Insider gibt zu, dass Cyberangriff unter falscher Flagge am 5. November Wahl zugunsten von Harris manipulieren wird

Die globale Elite hat den 5. November als einen Tag des Blutbads und der Zerstörung in den gesamten USA auserkoren. Geplant ist ein vielschichtiger Angriff auf das amerikanische Volk, zu dem auch ein verheerender Cyberangriff gehören soll, der die Öffentlichkeit vom Internet abschneidet und die Nation ins Chaos stürzt, um der Elite die Möglichkeit zu geben, die nächste Phase ihres totalitären Masterplans umzusetzen.

Woher wir das wissen? Weil sie uns wie immer im Voraus alles über ihre Pläne erzählt haben.

Die Vorbereitungen für das False-Flag-Ereignis laufen auf Hochtouren und wer aufpasst, sieht die Beweise für die Täuschung direkt vor unseren Augen.

Die globalistische Elite kann nicht aufhören, über ihre Absichten zur Versklavung der Menschheit zu sprechen, und jetzt werden ihre Pläne auch konkreter.

Aus drei prominenten Quellen in der nationalen Sicherheit ist durchsickern, dass ein groß angelegter Cyberangriff unmittelbar bevorstehe und das Potenzial habe, so groß oder noch größer als der 11. September zu sein.

Bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, ist es selbstverständlich, dass jeder genug Nahrung, Wasser und Medikamente haben sollte, um ein paar Monate am Leben zu bleiben. Insidern zufolge kann die Infrastruktur, wenn sie einmal zusammenbricht, für lange Zeit zusammenbrechen.

Wie unsere Freunde bei LFA TV berichten, sind dies kritische Zeiten, da das Heimatschutzministerium am – Achtung, 5. November – eine hochrangige Planspielübung für einen massiven Ausfall der Cybersicherheit abhält.(Häufige Stromausfälle in Stuttgart: Tausende Haushalte und Reichsbürger-Prozess betroffen)

Ja, Sie haben richtig gehört. Und ja, wie immer haben wir die Quittungen.

Die globale Elite hat in der Vergangenheit bereits hochrangige Planspiele und Bereitschaftsübungen durchgeführt, die – ob zufällig oder nicht – gleichzeitig stattfindende Krisen in der realen Welt widerspiegeln.

Am 11. September führte das US-Militär so viele Übungen zu Flugzeugentführungen durch, dass die Luftabwehr nicht mitbekam, was vor sich ging.

Vor der Covid-Pandemie gab es Event 201.

Es ist mehr als absurd und die Liste ist endlos. Beim Bombenanschlag auf den Boston-Marathon, in Sandy Hook und bei der Schießerei in Las Vegas gab es überall Übungen zur Vorbereitung auf genau dieselben Ereignisse, die am selben Tag stattfanden.

Wenn das weit hergeholt klingt, dann nur, weil Sie vielleicht noch nicht begreifen, wie groß die Verzweiflung ist, die die globale Elite und den „Deep State“ derzeit erfasst hat.

Sie können es sich nicht leisten, die Wahl am 5. November zu verlieren, aber sie wissen auch, dass sie sie nicht gewinnen können.

Die Mächtigen sind panischer denn je, während Menschen auf der ganzen Welt aufbegehren, Korruption aufdecken und Rechenschaft fordern. Die Kabale weiß, dass ihre Zeit abläuft und ihre Mitglieder eines nach dem anderen fallen.

Es wird Sie nicht überraschen, dass bei diesem Cyberangriff überall die Fingerabdrücke von Bill Gates und Klaus Schwab zu finden sind.