Wendejahr 2025: So krass werden die Veränderungen sein (Video)  

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt – doch die ersten politischen Umbrüche zeichnen sich bereits am Horizont ab. In Österreich beispielsweise hat Kanzler Karl Nehhammer das Handtuch geschmissen und seinen Rücktritt angekündigt. Zerbricht das Vertrauen in die Politik 2025 endgültig und was kommt danach?

Diese und viele weitere Fragen zum neuen Jahr versucht Regenbogenkreis-Gründer Michael Langwasser gemeinsam mit Peter Denk von Krisenrat-Info in einem neuen Video zu klären. Von Frank Schwede

Ein neues Jahr ist wie ein Weg zu einem unbekannt Ziel. Niemand weiß, was kommt. Selbst Propheten tun sich schwer damit. Und doch gibt es eine Menge Vorhersagen, die immer dieselbe Botschaft zum Inhalt haben: dass es 2025 astronomisch wird, dass es gewaltige Umbrüche geben wird.

Sowohl gesellschaftliche als auch politische. Davon ist auch Peter Denk im Gespräch mit Matthias Langwasser überzeugt: Zusammenfassend sagt er für das neue Jahr vor aus:

„Die Selbstmordrate wird weiter steigen, weil viele Leute ihr Weltbild nicht ändern wollen und das gesamte politische System wird in Deutschland und vielen anderen westlichen Ländern wohl schon 2025 zerfallen. Die Leute werden es nicht mehr ernst nehmen und das System hat auch nicht mehr die Möglichkeiten, das mit Gewalt durchzusetzen.“

Denk sagt, dass viele Informationen über die Zukunft nicht nur aus der geistigen Welt kommen, sondern auch über technische Gerätschaften aus sogenannten schwarzen Projekten, beispielsweise Locking Glas“, mit denen bereits in den 1970er Jahren versucht wurde, die Zukunft vorherzusagen – allerdings ohne hundertprozentige Trefferquote, sagt Peter Denk:

Auch da gibt es das Problem, dass sich die Dinge jederzeit verändern können. Die Zeitlinie, die du siehst, tritt so gar nicht ein. Und es gibt mittlerweile offensichtlich sogar Mittel und Wege, verschiedene Parameter zu ändern, um zu schauen, wie sich die Zeitlinie entwickelt und sie kriegen es aber dann trotzdem nicht hin, einzugreifen.

Es ist schon länger bekannt, dass es keine Möglichkeit mehr geben wird, die Zeitlinie so zu ändern, dass am Ende die dunkle Seite gewinnt. Das ist ein Riesenproblem für die Dunkelmächte. Von daher ist es spannend.“

Das Problem bei den Zeitlinien, ist, sie können eintreten, oder sie können verhindert werden, weshalb viele medial begabte Menschen auch nur von Wahrscheinlichkeit sprechen, dass etwas passiert, oder nicht passiert. (Die biblische Prophezeiung über die Zukunft Europas – wer wird den Sumpf Europas trockenlegen?)

Denk:

„Es gibt Dinge, die Leute sehen, die auch so eintreffen. Es ist aber nicht so, dass, wie das manche behaupten, nie etwas eingetroffen ist. Das krasse Gegenteil ist oft der Fall.

Aber natürlich gibt es bei keinem eine Hundertprozent-Trefferrate. Ganz einfach deswegen, weil eben Zeitlinien sich verändern können und weil natürlich auch wir Menschen ganz viel damit zu haben, ob sich etwas realisieren kann oder eben auch nicht.“

Die entscheidenden Weichen wurden bereits 2024 gestellt

Sehr oft sind Vorhersagen nur symbolischer Natur. Peter Denk nennt als Beispiel die Vorhersage über eine große Flut, die sich nicht immer zwangsläufig auf Wasser beziehen muss. Denk:

„Nichtsdestotrotz gibt es viele Entwicklungen, die für 2024 vorhergesagt wurden, die auch so eingetroffen sind. wobei wir da eher von Tendenzen reden, die in 2024 schon begonnen haben und die die Vorhersagen 2025 sehr wahrscheinlich machen.“

In den Vorhersagen vieler medialer Menschen zieht sich die Politik in den westlichen Ländern wie ein roter Faden durch das neue Jahr.

Dazu sagt Peter Denk:

„Die Politik wird in diesen Ländern, speziell in Deutschland, möglicherweise schon in diesem Jahr keine Macht mehr haben, dass die Parlamente teilweise leer sind, dass die Politiker verschwunden sind, dass lokale Gebiete ihr eigenes Ding machen und dass die aktuell noch an der Macht befindlichen Verantwortlichen selbst dafür alles tun, diesen Zustand herbeizuführen, etwa dadurch, dass sie ihre Maske fallen lassen und sich selbst unmöglich machen und Dinge sagen, die gegen die öffentliche Meinung sind.“

Dieser Prozess hat nach Worten von Peter Denk bereits im vergangenen Jahr begonnen. Zu der anstehenden Bundestagswahl im Februar gibt es aus der geistigen Welt offenbar noch kein konkretes Bild, andere Quellen behaupten laut Denk, dass Olaf Scholz im April noch immer Bundeskanzler ist oder wiedergewählt wird. Denk:

„Egal, wer letztendlich gewinnt, ob es die Wahl überhaupt noch gibt oder nicht, das ist gar nicht mehr so relevant, weil dieses ganze politische System zerfallen wird.

Das ist das, was vorhersagte wurde von unterschiedlichen Menschen und in unterschiedlicher Form. Auch Izabella hat das so gesagt und gesehen, explizit für Deutschland. Österreich, die Schweiz und Lichtenstein.“

Zumindest in Österreich zeichnet sich schon in den ersten Tagen des neuen Jahres eine erste Tendenz in diese Richtung ab. Kanzler Karl Nehammer trat nach dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ von seinem Amt als Kanzler und als ÖVP-Chef zurück. Wie es weitergeht, ist ungewiss.

Laut Izabella könnte es in Deutschland, Österreich und der Schweiz sogar so weit kommen, dass das Militär eingreift und einzelne Politiker verhaftet. Einen konkreten Zeitpunkt nannte das Medium nicht. Peter Denk:

„Sie hat sogar wörtlich von neuen Nürnberger Prozessen gesprochen, was ja bisher immer nur im Q-Anon-Umfeld gesagt wurde. Das sieht Izabella sogar explizit für Deutschland.

In Österreich, der Schweiz und in Lichtenstein wird es etwas sanfter werden – das wurde auch von Egon Fischer schon immer so gesagt. Deutschland steht im Hauptfokus von beiden Seiten, der dunklen und der lichten. In Deutschland werden vermutlichen die Russen helfen, einen Umbruch durchzusetzen.“

Bis es soweit ist, wird es nach Worten von Denk eine Zeit geben, in der wir ganz eng an den Grad eines Dritten Weltkriegs entlang laufen werden, der aber laut Prognosen aus der geistigen Welt nicht stattfinden wird. Denk:

Es gibt sehr mächtige Wächterwesen, die hier aktiv sind und tatsächlich in menschlicher Form bestimmten Machthabern zur Seite gestellt werden, dass hier nichts anbrennt, um es mal so zu sagen.

Der große Krieg wird nicht stattfinden und erst recht kein Atomkrieg. Aber offensichtlich braucht man die Gradwanderung, um gewissen Menschen zu zeigen, dass diese Politik keine Akzeptanz mehr hat. Und dazu braucht es vielleicht noch dieses ganz große Aufwacherlebnis.“

Peter Denk spricht mit Blick auf 2025 von einer großen Veränderung des Weltbildes der Menschen, was schließlich zum Zusammenbruch des gesamten politischen Systems führen wird. Denk:

„Dann ist es jedem egal, ob da in Berlin noch jemand sitzt und regiert oder nicht. Das ist übereinstimmend und Egon Fischer hat das ja bereits schon Anfang 2024 bildlich konkret für den deutschsprachigen Bereich gezeigt, dass man spürt, dass der Boden bebt und man die Staubwolke bereits sehen kann, aber man noch nicht wisse, was richtig kommt und erst 2025 sieht man dann die Tierherde auf einen zu rennen.

