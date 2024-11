Die Wahrheit über Satans Betäubungsmittel und die Elite, die das Blut von Kindern konsumiert, aufzudecken, ist ein gefährliches Spiel. Doch in der Gruppe ist man sicherer, und immer mehr Hollywood-Insider stellen sich mutig gegen das korrupte System.

Roseanne Barr trat kürzlich gemeinsam mit Tucker Carlson auf der Bühne auf, um allen Menschen in diesem Land die Augen für die Realität der Kindersex-Epidemie und die Vorliebe der Elite für Kinderblut zu öffnen.

Laut Rosenne besteht die Elite Hollywoods aus durch und durch Vampiren und kann nicht genug Blut bekommen.

Es ist ein großer Club und Gott sei Dank bist du nicht dabei.

Wie Rosenne Barr hat auch Hollywood-Star Jim Caviezel seine Karriere aufs Spiel gesetzt, um das korrupte System und die ihm zugefügten kindlichen Opfer anzuprangern.

Steve Bannon wurde Anfang dieser Woche nach viermonatiger Haft als politischer Gefangener aus dem Gefängnis entlassen.

Während die Eliten dieses Landes Kinder vergewaltigen und töten und bekannte Namen wie Tom Hanks dreist in der Öffentlichkeit Adrenochromringe tragen, werden mutige Patrioten wie Steve Bannon wegen des Verbrechens, ein politischer Dissident zu sein, ins Gefängnis gesteckt.

Die Elite anzuprangern ist ein gefährliches Spiel. Das musste auch Hollywood-Schauspieler Mel Gibson feststellen, als er die Unterhaltungsindustrie Hollywoods als „Parasitenhöhle“ entlarvte , die sich „am Blut von Kindern labt “.

Das Ausmaß des Bösen, mit dem wir es zu tun haben, kann gar nicht genug betont werden.

Es findet eine Vertuschung auf höchster Ebene statt, mit der versucht wird, jegliche Informationen über Adrenochrom und seine Benutzer davon abzuhalten, die Massen zu erreichen.

Die Korruption hat das gesamte System infiltriert, auch bei Gatekeepern wie Google, die nahezu alle Informationen kontrollieren, die die meisten Menschen konsumieren.

Immer mehr Menschen sprechen über die Wahrheit und wir werden zu einer unaufhaltsamen Kraft. Jedes Mal, wenn Sie diese Informationen mit anderen teilen, unterstützen Sie die Sache und bringen das Ende der Kabale näher.

Das ist nichts Neues und wird auch nicht verschwinden. Während die Mainstream-Medien und Faktenprüfer die Öffentlichkeit über das Ausmaß des Verbrechens aufklären, kann jeder, der mit offenen Augen lebt, erkennen, dass wir eine Epidemie von Kindersexhandel, Organraub und Adrenochrom-Kriminalität erleben.

Whistleblower: Ukraine erntet in Adrenochrom-Laboren Kinder für VIP-Eliten

Ein Whistleblower, der mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zusammenarbeitet, enthüllte in einem Video-Interview, dass ukrainische Nazi-Gruppen in Kellerlabors, die nach der Zerstörung der Gebäude durch russische Angriffe entdeckt werden, die Organe von Kindern entnehmen.

Vera Vayiman, die Mitglied der OSZE ist und im Rahmen einer internationalen Beobachtermission in der Ukraine gearbeitet hat, machte in einem Video-Interview erschreckende Enthüllungen, die frühere Berichte des russischen Militärs und sogar des ukrainischen Militärs selbst bestätigen, das offen damit geprahlt hatte, dass es gegen Geld Kinderorgane und Körperteile entnimmt.

Laut Vera Vayiman, die ihre persönliche Erfahrung aus ihrer Zeit in der Ukraine machte, werden die Kinder unter einem Getreideexportcode aus dem Land gebracht. Achtung: Dies sind sehr beunruhigende Informationen.

Wie The People‘s Voice berichtete , behaupten russische Soldaten, sie hätten in der Ukraine eine Reihe grausamer Entdeckungen gemacht: Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren würden in Massentierhaltungen aufgezogen, bevor die attraktiven Kinder als Sexsklaven an pädophile Eliten verkauft würden. Diejenigen, die keine Käufer finden, würden „wie weggeworfener Abfall zerstückelt“ und ihre Organe würden entnommen und zur Verwendung an europäische und israelische Transplantationszentren verkauft.

„Sie haben [den Kindern] Organe entnommen“, erklärte der russische Offizier. „Ich konnte es nicht glauben“, sagte er. „Wenn man das alles nicht mit eigenen Augen sieht, kann man es nicht begreifen. Aber wenn man es sieht, wird man nicht vergeben.“

