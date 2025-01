DUMBs: Die „Operation Highjump“, längst verschollene Tagebücher und fliegende Untertassen in der Antarktis

Dies wäre jedoch aufgrund des fehlenden Zugangs zu sauberer Luft unmöglich gewesen: Die dieselbetriebenen U-Boote verfügten über unzureichende Luftfilter und waren auch nicht stark genug, um 1 – 2 Meter Eis zu durchdringen, ohne Schaden zu nehmen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg weitete das US-Militär seine arktische Abschreckung gegen die Sowjetunion in der Antarktis aus. Admiral Richard E. Byrd leitete eine geplante Expedition zur Entdeckung, militärischen Ausbildung und wissenschaftlichen Untersuchung in der Antarktisregion.

Byrd war ein bekannter Polarforscher geworden und gründete während der Expedition 1933 – 1935 die Station „Klein Amerika“.

Die Expedition kehrte mit neuen Entdeckungen und Erkenntnissen über bisher unbekannte Gebiete der Antarktis zurück. 11 Journalisten begleiteten die Expedition und schickten über 2.000 Nachrichten an „Radio Washington“.

Die Expedition fand am Ross-Schelfeis auf der Südseite der Antarktis von Dronning-Maud-Land und Neu-Schwabenland, die auf der Nordseite liegen, statt. Flugkarten der Expedition zeigen auch, dass sie nie in die Nähe der von den Deutschen vor dem Krieg erkundeten Gebiete geflogen sind.

Selbst wenn eine Nazi-Hochburg existiert hätte, wäre die „Operation Highjump“ nie in diesen Teil der Antarktis vorgedrungen.

Abb. 95: Karte von Neu-Schwabenland

Fliegende Untertassen der Nazis

Gerüchte über die Nazi-UFOs begannen in den 1950er Jahren in deutschen nationalistischen Kreisen zu kursieren, mit der Annahme, dass sich ein „letztes Bataillon“ mit hochentwickelten UFOs in der Antarktis versteckte.

Zunehmende Berichte über UFO-Sichtungen verliehen der damaligen Geschichte Glaubwürdigkeit, doch erst 1975 wurden ernsthafte Behauptungen aufgestellt, dass der Verlust von Flugzeugen während der Expedition von Admiral Byrd darauf zurückzuführen sei, dass sie von den Nazis mit fortschrittlichen Waffen abgeschossen worden seien. Tatsächlich stürzte ein Flugzeug während eines Whiteouts ab.

Die deutschen Autoren Mattern Friedrich und Christof Friedrich propagierten die Behauptungen, aber „Friedrich“ war in Wirklichkeit Ernst Zündel, ein Neonazi-Verleger, der die Geschichten der „Operation Highjump“ mit ausgefeilten Mythen über ein Wiederaufleben der Nazis vermischte.

Zündel untermauerte die UFO-Behauptung mit einem Artikel in der chilenischen Zeitung „El Mercurio“ von einem der Journalisten der Operation, Lee Van Atta, in dem er behauptete, Admiral Byrd habe angeblich vor Flugzeuginvasionen aus Polarregionen gewarnt.

Allerdings war der Artikel falsch übersetzt: Byrd befürchtete einen Angriff sowjetischer Flugzeuge auf die USA vom Nord- und Südpol aus, nicht aber von fliegenden Untertassen der Nazis.

Die fliegenden Untertassen der Nazis wurden zu einer Mischung aus UFO-Ideen und streng geheimer Nazi-Technologie aus angeblich verlorenen Prototypen und Flugtests.

Die Nazis investierten eine Menge Ressourcen in die Entwicklung von Wunderwaffen, fortschrittlichen Waffen, von denen sie hofften, dass sie den Verlauf des Krieges verändern könnten. Es gab also reichlich Platz, den Verschwörungstheoretiker ausfüllen konnten. Gängige Beispiele für diese Waffen sind die V-Raketen und die frühen Düsenjäger.

Allerdings wurden nur sehr wenige dieser Waffen jemals entwickelt oder eingesetzt und stellten eine Verschwendung von Ressourcen und technischem Fachwissen dar, was zum Tod vieler Menschen durch Sklavenarbeit führte und der Nazi-Regierung als Propaganda diente.

Das geheime verlorene Tagebuch von Admiral Byrd

Mehrere Internetvideos beziehen sich auf die „verlorenen und geheimen Tagebücher von Admiral E. Byrd“, die an seinen Sohn weitergegeben wurden, als Quelle ihrer Theorien. 1996 wurde ein neues Tagebuch aus dem Jahr 1926 entdeckt, das Byrds Behauptung, er sei der erste Mensch gewesen, der den Nordpol erreicht habe, widerlegte.

Die in den sozialen Medien kursierenden Videos beziehen sich jedoch auf verschiedene Tagebücher, die weithin verfügbar sind. Dazu gehören „The missing diary of Admiral Richard E. Byrd“ von Timothy Green Beckley, „The secret lost diary of Admiral Richard E. Byrd and the Phantom of the Poles“ von Timothy Green Beckley et al. und „Admiral Richard Byrds missing Diary: A flight to the land beyond the North Pole into the Hollow Earth“ von Geoff Douglas. Jedes dieser Bücher enthält identische Abzüge des angeblichen Tagebuchs.

Das in Form eines Flugprotokolls verfasste Tagebuch beschreibt, wie Admiral Byrd die Kontrolle über sein Flugzeug verlor und in eine große Höhle gebracht wurde.

Dort stieß er in der Hohlen Erde auf eine alte Zivilisation namens Agartha. Die Höhle hatte ein gemäßigtes Klima, eine Stadt aus Kristall, prähistorischen Tieren und wurde von Außerirdischen namens „Arianni“ bewohnt.

In der Stadt trifft Byrd den Anführer der Arianni, den „Meister“, der Byrd anfleht, die Menschheit über die Gefahren der Atomenergie aufzuklären.

Der Text enthält mehrere Anspielungen auf die angebliche „Operation Highjump“. Byrd trifft auf scheibenförmige Flugzeuge namens „Flügelrad“ mit Hakenkreuzen darauf.

Er trifft auf Außerirdische, die mit „nordischem oder germanischem Akzent“ sprechen. Sie werden als „groß mit blonden Haaren“ beschrieben und beenden die Begegnung mit „auf Wiedersehen“, womit hier die Außerirdischen und ihre Technologie mit den Nazis in Verbindung gebracht werden.

Die drei Bücher zitieren jedoch keine tatsächlichen Quellen aus erster Hand. Es gibt keine Beweise dafür, dass Byrd ein geheimes Tagebuch an seinen Sohn weitergegeben hat.

Die Webseite „Logically Facts“ kontaktierte das Byrd Polar and Climate Research Center wegen des Tagebuchs und es antwortete, dass sie „jedes Jahr Fragen zur Hohlen Erde erhalten und dass es in ihrem Archiv keine Aufzeichnungen gibt, die diese Behauptungen stützen.“

Daher gibt es keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass Admiral Byrd einer neuen Zivilisation begegnet ist…

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Bunker, Tunnel und ein Panic Room

1.1 Extrem seltene Fotos aus Taiwans unterirdischen Kampfjet-Höhlen

1.2 Neue geheime Basis in der Nähe der Area 51 entdeckt?

1.3 Der Kampf um Utopia: Das Greenbrier-Hotel und die Titan-Raketen-Bunker in den USA

1.4 Frankreichs fast unüberwindbare Maginot-Linie

1.5 La Coupole (Die Kuppel): Abschussrampen für das Weltraumprogramm

1.6 NATO-Kriegshauptquartier PWHQ NORTHAG / 2.ATAF JOC Maastricht

1.7 Großbritannien: Hunderte geheimer unterirdischer Stützpunkte in den Wäldern – der Panic Room im Königshaus

1.8 Israel eröffnet unterirdische Blutbank – wie die Israelis JFK mit der Atombombe hinters Licht führten

1.9 Mythos der geheimen „Metro 2“ – mehrere Menschen sterben bei Exkursionen in die Moskauer Unterwelt

1.10 In den Tiefen des Berliner Untergrunds

1.11 Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen – keine Bunker für niemanden

1.12 Regierungsbunker Ahrtal – was wird verschwiegen? Die geplante Flutkatastrophe 2021 und angeschwemmte Kinderleichen

1.13 Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

1.14 Hollywood-Schauspieler: „Sie extrahieren Kinder aus DUMBs – ein großer Sturm zieht auf und sie wissen es“

2 Legende und Folklore: Die Erde, unsere Mutter

2.1 Sexualität und die Mutter Erde

2.2 Phantastische Wesen im Untergrund

2.3 Hohl und innen bewohnbar? Wie alles begann

2.4 Was verbindet die „Operation Highjump“, fliegende Untertassen der Nazis und die Hohle- bzw. Innere-Erde-Theorie?

3 Experimente unter, auf und über der Erde

3.1 Das tiefste Loch der Welt: Ein schauriger Mythos der Kola-Bohrung

3.2 Die US-Luftwaffe plante, die Erdrotation zu stoppen

3.3 Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe

3.4 Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden

3.5 Feuer auf Hawaii, Erdbeben in Marokko: Werden längst geheime Energiewaffen eingesetzt?

3.6 Besitzen die USA Laserwaffen?

3.7 Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland

Fazit

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 21.01.2025