Der hochrangige russische General hatte ein belastendes Dossier über die weltweiten Aktivitäten der USA im Bereich der Biowaffen zusammengestellt (Video)

Generalleutnant Igor Kirillov wird schließlich ermordet. Der hochrangige russische General hatte ein belastendes Dossier über die weltweiten Aktivitäten der USA im Bereich der Biowaffen zusammengestellt. Er war sowohl für Washington DC als auch für Moskau eine Unannehmlichkeit. Von Dr. Mathew Maavak

In einem Kommentar vom 3. November – nur zwei Tage vor den US-Präsidentschaftswahlen 2024 – hatte ich meine seit langem bestehende Überzeugung bekräftigt, dass ein Sieg für Donald J. Trump unvermeidlich sei.

Es gab einfach zu viele globalistische Unterströmungen und unabdingbare Voraussetzungen , die einen Sieg Trumps notwendig machten. Der „tiefe Staat“ würde einer unglaublich unfähigen Kamala Harris auf keinen Fall erlauben, Entscheidungen im Namen der sogenannten „internationalen Gemeinschaft“ zu treffen.

Aber was genau ist der globale intertiefe Staat? Es ist ein zugegebenermaßen sperriger Begriff, der eine Ansammlung globalistischer, nationalistischer, kapitalistischer und religiöser Kräfte weltweit beschreiben soll.

Das im Buch der Offenbarung beschriebene „Tiersystem“ beschreibt dieses Phänomen am besten, und ich werde im Folgenden ausschließlich diesen Begriff verwenden.

Damit das System des Tieres Erfolg hat, muss es die Menschen dazu verleiten, an falsche Dichotomien und falsche Messias zu glauben. Es lebt von der Aufrechterhaltung von Spaltungen – Links gegen Rechts, Russland gegen die Vereinigten Staaten, BRICS gegen den Westen – und wiederholt diese Konflikte endlos auf globaler Ebene.

In Wahrheit laufen all diese Kräfte auf einen endgültigen Kompromiss zu und ebnen den Weg für jemanden oder etwas, das den globalen Thron besteigen kann, wie es in der Offenbarung vorhergesagt wird. (Russischer General nach Aufdeckung einer Adrenochrom-Fabrik in der Ukraine ermordet (Video))

Bevor der globale Thron beansprucht werden kann, müssen unbequeme Einheiten und Personen eliminiert werden – und eine dieser Personen war Generalleutnant Igor Kirillov, Leiter der Einheit für radiologische, chemische und biologische Verteidigung (RCBD) des russischen Militärs.

Zwei Jahre zuvor hatte Kirillovs Team während der russischen Militäroffensive in der Ukraine fast 20.000 belastende Dokumente aufgedeckt. Diese Dokumente untermauerten frühere Behauptungen des russischen Sicherheitsrates, dass die Vereinigten Staaten weltweit fast 400 Biowaffenlabore betrieben, darunter allein 30 in der Ukraine.

Alexander Venediktov , stellvertretender Sekretär des Sicherheitsrats, erklärte :

„Hitlers gesamte Forschung auf dem Gebiet der Medizin und der biologischen Waffen fiel in die Hände der Amerikaner. Heute sehen wir, dass sie wieder einmal gegen die gesamte Menschheit arbeiten. Ich meine vor allem die geschlossenen US-Biolabors (militärisch und zivil), die überall auf der Welt eingerichtet wurden. Nach unseren Schätzungen umfasst dieses Netzwerk über 400 Objekte.“

Das sind wahrlich vernichtende Vorwürfe! Diese wurden später durch Kirillovs eigene Beobachtungen untermauert.

„Wir schließen nicht aus, dass die Vereinigten Staaten sogenannte Verteidigungstechnologien für offensive Zwecke sowie für die Weltordnungspolitik nutzen, indem sie Krisensituationen biologischer Art schaffen.“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Das sind die Art von Anschuldigungen, die einem das Todesurteil einbringen. Sie behindern den „großen Frieden“, den das Bestiensystem ausarbeitet, insbesondere nachdem Covid-19 es nicht geschafft hatte, den Planeten in ein Biosicherheits-Gulag zu verwandeln. Darüber hinaus förderte Russland die Covid-19-Farce leidenschaftlich, selbst nachdem die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zugegeben hatten, dass die Überlebensrate bei Covid-19 nach einer Infektion 99,7 % beträgt – vergleichbar mit der saisonalen Grippe. Sogar Schweden zeigte während dieser schändlichen Episode mehr Rückgrat.

Ich musste nachprüfen, ob Kirillov noch am Leben war, nachdem er diese vernichtenden Aussagen gemacht hatte, da ich sicher war, dass er entweder tot war oder kurz davor stand, abgeführt zu werden. Letzte Nacht (17. Dezember) in einer kalten Moskauer Nacht geschah es schließlich. (Vielleicht erwartet Venediktov dasselbe Schicksal?)

Laut Zero Hedge , das Berichte aus verschiedenen russischen Quellen zusammengetragen hat, „…war eine Bombe in einem Elektroroller versteckt, der vor General Kirillovs Wohnung geparkt war. Als er und sein Assistent vorbeigingen, wurde der Sprengsatz ferngezündet. Der Assistent wurde ebenfalls sofort getötet. Aufnahmen zeigten eine große Explosion außerhalb des Wohngebäudes.“