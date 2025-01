Abgefangene Nachrichten von nicht-menschlichen Intelligenzen: Sie drohen mit einem Angriff gegen die Menschheit

Teile die Wahrheit!

Auf Telegram wird berichtet:

Dr. Steven Greer hat eine Bombe platzen lassen: Angeblich abgefangene Nachrichten von nicht-menschlichen Intelligenzen deuten darauf hin, dass diese mit einem Krieg gegen die Menschheit drohen.

Und jetzt kommt die schockierende Wendung: Greer scheint dafür zu plädieren, die Verteidigungsanlagen der Erde abzuschalten, damit diese Wesen ohne Widerstand eindringen können.

Vergessen wir nicht: Die Globalisten sind bereits dabei, Nationen zu destabilisieren, Freiheiten abzubauen und die Menschheit ins Chaos zu stürzen. Brauchen wir wirklich eine externe Kraft, die dieses Feuer noch anfacht?

Sollten wir Greers Aufruf zum Nicht-Widerstand blind vertrauen, oder ist dies ein gefährlicher Schritt, der die Menschheit wehrlos macht? Die Frage wird immer drängender:

Sind die Globalisten und diese so genannten „Außerirdischen“ in ihrem Vorhaben, die Menschheit zu kontrollieren, auf einer Linie? (NASA-Whistleblower: Dr. Wernher von Braun besuchte die Roswell-Absturzstelle und kannte Geheimnisse des Mars)

Enthüllung oder große Täuschung?

Alien-Experte sagt, „die Zeit läuft ab“, da er „große UFO-Ankündigung“ in 30 Tagen vorhersagt

Die Drohnenkrise , die derzeit den Osten der USA heimsucht, scheint nicht nachzulassen. In den letzten Wochen wurden Hunderte mysteriöser Himmelskörper am Himmel gesichtet. Sichtungen wurden vor allem aus New Jersey gemeldet, aber auch New York und Connecticut sind betroffen.

Obwohl die Behörden die Öffentlichkeit zu beruhigen versuchen, dass diese nicht identifizierten Objekte keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen, gibt ihre unbekannte Herkunft weiterhin Anlass zu wilden Spekulationen.

Einige Theoretiker vermuten, dass sie nach „nuklearen Sprengköpfen“ suchen, während andere glauben, dass sie Eigentum ausländischer Supermächte sein könnten.

300x250

Beunruhigenderweise sagen einige Beobachter voraus, dass diese Welle von Sichtungen nur der Anfang ist und in den nächsten Wochen ein bedeutendes Ereignis erwartet wird.

Der UFO- Experte Dr. Steven Greer hat vermutet, dass diese globalen Lichterscheinungen Teil einer inszenierten Operation sind, mit der die Öffentlichkeit glauben gemacht werden soll, dass eine außerirdische Invasion unmittelbar bevorsteht.

Im Gespräch mit Rob Finnerty von Newsmax sagte Dr. Greer voraus, dass die Situation „in den nächsten 30 Tagen oder so“ eskalieren werde.

Er glaubt, dass die angebliche „außerirdische Invasion“ eine Ablenkungstaktik ist, um die Wahrheit über außerirdische Begegnungen zu verbergen, die seiner Behauptung nach schon seit mehreren Jahrzehnten stattfinden.

300x250 boxone

Laut Dr. Greer wurde außerirdische Technologie an US-Waffenhersteller weitergegeben, die nun eine Operation planen, um die Verschwörung zu vertuschen, berichtet der Express US .

Er behauptet: „Wir haben ein Team von etwa sechs verschiedenen Black Sites, die illegale Projekte im Zusammenhang mit sogenannten UAPs und UFOs durchführen.