zu vernichten. Und Sie vernichten niemals Studiendaten vor der Veröffentlichung Ihrer Studie. Das ist beispiellos. Warum sollten sie das tun? Sie haben es getan, um das Signal zu verbergen, weil sie es nicht durch statistische Manipulation verbergen konnten.

Niemand kann die zeitlichen Daten des Kinderarztes erklären: Die CDC wechselte das Thema, als sie von einem Kinderarzt gebeten wurde, die von ihr beobachteten Daten zu erklären

Kinderärztin „L“ (sie wollte ihren Namen nicht nennen, bis sie ihre EMR-Aufzeichnungen manuell durchgesehen hat, um ihre Schätzungen zu bestätigen) schätzt, dass in ihrer Praxis etwa 180 Kinder einen plötzlich einsetzenden Autismus hatten. Bei den meisten davon war die Erkrankung ihrer Meinung nach innerhalb von 2 Wochen nach einem Impftermin aufgetreten. Sie hat nie daran gedacht, sich die tatsächlichen Daten anzusehen, es könnten also fast 100 % der Fälle sein . EMR-Systeme erfassen dies nicht, daher muss man sich jeden Fall einzeln manuell ansehen. Sie sagte mir, sie würde das tun.

Diese Zahlen lassen sich nicht erklären, wenn Impfstoffe keinen Autismus auslösen.

Als sie die CDC damit konfrontierte und sie fragte: „Wie erklären Sie also, warum Autismusfälle so häufig direkt nach einer Impfung auftreten, wenn Impfstoffe keinen Autismus verursachen?“, wechselten sie einfach das Thema und verweisen auf die Ergebnisse der von Experten überprüften Studien und vermeiden es, die Frage zu beantworten. Echte Wissenschaftler wechseln nie das Thema, wenn sie gebeten werden, Daten zu erklären. In der Wissenschaft geht es um die Suche nach der Wahrheit, nicht darum, Daten, die einem nicht gefallen, zu ignorieren.

Aber Dr. L ist nicht allein.

Der Kinderarzt Doug Hulstedt hat die Krankengeschichte aller seiner Autismuspatienten aufgezeichnet. In seiner 35-jährigen Karriere als Kinderarzt hat er über 180 autistische Kinder gesehen. Seine Patienten schätzen seine medizinische Betreuung sehr .

Bei den 44 Kindern mit „schnell einsetzendem“ Autismus traten 100 % dieser Fälle innerhalb von 14 Tagen nach einer Impfung mit einem oder mehreren Impfstoffen auf.

100 %.

Doug erstellte lediglich die Krankengeschichte, indem er nach den Impfausweisen der Kinder und dem Datum fragte, an dem der Autismus den Eltern erstmals aufgefallen war.

Es gibt in der medizinischen Literatur keine einzige Studie, die sich mit Kindern mit rasch einsetzendem Autismus befasst und das Datum der Impfung aufgezeichnet hat, die dem Ereignis am nächsten lag, egal ob es davor oder danach war. Warum ist das so? Weil man damit ein starkes Signal finden würde. Deshalb wird das in den Studien nie getan.

Wenn Impfstoffe keinen Autismus verursachen, wird es gleich viele Fälle geben, bei denen die Impfung den Daten zum Krankheitsausbruch am nächsten kam, wie bei denen, die nach der Impfung Autismus verursachten.

Aus diesem Grund finden diese Autismusstudien nie ein Signal. Sie verwenden immer eine Methodik, die nicht zeitsensibel ist. Sie verwenden nie die sensiblere Messung, die ich gerade beschrieben habe. Und wenn man die meisten Kinderärzte fragt, wissen sie es nicht, weil sie es nicht verfolgen. Und so gut wie alle weigern sich, ihre Zahlen zu überprüfen.

In Kinderarztpraxen, in denen die Eltern sich gegen eine Impfung ihrer Kinder entscheiden, gibt es NULL Autismusfälle

Ich kenne eine große Kinderarztpraxis in Kalifornien. In 25 Jahren gab es bei keinem der Tausenden von Kindern in der Praxis (von denen fast alle überhaupt nicht geimpft sind) einen einzigen Fall von Autismus unter den ungeimpften Kindern. NULL.

Wie erklärt die medizinische Gemeinschaft das? Nein, sie gibt es nicht.

Wenn Autismus also hauptsächlich durch Umweltgifte oder Vererbung verursacht wird, wie erklären wir dann diese Daten? Alle umliegenden Kinderkliniken weisen Standard-Autismusraten auf.

In der medizinischen Literatur veröffentlichte Studien zeigen Quotenverhältnisse zwischen 4,2 und 5,0 beim Vergleich vollständig geimpfter und vollständig ungeimpfter Kinder.

Wie kann jede Studie in der von Experten überprüften Literatur, die vollständig geimpfte und vollständig ungeimpfte Kinder vergleicht, ein sehr ähnliches Quotenverhältnis für Autismus aufweisen? Jede Studie. Keine Ausnahmen. Das Quotenverhältnis in diesen Studien liegt über 4. Da 99 % der Kinder geimpft sind, beträgt das bevölkerungsbezogene Risiko (PAR) 75 % oder mehr. Mit anderen Worten, die meisten Autismusfälle werden durch die Impfungen verursacht, weil wir ein hohes Verhältnis haben und weil alle fünf Bradford-Hill-Kriterien in Hülle und Fülle erfüllt sind. Wenn es eine Erklärung mit höherer Wahrscheinlichkeit für das Quotenverhältnis gibt, warum kann sie dann niemand auf der Welt beweisen? Die Angriffe sind allesamt vage Argumente ohne jegliche Beweise, also FUD.

Das Vorsorgeprinzip in der Medizin erfordert daher, dass wir davon ausgehen, dass Impfstoffe Autismus verursachen, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Hier sind die Studien:

Hier sind die Studien, von denen Sie einfach nie etwas hören:

Die Gegenseite hat es versäumt, eine einzige Studie zu zitieren, die das Gegenteil von dem beweist, was diese Studien belegen , also etwa, dass vollständig Geimpfte genauso gesund oder gesünder sind als vollständig Ungeimpfte.

Unabhängig davon fand ich eine sehr ähnliche Quotenquote, als ich 10.000 Eltern befragte: „Erzählen Sie mir von Ihren Kindern“

Jeder kann die von mir durchgeführte Elternumfrage wiederholen. Sie erhalten dieselben Ergebnisse. Aber niemand ist bereit, nachzuschauen.

Ich habe 10.000 Eltern gebeten, mir von ihren Kindern zu erzählen und habe eine große Bandbreite an chronischen Krankheiten aufgelistet, darunter zwei Negativkontrollen, um die Ergebnisse zu validieren.

Hier sind die Ergebnisse . Die Quelldaten stehen jedem zur Analyse zur Verfügung. Nur ein mutiger Mathematikprofessor (Hal Switkay) hat genau das getan und meine Ergebnisse und Methoden bestätigt .

Die OR bei den Negativkontrollen (Geburtsfehler und genetischer Defekt) betrugen 0,9 bzw. 1,0.

Für Autismus habe ich eine Odds Ratio von 4,5 erhalten, die in der Mitte der Werte liegt, die ich in den oben zitierten Studien gefunden habe (Hooker (2021) kam auf 5,03 und Mawsons Studie aus dem Jahr 2017 auf 4,2).

Hier ist die Übersichtstabelle der ORs.

Beachten Sie, dass Impfungen alle chronischen Krankheiten verschlimmern (die Zahlen sind alle >1), ein Ergebnis, das mit den oben zitierten Studien übereinstimmt:

Quotenverhältnisse in meiner Elternumfrage. Je häufiger Sie geimpft wurden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie diese Krankheiten haben. Bei vollständig geimpften Kindern war die Wahrscheinlichkeit, Autismus zu diagnostizieren, 4,5-mal höher als bei ungeimpften Altersgenossen.

Die in der Literatur veröffentlichten Autismusstudien waren darauf ausgelegt, KEIN Signal zu finden. Als auf Fehler hingewiesen wurde, weigerten sich die Autoren, auf die Kritik zu reagieren. Das ist nicht das, was ehrliche Wissenschaftler tun.

Wir können zeigen, dass jedes einzelne Papier der Impfbefürworter Mängel aufweist. Suchen Sie sich das beste aus und lassen Sie uns darüber reden!

So sind in diesem Artikel von Michael Simpson beispielsweise 164 Arbeiten aufgeführt, die seiner Meinung nach beweisen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus gibt. Er behauptet, die beste Einzelarbeit sei eine Metaanalyse von Taylor et al . aus dem Jahr 2014, „ Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies “ ( einen kostenlosen Korrekturabzug des Artikels finden Sie hier ), in der 10 Studien (5 von jeder Art) analysiert werden, darunter Madsen (2002), Hviid (2003), DeStefano (2004), Andrews (2004), Smeeth (2004) und Verstraeten (2003).

Das Problem ist natürlich, dass alle diese Papiere in der SafeMinds-Analyse entlarvt wurden .

Die besten Studien waren die Kohortenstudien, und eine der Kohortenstudien wurde als „risikoreich“ eingestuft. Die anderen vier Kohortenstudien wurden in der SafeMinds-Analyse beschrieben. Von den Fall-Kontroll-Studien wurden die beiden größten Studien in der Studie ebenfalls in der SafeMinds-Analyse beschrieben .

Damit wurden die besten Studien widerlegt. Diese Metaanalysen sind nur so gut wie die ihnen zugrunde liegenden Arbeiten.

Können wir ausführlich über die drei wichtigsten Beiträge jeder Gruppe sprechen? Sie wollen nicht in einem öffentlichen Forum darüber sprechen. Das tun sie nie. Wie sollen wir unsere Differenzen beilegen, wenn die andere Seite keinen zivilen Dialog mit jedem führen will, der anderer Meinung ist?

Professor Hviid, Mitautor des am häufigsten zitierten Artikels, der keinen Zusammenhang aufzeigt (die Madsen-Studie), weigerte sich, Fragen zu seinem Artikel zu beantworten . Warum weigern sie sich, auf berechtigte Fragen zu antworten, die gestellt wurden?

Sie können die Nullhypothese nicht beweisen

Jeder Wissenschaftler weiß, dass die Nullhypothese niemals bewiesen werden kann.

Im Klartext: Sie können nicht beweisen, dass es keinen Zusammenhang gibt. Sie können nur behaupten: „Die Studien, die wir durchgeführt haben, haben keinen Zusammenhang gefunden.“

Das sollten sie eigentlich sagen, wenn sie halbwegs ehrlich wären. Aber das ist natürlich falsch. Sie vermeiden einfach Studien in der von Experten überprüften Literatur, die das Gegenteil belegen.

Die Leute, die behaupten, es gebe in der von Experten überprüften Literatur keine Beweise dafür, dass Impfstoffe Autismus verursachen, lügen Sie einfach an, und die Presse wiederholt nur, was sie gehört hat.

Unterm Strich lässt sich sagen, dass die Presse immer lügt, wenn sie behauptet, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen, da sich (wie im vorherigen Abschnitt beschrieben) das Gegenteil nie beweisen lässt .

Wenn Leute diese Aussage machen, müssen sie die Beiträge in der Peer-Review-Literatur, die Daten der Ärzte und die Geschichten der Eltern ignorieren (die sie in ihrer Gesamtheit nicht wegdiskutieren können, weil sie mit den Arztberichten übereinstimmen).

Bestenfalls könnten sie sagen: „Die Studien, denen wir Glauben schenken, haben kein Signal gefunden; die Studien, denen wir nicht glauben wollen, haben ein RIESIGES Signal gefunden. Aber wir haben uns entschieden, diesen anderen Studien keinen Glauben zu schenken, weil jeder weiß, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen.“ Sehen Sie hier die Zirkelschlussfolgerung?

Aber es gibt keine DATEN, die Menschen dazu veranlassen sollten, den Studien, die den Zusammenhang gezeigt haben, nicht zu „glauben“. Sie glauben diesen Studien einfach nicht, weil sie zu einem anderen Ergebnis kommen und nicht, weil sie tatsächlich einen legitimen Fehler in den Studien gefunden haben.

Die Presse ignoriert diese Studien, weil die „Experten“ sie dazu auffordern. Das funktioniert perfekt, denn die meisten Journalisten verlassen sich auf Experten, denen sie vertrauen, und investieren nicht die Zeit, sich anzuhören, wie beide Seiten die Daten erklären und zu ihren eigenen Schlussfolgerungen kommen. Sie glauben einfach dem „Experten“ mit den höchsten Referenzen.

Warum übergebe ich die Beweise nicht einfach an Tucker, Rogan usw.?

Weil ich möchte, dass eine Mainstream-Medienquelle über die Geschichte berichtet und die Mitarbeiter der CDC interviewt, die die Beweise authentifizieren. Das wird sie wahrscheinlich nicht tun, wenn die Geschichte bereits von jemand anderem behandelt wurde.

KI-Interpretation meiner Beweise

Glauben Sie es oder nicht, heutzutage ist es wirklich schwer, einen ehrlichen Epidemiologen zu finden.

Also … werden alle Daten zur Analyse in ein neutrales LLM eingespeist.

Es wird sehr interessant sein, das Ergebnis zu sehen.

Fachkundige Analyse der Daten

James Lyons-Weiler ist Experte für Autismus . Er stimmt zu, dass die Studien, die darauf angelegt waren, einen Zusammenhang zu finden, eigentlich darauf angelegt waren, keinen Zusammenhang zu finden.

Wird irgendjemand in den Mainstream-Medien diese Geschichte aufgreifen? Wir werden es bald herausfinden.

…

