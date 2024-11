Mysteriöse Sonnenaktivität steuert offenbar menschliches Bewusstsein und das historische Weltgeschehen

Laut kürzlich veröffentlichten Daten hat die Aktivität der Sonne überproportional zugenommen. Die NASA und die NOAA haben Pressemeldungen herausgegeben, die besagen, dass wir vorzeitig das solare Maximum des Sonnenzyklus 25 erreicht haben, ungefähr ein Jahr früher als vorhergesagt. Diese Erkenntnis ist eine signifikante Veränderung gegenüber den bisherigen Annahmen.

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Umpolung des Magnetfelds der Sonne kurz bevorsteht. Der Polsprung der Sonne wird ebenfalls für das Jahr 2024 vorhergesagt und tritt ungefähr alle 11 Jahre auf. Von Jason Mason

Dieses zyklische Ereignis markiert somit den Übergang von einem solaren Maximum zu einem solaren Minimum. Die letzte Umpolung der Sonne fand im Jahr 2013 statt. Die Polumkehr hat vermutlich mit der Anzahl an Sonnenflecken während eines Maximums zu tun, die auf der Sonnenoberfläche erscheinen. Diese Ereignisse lösen dann Sonnenstürme und koronale Massenauswürfe aus.

Das sind starke Entladungen von Plasma und Magnetfeldern. Das ist alles, was Forscher darüber wissen. Der Grund für die Umpolung alle 11 Jahre ist völlig unbekannt, denn es ist ungeklärt woher das starke Magnetfeld der Sonne eigentlich stammt. Fest steht, dass diese nicht verstandenen Vorgänge starke Auswirkungen auf das Magnetfeld der Erde haben.

Seit 2008 ist in weiterer Folge bestätigt worden, dass die Sonne und der Planet Erde direkt durch Portale miteinander verbunden sind. Diese magnetischen Portale öffnen sich im Schnitt alle acht Minuten und erlauben es hochenergetischen Partikeln der Sonne durch die Portale die Erde zu erreichen, bevor sie sich wieder schließen.

Man nennt diesen Vorgang Flux-Transfer-Event oder kurz FTE. Forschern ist klar, dass diese Interaktionen seit langer Zeit bestehen, sie fanden jedoch bislang keinen Grund für dieses Phänomen.

Jetzt steht allerdings fest, dass die Tagseite der Erde und somit das Erdmagnetfeld einem Druck des Magnetfelds der Sonne ausgesetzt ist, wodurch sich vermutlich eine Verbindung aufbaut, die solche magnetischen Portale formt. Ein Portal nimmt die Form eines magnetischen Zylinders an, der den Durchmesser des Planeten Erde erreicht!

Wissenschaftler wissen jedoch nicht, warum sich diese Portale alle acht Minuten formen oder wie sie genau entstehen. Sie wissen auch nicht, wie sich Magnetfelder in den Portalen drehen und warum dieser energetische Austausch mit dem Planeten Erde bzw. seinem Erdmagnetfeld stattfindet.

Das Magnetfeld der Sonne hat darüber hinaus einen wichtigen Einfluss auf menschliches Verhalten, wobei auch diese Mechanismen nicht wissenschaftlich verstanden sind. Das Erdmagnetfeld wird demzufolge von Sonnenaktivität beeinflusst und das wirkt sich auf das autonome Nervensystem von Lebewesen aus, speziell dem von Menschen.

Die Magnetfelder regulieren verschiedene physiologische Prozesse wie die Herzrate, den Blutdruck oder Immunfunktionen. Studien haben ergeben, dass Zusammenhänge zwischen Veränderungen der Solaraktivität wie geomagnetischen Stürmen und menschlichem Verhalten in Stimmungen und anderen Prozessen bestehen.

Das menschliche Herz als Organ produziert nämlich selbst ein starkes energetisches Feld, das ein Torsionsfeld ist, das mit Messinstrumenten gemessen werden kann, und sich bis zu 8 Kilometer vom menschlichen Körper ausgehend in die Umgebung ausdehnt und mit anderen Feldern interagiert!

Dieses Magnetfeld des Herzens ermöglicht energetische Kommunikation und beeinflusst andere Menschen in unserer Nähe, die von unserer Herzqualität beeinflusst werden. Forschungen haben gezeigt, dass die Pulse des Magnetfelds des Herzens von verschiedenen emotionalen Zuständen abhängen, und eben diese emotionalen Zustände können andere Menschen in der Nähe beeinflussen.

Daher steht fest, dass die Sonne einen direkten Effekt auf das menschliche Herz und unsere Emotionen und psychologischen Prozesse ausübt. Speziell Sonnenflecken und solare Auswürfe verändern daher das Herz-Magnetfeld.

Alle biologischen Systeme der Erde sind diesen externen und internen Fluktuationen von unsichtbaren Magnetfeldern ausgesetzt, deren Ursprung wir nicht kennen, und diese erzeugen ein breites Band aus Frequenzen, die insbesondere das autonome Nervensystem des Menschen betreffen.

Starke Veränderungen in der solaren und geomagnetischen Aktivität kann daher Stress in den regulierenden Nervensystemen auslösen, und zwar durch Herzprobleme und neurologische Prozesse und Hirnaktivität.

Forschungsresultate legen sogar nahe, dass diese Magnetfelder alle menschlichen Wesen und ihre Psychophysiologie auf dem ganzen Planeten auf einer unterbewussten Ebene zu einem kollektiven Massenbewusstsein verbinden. Somit verändert sich das kollektive Bewusstsein der Menschheit und in Phasen starker Sonnenaktivität kommt es zu bestimmten wiederkehrenden Ereignissen auf Erden.

Das sind insbesondere kriegerische Aktivitäten, die sich verstärken. Perioden mit hoher Sonnenaktivität, erhöhten Temperaturen und anderen klimatischen Wettermustern sorgten in der ganzen menschlichen Geschichte für mehr Konflikte und Auseinandersetzungen um Ressourcen und Territorien. Auch eine Veränderung im globalen Handelssystem, in der Finanzwelt und an den Börsen stehen mit Sonnenaktivität in Verbindung.

Viele antike Reiche und Zivilisationen florierten in Phasen von stabiler solarer Aktivität und verfielen schließlich mit signifikanten Abfällen an solarer Ausstrahlung. Daher bestehen ohne Zweifel Querverbindungen von Sonnenzyklen und historischen Ereignissen der menschlichen Geschichte. Die Sonne ist der mysteriöse Motor dieser historischen Ereignisse.

Alles hängt mit Interaktionen von physikalischen Torsionsfeldern zusammen, solche elektromagnetischen Felder befinden sich in jedem Atom in der Natur, also in Menschen, Pflanzen, Planeten, Sternen und dem ganzen Universum. Spirituelle Erkenntnis und Bewusstseinsforschung hängen deshalb mit Feldern und der Aktivität der Sonne und des menschlichen Herzens zusammen.

Alle diese Vorgänge sind höchst rätselhaft, denn die Wissenschaft kann weder den Ursprung des menschlichen Bewusstseins, die Evolution von Sternen und Planeten noch den Ursprung der Magnetfelder oder Portale ermitteln. Alles unterliegt mystischen Phänomenen, die nicht durch Naturwissenschaft aufgeklärt werden können und einer Art von höherem Plan, den wir nicht wirklich begreifen können.

Historisch betrachtet zählen Sonnenkulte zu den ältesten religiösen Praktiken der menschlichen Zivilisation.

Solche Kulte existierten zum Beispiel im antiken Ägypten, in der sumerischen Mythologie und später auch in der griechischen und römischen Mythologie. Von den Begriffen „Helios“ und „Sol“ als Gottheiten stammt daher auch das Wort „Sonne“. Angehörige antiker Zivilisationen errichteten aus diesem Grund ihre Sonnentempel, die auch mit Magnetfeldern interagieren.

Physiker schreiben, dass sie nicht wissen, warum die Sonne verschiedene zyklische Phasen an Aktivität durchläuft, und warum sich das Magnetfeld der Sonne im Schnitt alle 11 Jahre verschiebt. Historische Ereignisse auf Erden unterliegen daher kosmischen Zyklen und die Sonne feuert hochenergetische Partikel in Richtung Erde, die psychophysiologische Veränderungen und geomagnetische Stürme auf Erden auslösen.

Die Aktivitäten der Sonne hängen ohne Zweifel mit größeren Zyklen im Kosmos zusammen, wobei Wissenschaftler zwar seit fast 100 Jahren ermitteln wollen, woher das Magnetfeld der Sonne stammt. Sie kennen die Antwort darauf noch immer nicht und das heißt, dass das Erdgeschehen und die Menschheit großteils von unbekannten Phänomenen kontrolliert werden!

Das Magnetfeld der Sonne dehnt sich über das gesamte Sonnensystem hinweg aus und formt eine Heliosphäre, die für starke Veränderungen im ganzen System und auf anderen Planeten und Monden sorgt. Das neue solare Maximum wird daher im ganzen Sonnensystem spürbar und basiert auf den verschiedenen magnetischen Feldern der Sonne.

Gegenwärtig kommt es zu den stärksten geomagnetischen Stürmen seit ca. 200 Dekaden, aber bestimmt seit den letzten 500 Jahren. Im Sonnenzyklus 25 kam es am 3. Oktober 2024 zum bislang stärksten Auswurf, einem X9-Klasse Auswurf. Wissenschaftler erwarten für das neue solare Maximum allerdings noch weitere koronale Massenauswürfe in den kommenden 1–2 Jahren oder länger.

Die Sonne wurde von antiken Zivilisationen als Gottheit verehrt, weil sie Licht, Wärme, Energie und somit Leben und Nahrung über Pflanzen ermöglicht. Aber Forscher wissen auch, dass erhöhte Sonnenaktivität wie im Zyklus 25 möglicherweise zu mehr Herzanfällen und mentalen Problemen führen wird.

Eine Studie aus dem Jahr 2004 belegt, dass eine Korrelation mit der Anzahl an Sonnenflecken und mentalen Problemen bei Menschen besteht. Extreme UV-Ausstrahlungen der Sonne mutieren biologische Zellen in unseren Körpern und führen zu neurochemischem Ungleichgewicht.

Im Jahr 2019 haben Mediziner der Harvard-Universität herausgefunden, dass statistisch gesehen mehr Todesfälle und Herzanfälle in Phasen erhöhter solarer Aktivität auftreten.

Störungen im Erdmagnetfeld hängen direkt mit Herzstillstand und Herzanfällen zusammen. Das gilt besonders für den aktuellen Zyklus 25, an Tagen mit starker Sonnenaktivität. Experten sind überrascht, dass die NASA und die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) plötzlich öffentlich bekannt geben, dass wir frühzeitig das neue solare Maximum erreichen. Diese Bekanntgabe beruht auf den nunmehr ungewöhnlich starken und extremen Aktivitäten des Weltraumwetters der letzten Wochen und Monate. Das Jahr 2024 hat einige rekordverdächtige Aktivitäten gezeitigt und X-Klasse Explosionen auf der Sonnenoberfläche haben den höchsten Wert seit dem Jahr 1996 erreicht. Es besteht sogar die Chance, dass ein neues katastrophales Ereignis wie im Jahr 1859 eintritt, damals ereignete sich ein direkter Einschlag eines ungewöhnlich starken Sonnensturms auf die Erdoberfläche. Das war das sogenannte Carrington-Ereignis und dies löste starke Zerstörung in der Infrastruktur aus. Die Zunahme von geomagnetischen Stürmen im Jahr 2024 sorgte darüber hinaus für einen Anstieg der Temperatur in der Thermosphäre der Erdatmosphäre, die höchste seit 20 Jahren. Wir wissen nicht, was diese Zyklen auslöst oder was sich im Inneren der Sonne abspielt. Forscher können nur ermitteln, dass sich alle 11 Jahre ein Sonnenzyklus wiederholt, der in seiner Länge jedoch leicht variiert. Wissenschaftler glauben, dass das Magnetfeld der Sonne durch einen Mechanismus wie einen Dynamo generiert wird, der dann Sonnenflecken und Auswürfe hervorruft. Aber ob das wirklich stimmt, ist unbekannt und stellt daher eines der größten Probleme der Astrophysik dar. Die Dinge, die wir nicht wissen, übersteigt bei weitem das sogenannte bekannte Wissen unserer spekulativen Theorien, die sich zwangsläufig mit jeder neuen Entdeckung verändern. Die Sonne unseres Systems weist zudem starke Unterschiede zu anderen Sternen auf, und das hängt ohne Zweifel mit dem einzigartigen Erde-Mond-System, Leben auf der Erde und letztlich der Menschheit zusammen, die eine zentrale Rolle in diesen zyklischen Abläufen einnimmt. Viele Anhaltspunkte weisen darauf hin, dass unser Stern einzigartig in seiner Beschaffenheit ist. Warum der gegenwärtige Sonnenzyklus signifikant stärker ist als die vorangegangenen, ist ebenfalls unbekannt, denn wir wissen nicht wie die Sonne funktioniert. Der Zyklus 24 war nämlich der schwächste in den letzten 100 Jahren in Anbetracht der Anzahl der Sonnenflecken. Zyklus 25 produzierte bislang mehr Sonnenflecken und Eruptionen als vorhergesagt und zeigt wie unberechenbar Sonnenaktivität ist. Weiter unbekannt bleibt, warum die Temperatur über der Sonnenoberfläche ca. 2.000 Grad Celsius beträgt, aber in der äußeren Atmosphäre Temperaturen von ungefähr 1 Million Grad Celsius erreicht. Die Mechanismen dieser Phänomene bleiben unbekannt. Während Forscher denken, dass die Sonne hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht, also zu 99 Prozent, so können sie nicht beantworten, was diese Phänomene und Felder hervorruft oder was sich im Inneren der Sonne befindet oder dort abspielt. Viele Forsche weisen darauf hin, dass klimatische Veränderungen auf Erden logischerweise stärker mit Sonnenaktivität als mit menschlichen Aktivitäten in Verbindung stehen. Sie schreiben, dass die erhöhte Anzahl von Sonnenflecken die globalen Temperaturen steigen lässt, und genau das passiert im sogenannten Klimawandel. Jedem rational denkenden Menschen muss das eigentlich klar sein, speziell, wenn er begreift, wo die Grenzen des menschlichen Einflusses auf natürliche Abläufe zu suchen sind. Menschen können die Natur nicht kontrollieren, sondern unergründliche kosmische Aktivitäten steuern unser Leben und das Schicksal der Menschheit auf der Erde. Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 28.11.2024

