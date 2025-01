Bill Gates entwickelt Technologie, um die Menschheit zur Impfung mit Vogelgrippe-mRNA zu zwingen – „mit oder ohne Zustimmung“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Seinem inneren Kreis zufolge glaubt Gates, er habe die ultimative „Lösung“ entdeckt, nämlich jede einzelne Person auf dem Planeten zu impfen – ob sie nun damit einverstanden ist oder nicht.

Seine bevorzugte Waffe? Ein neuer Impfstoff gegen die Vogelgrippe auf Basis der mRNA-Technologie – ein sogenanntes Wunder, das laut Kritikern zu einer Massenentvölkerung führen und die Menschheit in die Knechtschaft einer erbarmungslosen globalen Elite stürzen könnte.

Doch wie will Gates diesen umstrittenen Impfstoff in einer Welt verabreichen, in der das Vertrauen in ihn auf einem historischen Tiefstand ist? Und – was noch beunruhigender ist – wie weit ist dieser Plan fortgeschritten?

Dieses Video enthält wichtige Informationen, die verarbeitet und weithin verbreitet werden müssen, damit wir ihre bösen Pläne vereiteln können.

Das Weiße Haus veröffentlichte am Donnerstag ein zutiefst verstörendes Video mit dem Titel „Jetzt ist es an der Zeit, nach vorne zu blicken“.

In dem Video sind Amerikaner aller Altersgruppen zu sehen, die Masken tragen. Wenn Sie immer noch nicht wissen, was die globale Elite für Ihre unmittelbare Zukunft plant, schauen Sie sich einfach dieses dystopische Video an.

Die Zukunft, die sie anstreben, sind Masken, Vorschriften, 15-Minuten-Städte und der Tod der Freiheit. Es ist eine Vision totalitärer Kontrolle, genau wie Orwell gewarnt hat – ein globalistischer Stiefel, der der Menschheit für immer ins Gesicht tritt. (Bill Gates verwandelt Moskitos in „fliegende Spritzen“ – aber wer kontrolliert, was sie injizieren?)

Warum sollten sie im Jahr 2025 ein Video mit maskierten Amerikanern veröffentlichen?

Vergessen Sie nicht: Der Virologe Dr. Peter Hotez von der Gates-Stiftung hat gewarnt – oder sollte ich sagen, gedroht –, dass auf die Elite „ab dem 21. Januar große Dinge zukommen“.

Wenn Sie sich fragen, wie das „große Ganze aussieht, das da auf uns zukommt“, das die Gates-Stiftung plant, lassen Sie es mich für Sie aufschlüsseln.

Zunächst muss man verstehen, dass Gates sich in einer verzweifelten Lage befindet, und das aus gutem Grund. Jahrzehntelang nutzte er seinen immensen Reichtum, um sich Macht und Einfluss zu erkaufen, und korrumpierte Regierungen und Institutionen mit erschreckender Leichtigkeit.

Doch in den letzten Jahren ging der nicht gewählte globale Gesundheitszar zu weit und überschritt Grenzen, die selbst seine Verbündeten nicht ignorieren konnten. Millionen haben den Preis für seine Gier bezahlt, und nun holen ihn seine bösen Taten ein.

In den Niederlanden steht Gates vor Gericht. Dabei versucht er mit allen Tricks und juristischen Manövern, sich der Verantwortung für die laut Staatsanwaltschaft tödlichen Lügen über die Covid-Impfstoffe zu entziehen, die für zahllose Leichensäcke verantwortlich sind.

In Kenia hat ihm der Oberste Gerichtshof inzwischen seine juristische und diplomatische Immunität entzogen und damit den Weg für ein großes Strafverfahren geebnet, das die erschreckenden Ergebnisse seiner Impfstoffversuche ans Licht bringen soll.

Die Mauern rücken näher und Gates‘ Machtimperium beginnt endlich zu bröckeln.

Und genau aus diesem Grund versucht Gates so verzweifelt, der Weltbevölkerung seinen mRNA-Impfstoff gegen die Vogelgrippe aufzudrängen – ob sie nun damit einverstanden ist oder nicht.