Astrologin über Jahreshoroskop: 2025 ist das Jahr, in dem die Massen aufwachen und das Zeitalter des Lichts beginnt

Dieser Artikel gibt Ihnen Einblick in die Erwartungen und inneren und weltlichen Prozesse für 2025. Dies wird ein Jahr sein, in dem die Massen erwachen, neue kollektive Bewegungen beginnen und große Veränderungen in der Welt stattfinden.

Darüber hinaus findet innerhalb der Menschheit ein Prozess des Bewusstseinswachstums und des Ausbrechens aus der Dualität statt. Die Gestaltung der neuen Ära des Lichts und der Freiheit hat begonnen. Es verspricht ein Jahr voller Veränderungen und Veränderungen zu werden.

Dieser Artikel ist voll von interessanten Artikeln und Videos und auch einem neuen Video von Manuela über 2025. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Anschauen… Von Manuela van der Knaap

Durchbruch in alten karmischen Mustern

Vom Überleben zu leben kann manchmal das Gefühl vermitteln, von der Menge, allen Dingen auf der Welt und dem, was von uns verlangt wird, verschluckt zu werden. Das liegt oft an Verantwortung und sozialem Druck und daran, dass die Strukturen, in denen wir leben, einfach so sind, wie sie sind. Dann stecken Sie zwischen „einem Felsen und einem harten Ort“ fest.

Wenn Sie es wagen, diese Panik oder diesen tiefen, intensiven Druck zu spüren und es daher zuzulassen, anstatt sich in die Action und das hektische Treiben der Welt zu stürzen, kann dies ein großer Durchbruch sein und neue Erkenntnisse und Veränderungen bringen. Dies ist der Weg, die alte Gewohnheit des Rattenrennens zu durchbrechen.

Dieser Durchbruch kann so tief gehen, dass Sie sich von den tiefsten unbewussten Mustern befreien können, die Sie im Leben in der Dualität (der Matrix) festhalten.

Die Meisterschaft, die uns das Wachstum aus dieser Wunde bietet, besteht darin, zu lernen, dass noch mehr Aktion und Kampf die Situation nicht ändern, sondern uns immer wieder in die Falle locken. Sie werden gebeten, sich zu distanzieren und eine Entscheidung zu treffen, die Ihnen wirklich dient und Frieden, Harmonie und Ruhe bringt.

Durch diesen neuen Fluss werden Sie merken, dass das, was Sie unternehmen, viel einfacher gelingt und Sie das Gefühl haben, unterstützt zu werden. Was Sie aus diesem Fluss der Ruhe, Harmonie und des Friedens erzeugen, ist um ein Vielfaches wirksamer. Dieser Prozess wird von Oktober 2024 bis Ende April 2025 aktiv sein.

Dies ist eine harte Zeit, aber notwendig, um einem Leben zu entkommen, das Ihnen nicht dient. (Pluto im Wassermann steht im Gegensatz zu Mars im Löwen. Priapus in Konjunktion mit Chiron im Widder. Nordknoten im Widder in Konjunktion mit Neptun in den Fischen. Mars ist Herr von Chiron im Widder und Nordknoten im Widder.)

Es ist die karmische Wunde dieser Nation, die jetzt gesehen und geheilt werden muss. Wir sehen eine Bewegung, die mit Trump beginnt, der die Wahlen gewonnen hat und der mit seinen neuen Ministern und Beratern wie Robert Kennedy und Elon Musk die Pharma- und Lebensmittelindustrie verändern will.

Außerdem will er die geldverschlingende Kriegsmaschinerie stoppen und viele geheime Informationen über den „Deep State“ öffentlich machen. Wir werden sehen, ob diese großen Veränderungen umgesetzt werden und was die Benennung und Umwandlung der Wunde Amerikas in Meisterschaft wirklich begradigen wird.

Beginnen, die Dinge zu durchschauen

Es scheint ein Jahr zu sein, in dem die Menschen endlich aufwachen und beginnen, die Dinge zu durchschauen, indem sie alle Situationen in unserer Realität auf praktische Weise tiefer betrachten. Vor allem durch eine gründliche Recherche, die große Veränderungen auslösen wird.

Ein praktisches Beispiel besteht darin, sich nicht auf die Stromerzeugung durch Windkraftanlagen zu konzentrieren, sondern auch die Verschmutzung und Schäden zu betrachten, die bei der Herstellung und Nutzung von Windkraftanlagen durch die Verwendung bestimmter Rohstoffe und die Auswirkungen der Verschlechterung der Natur entstehen.

Amerikas Wunde

Für die Vereinigten Staaten von Amerika ist der im obigen Absatz beschriebene Prozess am aktivsten. Die drohende Entdollarisierung sowie der Aufstieg und die Zusammenarbeit der BRICS-Staaten zeigen, dass Amerika stark an Stärke verliert. Amerika wird nun die Rechnung für die enorme Kriegsmaschinerie und die übermäßige männliche Macht (Patriarchat), Egoismus und Profitgier präsentiert, die in der Gesellschaft die Oberhand gewonnen haben.

Indem wir also ehrlich darüber sind, was es uns wirklich bringt, und das Gesamtbild (das Ganze) einer Situation sehen, aber auch mehr auf die Details schauen und daher in die Tiefe gehen. Auf persönlicher Ebene bedeutet das, dass man alles neu sehen kann, viel mehr so, wie es wirklich ist. Wenn Sie nicht ändern wollen, was ist, sondern es als das akzeptieren, was es IST, dann können diese Erkenntnisse auch zu radikalen Entscheidungen und Wendungen in Ihrem Leben führen.