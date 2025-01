Kali Yuga endet am 21. März: Prophezeiungen über das Jahr 2025 und die Endzeit

Die Avatare am Ende des Yuga haben eine immens transformierende Wirkung auf den Planeten, und obwohl sie bei Bedarf Gewalt anwenden, ist es in Wirklichkeit die Kraft ihrer spirituellen Energie und ihres stillen Willens, die die größte Veränderung bewirkt.

Am relevantesten für unsere Zeit ist wahrscheinlich Baileys Aussage über das Datum, an dem sich der Avatar manifestieren wird. Sie sagte, dass das Wiederauftauchen des Avatars und die Externalisierung der Hierarchie (d. h. der Hierarchie der Götter oder Engel, die für die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins arbeiten) nach 2025 beginnen würden. In „Die Externalisierung der Hierarchie“ schrieb Bailey:

„Im Jahr 2025 wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Datum für die erste Phase der Externalisierung der Hierarchie festgelegt. Der gegenwärtige Zyklus (von jetzt an bis zu diesem Datum) wird technisch als „Phase des Vorläufers“ bezeichnet. Er ist vorbereitender Natur, seine Methoden prüfend und seine Techniken und Ergebnisse sollen offenbarend sein.“[4]

Ich war erstaunt, als ich erfuhr, dass Bailey das Jahr 2025 ausdrücklich als Stichtag bezeichnet hatte, nach dem die Manifestation der Hierarchie der Götter beginnen wird. Dies entspricht genau dem Enddatum des Kali Yuga im Jahr 2025, das ich mit einer ganz anderen Methode ermittelt hatte. Bailey brachte die prophetischen Implikationen des Datums 2025 später in ihrer Karriere als Autorin zur Sprache. In dem Artikel „Der kommende Avatar“ schreibt Dorje Jinpa:

„1945, zu einer Zeit, als die äußere Bedrohung durch Hitlers Armeen gerade abgewendet worden war, sagte Bailey, dass die Menschheit vor dem Jahr 2025 drei Dinge erkennen müsse, wenn die ‚Zerstörung der Menschheit abgewendet werden soll‘. Diese drei Dinge sind: 1. Erkennen des Christusgeistes im Inneren. 2. Erkennen der Hierarchie. 3. Erkennen des göttlichen Plans. Die hier erwähnte Zerstörung könnte so etwas wie die große Flut der letzten Tage von Atlantis bedeuten, obwohl, wie Bailey betont, einige Prophezeiungen besagen, dass auch eine Zerstörung durch Feuer möglich ist. „Wenn es der Menschheit nicht gelingt, sich unter dem Banner der Kräfte des Lichts gegen die Kräfte der materiellen Aggression und Selbstsucht zu vereinen, dann könnte die ‚Feuerprobe‘ unvermeidlich sein.“

Offenbar ist das Jahr 2025 der Stichtag, an dem die Menschheit erkennen muss, dass wir göttliche Seelen sind, dass die in vielen alten Traditionen beschriebenen Götter die Wächter der menschlichen Zivilisation sind und dass es unsere heilige Pflicht ist, im Einklang mit dem göttlichen Plan zu handeln, der darin besteht, in Frieden und Harmonie zu leben und unser Bewusstsein schrittweise zu reinigen, indem wir den alten Weisheitslehren folgen.

Wenn uns dies bis 2025 nicht gelingt – und, um ehrlich zu sein, scheint dies zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich unrealistisch –, werden unweigerlich katastrophale Veränderungen über die Erde hereinbrechen.

Es ist interessant, dass Bailey erwähnt, dass eine „Feuerprobe“ möglicherweise unvermeidlich ist, denn gemäß dem Rahmen des Yuga-Zyklus wird die 1200-jährige Übergangsperiode nach dem Kali Yuga „Ekpyrosis“ genannt – ein griechischer Begriff für „Brand“ –, in der die Welt durch Feuer gereinigt wird.

Die Frage, die mich beim Lesen dieser prophetischen Äußerungen am meisten beschäftigte, war: Wie kam Bailey auf das Jahr 2025 als Datum für die Endzeit?

Da sie behauptete, die esoterische Weisheit des tibetischen Meisters Djwal Khul zu dokumentieren, kam mir der Gedanke, dass das Ende des Kali Yuga im Jahr 2025 gewissen tibetischen Meistern bekannt gewesen sein muss, auch wenn es von der breiten Masse vergessen wurde. Aber woher hatten die tibetischen Lamas dieses Datum?

Nach einigem Suchen wurde mir klar, dass die Prophezeiung des tibetischen Kalachakra-Tantra auf das Jahr 2025 als Zeitpunkt der apokalyptischen Endzeitschlacht hinweist.

Die Kalachakra-Tantra-Prophezeiung

Das Kalachakra Tantra ist ein heiliger buddhistischer Text, der einige der esoterischsten Lehren des tibetischen Buddhismus enthält. In einem der Kapitel wird eine apokalyptische Endzeitschlacht beschrieben, die Parallelen zur hinduistischen Prophezeiung des Kalki-Avatars aufweist, der aus Shambhala erscheint, um das Böse auszurotten.

Da die meisten Schriften, aus denen der tibetische Kanon besteht, aus den alten Sanskrittexten übersetzt wurden, ist diese Korrelation nur zu erwarten.

Gemäß dem Kalachakra Tantra werden nach der Zeit Buddhas 32 Könige im verborgenen, mystischen Königreich Shambhala regieren.

Jeder von ihnen wird 100 Jahre regieren, was insgesamt 3200 Jahre ergibt. Die ersten 7 Könige werden Dharmarajas (Könige der Wahrheit) genannt, während die nächsten 25 als Kalki-Könige (Kastenträger) bekannt sein werden. Der letzte Kalki-König wird Rudra Chakrin (was „Der Zornige mit dem Rad“ bedeutet) heißen und als 25. und letzter König den Thron von Shambhala besteigen.

Während die Nachfolge der Shambhala-Könige stattfindet, werden Korruption und Verfall auf der Erde vorherrschen. Victoria Dmitrieva schrieb in ihrer Dissertation mit dem Titel „Die Legende von Shambhala in östlichen und westlichen Interpretationen (1997)“, dass gemäß dem Kalachakra-Tantra

„Religionen werden nicht mehr gebührend respektiert, ein aggressiver Materialismus wird den Planeten beherrschen und spirituelle Errungenschaften werden wertlos sein. Die Barbaren (Kla-klo), die untereinander um die Macht kämpfen, werden schließlich unter einem bösen König vereint sein. Nachdem sich die ganze Welt ihm unterworfen hat, wird sich das verborgene Land Shambhala offenbaren und der (böse) König, überwältigt von Wut darüber, dass er nicht der einzige Herrscher der Welt ist, wird einen Krieg gegen Shambhala führen.

Dem Kla-klo-König stehen alle möglichen mächtigen, schrecklichen Waffen zur Verfügung. Diese letzte Schlacht von Shambhala mit der Kla-klo-Armee wird im Jahr 2425 n. Chr. stattfinden. Dann wird der 32. Shambhala-König, Rudra Chakrin, seine Armee gegen die Barbaren führen und sie vernichten, wodurch für mindestens tausend Jahre das „perfekte Zeitalter“ herbeigeführt wird. Zu dieser Zeit wird sich die ganze Welt in Shambhala verwandeln, ohne Krankheit oder Armut und ohne die Notwendigkeit, für den Lebensunterhalt zu arbeiten. Sogar große Heilige und Weise der Vergangenheit werden ins Leben zurückkehren, um wahre Weisheit zu lehren, und viele werden durch die Praxis des Kalachakra Erleuchtung erlangen.“[5]

Der Endkampf zwischen Rudra Chakrin und den barbarischen Herrschern der Erde soll laut Prophezeiung im Jahr 2425 n. Chr. stattfinden, also genau 400 Jahre nach dem Datum 2025 n. Chr., dem Ende des Kali Yuga. Das „perfekte Zeitalter“ von tausend Jahren, das auf den Endzeitkampf folgen wird, entspricht der 1200-jährigen Periode der Ekpyrosis nach dem Kali Yuga.

Obwohl die 1200-jährige Periode der Ekpyrosis eine Zeit bedeutender Erdveränderungen sein wird, die unsere Welt reinigen, neu ordnen und erneuern werden, wird es auch eine erstaunliche Zeit für die Überlebenden der bevorstehenden apokalyptischen Ereignisse sein, denn eine neue, göttliche Energie wird durch unseren Planeten strömen, die unseren Geist von egoistischem Unrat reinigen und die ruhenden Chakrazentren und subtilen geistigen Fähigkeiten aktivieren wird.

Infolgedessen werden die Menschen dieser Periode wahrscheinlich starke Glücksgefühle erleben, die heute unvorstellbar sind.

Ich war jedoch neugierig, warum die apokalyptische Schlacht im Kalachakra-Tantra für das Jahr 2425 n. Chr. prophezeit wurde, also genau 400 Jahre nach 2025 n. Chr. Als ich mir die Berechnungen im Kalachakra-Tantra etwas genauer ansah, stellte ich fest, dass entweder während der Übersetzung oder zu einem späteren Zeitpunkt einige Änderungen in den Text eingebracht worden waren, wodurch das Datum der Endzeitschlacht um 400 Jahre verschoben wurde.

Gemäß der Prophezeiung wird die Endzeitschlacht stattfinden, nachdem jeder der 32 Shambhala-Könige 100 Jahre lang regiert hat, also insgesamt 3200 Jahre nach der Zeit Buddhas. In der östlichen buddhistischen Tradition Chinas, Vietnams, Koreas und Japans war das traditionelle Todesdatum Buddhas 949 v. Chr. [6] Da der erste Shambhala-König Suchandra vermutlich zur Zeit Buddhas regierte, wird angenommen, dass Suchandras Herrschaftsperiode von ca. 976 bis 876 v. Chr. reichte. Danach regierte jeder König hundert Jahre lang.

Diese Abfolge hätte uns eigentlich ins Jahr 2225 n. Chr. zur Endzeitschlacht führen sollen, doch aus unerklärlichen Gründen geht man davon aus, dass der dritte Kalki-König namens Bhadra 300 Jahre regiert hat und nicht die üblichen 100. Infolgedessen wurde das Datum der Endzeitschlacht auf das Jahr 2425 n. Chr. verschoben.

Als ich die Zahlen im Kalachakra Tantra durchging, war ich erstaunt, wie genau die Daten und Zeiträume in der Prophezeiung mit dem Rahmen des Yuga-Zyklus übereinstimmen, der auf dem Saptarshi-Kalender basiert. Hier sind die wichtigsten Zusammenhänge, die mich überrascht haben:

Die Herrschaft des ersten Shambhala-Königs Suchandra dauerte 100 Jahre, von 976 bis 876 v. Chr. Somit beginnt die Zählung im Kalachakra-System im Jahr 976 v. Chr. In der Zeitlinie des Yuga-Zyklus endete das absteigende Kali Yuga im Jahr 976 v. Chr. – am exakt gleichen Datum! Gemäß der Zeitlinie des Yuga-Zyklus folgte auf das Ende des absteigenden Kali Yuga im Jahr 976 v. Chr. eine 300-jährige Übergangsperiode und danach das 2700-jährige aufsteigende Kali Yuga, was zusammen ein 3000-jähriges Yuga ergibt. Im Kalachakra-Tantra erstreckt sich die Herrschaft der 32 Shambhala-Könige ab 976 v. Chr. über insgesamt 3200 Jahre. Im Kalachakra Tantra regiert jeder Shambhala-König 100 Jahre lang, beginnend im Jahr 976 v. Chr., während der Yuga-Zyklus durch den Saptarshi-Kalender verfolgt wurde, in dem die Sieben Weisen 100 Jahre in jedem Nakshatra oder Mondhaus verbringen und damit einen 2700-jährigen Zyklus um die Ekliptik abschließen. Somit ist nicht nur der Startpunkt der aktuellen Epoche in beiden Systemen derselbe, nämlich 976 v. Chr., sondern beide verwenden ein 100-jähriges Verfolgungssystem.

Diese Zusammenhänge zeigen deutlich, dass der Saptarshi-Kalender als Grundlage für die Bestimmung der Daten im Kalachakra-Tantra diente. Die 100 Jahre Herrschaft jedes Shambhala-Königs waren die 100 Jahre, die die Saptarshis in jedem Nakshatra verbrachten; während der Beginn der gegenwärtigen Epoche im Jahr 976 v. Chr. im Kalachakra-System mit dem Ende des absteigenden Kali Yuga im Jahr 976 v. Chr. und damit dem Beginn des nächsten Yuga von 3000 Jahren zusammenfällt.

Es ist der Saptarshi-Kalender, der im 76. Jahr jedes Jahrhunderts v. Chr. beginnt. Daher muss ein Zählsystem, das 976 v. Chr. beginnt und im 100-Jahres-Rhythmus rechnet, zwangsläufig auf dem Saptarshi-Zyklus basieren.

Der Grund, warum die Endzeitschlacht in der Kalachakra-Prophezeiung im Jahr 2425 n. Chr. stattfindet – genau 400 Jahre nach 2025 n. Chr. – liegt in einigen Abweichungen im Kalachakra-System. Erstens wurde im Kalachakra-System, wie ich bereits erwähnt habe, willkürlich angenommen, dass der dritte Kalki-König, Bhadra, 300 Jahre regiert, statt der üblichen 100. Das sind 200 zusätzliche Jahre, die bei der Berechnung des Datums der Endzeitschlacht zu Recht ignoriert werden sollten.

Zweitens dauert im Kalachakra-System die aktuelle Epoche, die 976 v. Chr. beginnt, 3200 Jahre, während in der Lehre des Yuga-Zyklus jedes Yuga 3000 Jahre dauert. Das sind weitere 200 Jahre zusätzlich. Es ist ziemlich seltsam, warum das Kalachakra die letzte Epoche als 3200 Jahre lang ansieht, während sowohl in der indischen als auch in der persischen Lehre jedes Yuga 3000 Jahre dauerte. Ich fragte mich, ob die 200 zusätzlichen Jahre dem Kalachakra-Text später hinzugefügt wurden.

Mein instinktives Gefühl wurde bestätigt, als ich auf eine faszinierende Information auf der Website Kalachakra.org stieß, die von Edward Henning zusammengestellt wurde, einem renommierten Kalachakra-Gelehrten, Übersetzer und Experten für tibetische Astrologie und Autor des Buches „Kalachakra Mandala“. Edward Henning bemerkt:

„Es gibt einige Probleme mit der Auflistung der Kalki-Könige. Die allgemeine Liste, die in tibetischen Texten gegeben und in der hier gezeigten Bilderserie verwendet wird, enthält 25 Namen, aber der große indische Kalacakra-Lehrer Vibhuticandra wies tibetische Kollegen darauf hin, dass die Namen des 18. und 19. in dieser Liste, Hari und Vikrama, zusammen als ein Name, Harivikrama, gehörten. Er wies sie auch darauf hin, dass einige tibetische Listen den Namen der Nummer 24 in der Liste in ähnlicher Weise in zwei Namen aufteilen, Ananta und Vijaya. Dies besteht bis heute fort. Der Rat dieses großen Kalacakra-Lehrers wurde von den Tibetern gebührend zur Kenntnis genommen, in der Praxis jedoch ignoriert, und ihre Fehlinterpretation des Sanskrit bei der Übersetzung ins Tibetische wurde nicht korrigiert.“[7]

Jetzt bekommen wir eine Vorstellung davon, was passiert sein könnte. Ein einziger Name im Sanskrit-Text wurde in der „offiziellen“ tibetischen Liste der Shambhala-Könige in zwei verschiedene Namen aufgeteilt. Dies geschah definitiv im Fall des Königs Harivikrama, wie Vibhuticandra feststellte, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass während des Übersetzungsprozesses ein weiterer Fehler ähnlicher Art in die tibetischen Texte eingebracht wurde.

Tatsächlich würde ich vorschlagen, dass der 11. König „Aja“ ​​und der 12. König „Surya“ zusammen als ein König „AjaSurya“ gehörten. Dies liegt daran, dass der Begriff „Aja“ ​​ein Titel von „Surya“ ist. In dem Buch „ An Introduction to Comparative Mythology: Ancient Near Eastern Studies “ schrieben Marchall und Pilkey: „Die mysteriöse Figur AJA wird als Vater von Dasaratha bezeichnet. „AJA“ ist ein ‚Keim‘-Titel von SURYA.“

Dann identifizierten die Autoren einige der Abstammungslinien, die zu Rama führten, wie „Raghu- AJA(Surya)- Dasaratha-Rama, Nabhaga- AJA(Surya)- Dasaratha-Rama“. Mit anderen Worten, die Begriffe „Aja“ ​​und „Surya“ gehören zusammen als „AjaSurya“ und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich um die Namen zweier aufeinanderfolgender Könige handelt.

Es ist durchaus möglich, dass das ursprüngliche Kalachakra-System 30 Shambhala-Könige (und nicht 32) hatte, die jeweils 100 Jahre lang regierten, was insgesamt einem 3000-jährigen Yuga entspricht. Somit war das Datum der Endzeitschlacht im ursprünglichen Kalachakra-System 2025 n. Chr., aber aufgrund späterer Änderungen – entweder während des Übersetzungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt – wurde dieses Datum um 400 Jahre verschoben.

Glücklicherweise ist das ursprüngliche Datum der apokalyptischen Schlacht, nämlich 2025 n. Chr., nicht völlig vergessen, sondern wurde durch mündliche Überlieferung innerhalb bestimmter Mönchslinien bewahrt. Dies ist das Datum, das der tibetische Meister Djwal Khul Alice Bailey als den Zeitpunkt mitgeteilt hatte, an dem die Externalisierung der „Göttlichen Hierarchie“ beginnen wird.

Da der tibetische Kanon größtenteils aus den alten Sanskrittexten übersetzt wurde, lässt sich daraus schließen, dass es im alten Indien ein System zur Verfolgung des Yuga-Zyklus mithilfe des Saptarshi-Kalenders gab, in dem das aktuelle Yuga mit einer Dauer von 3000 Jahren im Jahr 976 v. Chr. begann. Das Wissen über dieses System ging in Indien verloren, als das Land ab dem 11. Jahrhundert einer Reihe von externen Invasionen ausgesetzt war.

Dies bedeutet, dass die von mir vorgeschlagene Zeitleiste des Yuga-Zyklus keine neue Interpretation des Yuga-Zyklus ist. Vielmehr handelt es sich um eine „Wiederentdeckung“ einer alten Methode zur Verfolgung des Yuga-Zyklus mithilfe des Saptarshi-Kalenders. Diese Methode war in Indien Tausende von Jahren weit verbreitet und wurde dann irgendwann während unserer langen Reise durch die Dunkelheit des Kali Yuga vergessen.

Eine der Fragen, über die ich nachgedacht habe, ist, warum die tibetischen Buddhisten das Datum der Endzeitschlacht um 400 Jahre auf 2425 n. Chr. verschoben haben. Es ist ganz klar, dass das Enddatum absichtlich und nicht versehentlich verschoben wurde. Ich vermute, dass es ein Versuch war, es mit den zoroastrischen Glaubensvorstellungen über das Ende des gegenwärtigen Weltzyklus in Einklang zu bringen.

Die Perser, die Nachbarn der Industal-Zivilisation, und mit denen die Inder langjährige kulturelle und sprachliche Verbindungen hatten, glaubten nicht nur an einen Weltzyklus von 12.000 Jahren, sondern sie teilten ihn auch in vier gleiche Zeitalter von jeweils 3.000 Jahren ein.[8]

Den alten persischen Berichten zufolge lebte Zoroaster zwischen dem 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. und erhielt seine Offenbarung von Ahura Mazda im Weltjahr 9000.[9] Dies legt den Beginn des aktuellen Weltzyklus, als der höchste Herr Ahura Mazda die Welt neu erschuf, auf die Zeit zwischen 9600 v. Chr. und 9700 v. Chr. fest – die genaue Zeit, als die letzte Eiszeit endete.

Gemäß dem Rahmen des Yuga-Zyklus begann der absteigende Zyklus des Bewusstseins im Jahr 9676 v. Chr., was perfekt mit den persischen Schätzungen übereinstimmt.

Die zoroastrische Tradition besagt, dass Zoroaster, nachdem er die Lehre von Ahura Mazda zu lehren begann, das letzte 3000-jährige Weltzeitalter einleitete, dem die endgültige Erneuerung der Welt folgen wird, wenn die Kräfte des Lichts über das Böse triumphieren werden. Somit soll der 12000-jährige Weltzyklus irgendwann zwischen 2300 und 2400 n. Chr. enden.

Dies ist ungefähr die Zeit, die die tibetischen Buddhisten für ihre apokalyptische Schlacht „anvisiert“ haben könnten, in der Rudra Chakrin aus Shambhala hervortreten und die Kräfte des Bösen und der Ungerechtigkeit besiegen wird.

Da das Konzept der „Übergangsperioden“ zwischen den Yugas in der zoroastrischen Lehre fehlt, glaubten sie, dass der Großteil der transformativen Veränderungen am Ende eines 3000-jährigen Yugas stattfindet.

Dieser Glaube ist nicht richtig, wie ich in meinem Buch und früheren Artikeln gezeigt habe, denn zwischen den Yugas gibt es immer eine Übergangsperiode von etwa 300 Jahren, in der eine Reihe von kataklysmischen Ereignissen die älteren Zivilisationen auslöscht und eine neue Welle von Zivilisationen in den archäologischen Aufzeichnungen auftaucht.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Diskussion ist, dass das Ende des Kali Yuga nicht an einem vagen Datum in hunderttausenden von Jahren in der Zukunft liegt, wie viele Hindus glauben, sondern sehr nahe. In vielen Puranas wurde die Dauer des Yuga-Zyklus auf eine gigantische Zahl (4.320.000 Jahre) aufgebläht, indem der 12.000-Jahres-Halbzyklus mit 360 multipliziert wurde, und dies ist nun die vorherrschende Vorstellung, obwohl der 12.000-Jahres-Zyklus im Mahabharata und den Gesetzen des Manu ausdrücklich festgelegt wurde.

Leider ist es sehr schwierig, eine falsche Vorstellung wieder loszuwerden, wenn sie den Menschen erst einmal eingetrichtert wurde.

Aber es kann nicht sein, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Yuga-Zyklen haben. Meine Studie zeigt, dass der Yuga-Zyklus und der Präzessionszyklus der Erde ein und derselbe sind und dass das Kali Yuga am 21. März 2025 endet.

Ich hoffe, dass aufgeschlossene Wahrheitssucher über diese Informationen nachdenken und ihr Verständnis des Yuga-Zyklus überdenken, damit sie sich auf die transformativen Veränderungen vorbereiten können, die auf uns zukommen und sich zum Teil bereits zu manifestieren begonnen haben.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bibhudevmisra.com am 24.01.2025