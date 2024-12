WEF-Umfrage zeigt: Wirtschaftsführer sind zutiefst besorgt über eine bevorstehende globale Rezession

Sind Sie darauf vorbereitet, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen im Jahr 2025 noch weiter verschlechtern werden? Es dürfte schwierig sein, einen Ökonomen zu finden, der behaupten würde, dass die globalen wirtschaftlichen Bedingungen Ende 2024 besser sind als Ende 2023.

Die chinesische Wirtschaft steckt tief in Schwierigkeiten, Europa ist ein Chaos, und vier Jahre Bidenomics haben hier in den Vereinigten Staaten absolut verheerende Auswirkungen gehabt. Von Michael Synder

Leider sind die Aussichten für 2025 überhaupt nicht gut. Tatsächlich ergab eine gerade veröffentlichte WEF-Umfrage, dass globale Wirtschaftsführer sehr besorgt sind, dass eine globale Rezession bevorsteht …

Währungsabwertung

Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Weltwirtschaftsforums zufolge sind Wirtschaftsführer weltweit trotz einiger Anzeichen einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage besorgt über das Risiko einer Rezession, einen Mangel an Arbeitskräften und eine steigende Inflation.

Nach einem Jahr mit Rekordtemperaturen, schweren Überschwemmungen und Waldbränden geben extreme Wetterereignisse unter anderem in großen Volkswirtschaften wie Brasilien, Deutschland, Indonesien und den USA zunehmend Anlass zur Sorge. Dies geht aus einer Umfrage unter mehr als 11.000 Wirtschaftsführern aus den G20-Ländern hervor.

Auf die Frage nach den größten Risiken, denen sie in den nächsten zwei Jahren ausgesetzt sein werden, nannten die Unternehmensführer den wirtschaftlichen Abschwung tatsächlich als Nummer eins …

Als größtes Risiko für Unternehmensführer in den nächsten zwei Jahren wird ein wirtschaftlicher Abschwung angesehen, gefolgt von Arbeitskräfte- und/oder Fachkräftemangel und schließlich Inflation. Armut und Ungleichheit rangieren auf Platz vier und extreme Wetterereignisse auf Platz fünf, wie die Umfrage ergab. (Wirtschaftskrise: „Das Begräbnis der deutschen Wirtschaft ist in vollem Gange“)

Da Unternehmensführer im Vergleich zur Gesamtbevölkerung tendenziell relativ optimistisch sind, haben mich diese Ergebnisse irgendwie überrascht.

Natürlich sind für viele von uns, die in den Vereinigten Staaten leben, die wirtschaftlichen Bedingungen bereits so schlecht, dass es sich anfühlt, als hätte bereits eine Rezession begonnen …

Laut einer Umfrage von Affirm glaubten im August rund 60 % der Amerikaner, die USA befänden sich in einer Rezession . Und im Oktober meinten laut einer Gallup-Umfrage mehr als die Hälfte der Amerikaner, es gehe ihnen schlechter als vor vier Jahren .

Wenn es Ihnen besser geht als vor vier Jahren, können Sie sich glücklich schätzen.

Denn die Lebenshaltungskosten sind schneller gestiegen als die Gehälter, sodass der Lebensstandard der meisten von uns stetig gesunken ist.

Die Biden-Regierung erzählt uns immer wieder, dass die Inflation unter Kontrolle sei, aber die Wahrheit ist, dass die Kernverbraucherpreise 53 Monate in Folge gestiegen sind …

Die Inflationsgeschichte ist noch lange nicht vorbei … egal, was die Fed oder das Weiße Haus behaupten …

Im Oktober stiegen die Kernverbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat zum 53. Mal in Folge, wobei sich das Tempo im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wieder beschleunigte und auf +3,33 % anstieg …

Es gab einmal eine Zeit, da ging ich tatsächlich gern in den Supermarkt.

Aber jetzt tut es so weh.

Als ich an die Kasse komme, möchte ich die Kassiererin am liebsten fragen, welches Organ ich verkaufen soll, um meine Lebensmittel zu bezahlen.

Leider sind wir an einem Punkt angelangt, an dem mehr Amerikaner denn je von Monat zu Monat kaum über die Runden kommen. Tatsächlich teilt uns die Bank of America mit, dass der Anteil der US-Bevölkerung, der von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck lebt, von Anfang 2022 bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2024 um 12 Prozent gestiegen ist …

Wie auch immer Sie „von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck“ definieren, immer mehr von uns scheinen so zu leben.

In den Umfragen der Bank of America ist der Anteil der Verbraucher, die angaben, von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck zu leben, schrittweise gestiegen, von etwa 35 % Anfang 2022 auf 47 % im dritten Quartal 2024.

Offensichtlich entwickeln sich die wirtschaftlichen Bedingungen in diesem Land schon seit geraumer Zeit in die falsche Richtung.

Wie also wird unser Land aussehen, wenn wir diesen Weg weitergehen?

Bereits jetzt müssen mehr als 20 Prozent aller US-Mieter „ihr gesamtes reguläres Einkommen“ allein für die Zahlung der Miete aufwenden …

Knapp mehr als jeder fünfte (22 %) US-Mieter gibt an, dass sein gesamtes reguläres Einkommen direkt für die Zahlung der Miete draufgeht. Dies geht aus einer kürzlich von Redfin in Auftrag gegebenen Umfrage hervor.

Auch die Ausübung eines Zweitjobs ist für Mieter eine recht gängige Methode, um ihre Wohnkosten zu bezahlen. 20 % der Mieter geben diese Methode an. Fast der gleiche Anteil (19 %) gibt an, dass sie einen Job hatten, den sie hassten, um die Miete bezahlen zu können.

Die untersten Ebenen der wirtschaftlichen Nahrungskette werden völlig zerstört.

In ihrem verzweifelten Versuch, über die Runden zu kommen, häufen viele Amerikaner schwindelerregende Schulden an. Laut der New Yorker Federal Reserve hat die Gesamtsumme der Kreditkartenschulden in den USA gerade einen neuen Rekordwert erreicht …

Die Kreditkartenschulden der Amerikaner steigen weiterhin an und erreichten Ende September einen neuen Rekordwert, wie aus einem neuen Bericht der New Yorker Federal Reserve hervorgeht.

Die gesamten Kreditkartenschulden stiegen im dritten Quartal auf 1,17 Billionen Dollar, ein Plus von 24 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorquartal, heißt es in dem Bericht. Das ist der höchste Stand seit 2003, der in den Fed-Daten verzeichnet wurde.

Ich habe noch nie erlebt, dass die US-Verbraucher finanziell so unter Druck stehen wie derzeit. Und jetzt kommt es zu weiteren Entlassungen. So haben wir beispielsweise gerade erfahren, dass einer der größten privaten Arbeitgeber des Landes beschlossen hat, Tausende von Arbeitnehmern zu entlassen … Und was den Arbeitsmarkt betrifft: Bei Cargill stehen rund 8.000 Entlassungen an. Das Privatunternehmen kündigte an, dass es weltweit 5 Prozent seiner Belegschaft entlassen werde. Die Entlassungen erfolgen, während eines der größten Privatunternehmen Amerikas mit sinkenden Lebensmittelpreisen zu kämpfen hat. Kann irgendjemand da draußen die Tatsache bestreiten, dass wir in die falsche Richtung gehen? Schauen Sie sich nur um. Die Mittelschicht bricht auseinander, überall um uns herum explodiert die Armut, die Obdachlosigkeit in den USA hat einen historischen Höchststand erreicht und die Nachfrage bei den Tafeln hat wieder das Niveau der Pandemie erreicht. Seit mehr als einem Jahrzehnt warne ich vor genau dem Szenario, mit dem wir gerade konfrontiert sind. Es wäre für jeden eine monumentale Aufgabe, unsere wirtschaftliche Dynamik umzukehren, aber Donald Trump wird es sicherlich versuchen. Kann Trump das Schiff wieder in die richtige Richtung lenken, nachdem Joe Biden und seine Schergen in den letzten vier Jahren so viel Schaden angerichtet haben? Das wollen wir hoffen, denn im Moment gleicht die gesamte Weltwirtschaft einem Müllcontainerbrand, der sich immer weiter zuspitzt. Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 10.12.2024

