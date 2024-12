Weihnachtsrabatt-Aktion: Jetzt zuschlagen!

Teile die Wahrheit!

Adventskalender »Sensi«

24 Duftkerzen in Zierdosen

Deckel je mit Mandala-Motiv

Feine Aromen: Vanille-Coco, Orange, Sandelholz …

Jede Duftkerze einzeln verpackt in hübschem Schächtelchen

Durchmesser je 6 Zentimeter

Brenndauer je 8 Stunden

Dosen wiederverwendbar nach dem Abbrennen

In großer farbenprächtiger Dekor-Box

So wird der Advent wirklich zur »stillen Zeit«! Mußestunden bei Kerzenschein mit vielen kleinen Genussmomenten – vielleicht mit einem feinen Tee, Gebäck und einem guten Buch? Dazu packen Sie die Duftkerze des Tages aus … und hüllen sich ein in ein wunderbares Aroma, das sich zart in Ihren Räumen verteilt.

Welcher Duft wird es heute sein? Vanille-Coco, Ginkgobeere oder Salbei? Vielleicht Sandelholz oder ein fruchtiges Aroma wie Waldbeere? Zwölf ausgewählte Duftrichtungen ergänzen das stimmungsvoll flackernde Kerzenlicht. So können Sie die Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen genießen.

Zelebrieren Sie die Adventszeit mit Glanz, feinen Düften und stimmungsvollem Kerzenlicht. All das hält der Adventskalender »Sensi« mit 24 Mini-Duftkerzen für Sie bereit!

Tee-Adventskalender

Adventskalender mit 24 Teesorten

24 verschiedene Geschmacksrichtungen

hochwertige Grün-, Rooibos-, Kräuter- und Schwarztees

individuelle Gestaltung jeder Teetüte mit besinnlichem Impuls

24 ausgewählte Teesorten wie zum Beispiel Schwarzer Tee mit Zimt, Schwarztee-Karamell oder Rooibos mit Waldfrucht lassen die kalten Tage vergessen und stimmen ganz entspannt auf das kommende Fest ein.

Auf den liebevoll gestalteten Teebeuteln ist für jeden Tag ein besinnliches Zitat, ein Segenswunsch oder Denkanstoß einer bekannten Persönlichkeit zu lesen.

Räucherstövchen

Erleben Sie die Kunst der Aromatherapie mit dem Räucherstövchen!

Entdecken Sie das ultimative Erlebnis von Raumduft und Wohlfühlatmosphäre mit unserem exklusiven Räucherstövchen. Es ist elegant verarbeitet und steht für Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Dieses Set wurde speziell für Liebhaber der Aromatherapie und der traditionellen Räucherkultur entwickelt und fügt sich harmonisch in jeden Raum ein.

Räucherstövchen für Standard- und Maxi-Teelichter

Mit Einsatz zur Verwendung von Räucherkohle

Für beliebiges Räucherwerk und für Aromaöle

15 Jahre Materialgarantie

Vielseitigkeit und Kompatibilität

Unser Räucherstövchen ist perfekt geeignet für Standard- und Maxi-Teelichter. Das gibt Ihnen Flexibilität, sodass Sie sowohl die Intensität als auch die Dauer Ihres Räuchererlebnisses steuern können.

Mit dem mitgelieferten Einsatz können Sie außerdem Räucherkohle verwenden, was dieses Stövchen zu einem Allrounder für jegliches Räucherwerk macht. Zusätzlich dient es als Aromalampe für Ihre Lieblingsdüfte und schafft damit eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung.

Qualität und Material: Das Herzstück dieses Sets bildet die Räucherschale, gefertigt aus hitzebeständigem Naturporzellan, ergänzt durch einen Kohleeinsatz aus unserem innovativen Porosium, das für Hitzebeständigkeit und Langlebigkeit steht. Das Räucherstövchen hingegen besteht aus Granicium, einer Keramik aus Granit mit einer 15-jährigen Materialgarantie.

Sicherheit und Handhabung: Sicherheit ist uns genauso wichtig wie Ihnen, deshalb ist das Stövchen so gestaltet, dass es sicher und einfach getragen werden kann. Zudem ist die Reinigung denkbar unkompliziert, da das Stövchen und die Räucherschale spülmaschinenfest sind. Das spart Ihnen wertvolle Zeit und sorgt für eine hygienische Verwendung.

Dimensionen: Mit einer Höhe von 7 Zentimetern und einem Durchmesser von 13 Zentimetern wiegt das Stövchen 790 Gramm. Im Vergleich dazu erreicht das gesamte Set mit Räucherschale eine Höhe von 9 Zentimetern und bringt ein Gewicht von 950 Gramm auf die Waage, was es zu einem stabilen und dennoch eleganten Accessoire für jeden Raum macht.