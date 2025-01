Mel Gibson: Der Papst und Vatikan sind von Kinderschändern umzingelt (Video)

Der Vatikan ist eine Höhle von Pädophilen, die es auf Kinder abgesehen haben und gleichzeitig die katholische Kirche vom von Christus eingesetzten Christentum abbringen, erklärte der Oscar-prämierte Schauspieler und Regisseur Mel Gibson während eines Auftritts im Podcast „ The Joe Rogan Experience“ .

Gibson, ein gläubiger Katholik, übte scharfe Kritik an der katholischen Kirche und dem Vatikan und warf deren Führung vor, von Sexualstraftätern und Kindesmissbrauchern überrannt zu werden. Er behauptete auch, die Kirche folge nicht mehr den Lehren Christi, sondern sei von einer „falschen Parallelkirche“ übernommen worden , die eine völlig andere, böse Religion vertritt.

Während des Podcasts hielt sich Gibson nicht zurück. Er deutete an, dass Papst Franziskus nicht als geistliches Oberhaupt der katholischen Kirche agiert, sondern an einem globalen Netzwerk von Kindesmissbrauch innerhalb der Kirche beteiligt ist. „Die Kirche wurde von Christus gegründet“, sagte Gibson, „aber sie ist nicht mehr das, was sie vorgibt zu sein.“

Gibsons Behauptungen ähneln denen von Erzbischof Carlo Maria Viganò, einem ehemaligen Vatikanbeamten, der der Hierarchie der Kirche wiederholt moralische Korruption vorgeworfen hat.

Viganò warnte vor einer „falschen Kirche“ , die den Katholizismus durch eine verdrehte Ideologie ersetzt habe. Gibson scheint dem vollkommen zuzustimmen und beschreibt den Vatikan als Zentrum von Räubern, die den Glauben gekapert und in etwas Unkenntliches verwandelt hätten. (Mel Gibson über Pädo-Eliten: „all diese Wölfe im Schafspelz werden entlarvt, die es auf unsere Jugend abgesehen haben“ (Video))

Es ist nicht das erste Mal, dass Gibson explosive Anschuldigungen gegen mächtige Institutionen erhebt. Er spricht schon seit langem offen über die Schattenseiten Hollywoods und bezeichnete es in mehreren Interviews als „Pädophilenhöhle“ .

Seine Bemerkungen in der Sendung „The Joe Rogan Experience“ lassen darauf schließen, dass er eine beunruhigende Parallele zwischen der Unterhaltungsindustrie und dem Vatikan sieht. Beide seien seiner Meinung nach durch Missbrauch und Vertuschungen zutiefst korrumpiert.

Joe Rogan, der dafür bekannt ist, seinen Gästen eine Plattform zur Diskussion kontroverser Themen zu bieten, drängte Gibson zu seinen Überzeugungen, erlaubte dem Schauspieler jedoch, seine Bedenken über den Zustand der Kirche und des Vatikans frei zu äußern.

Das Interview unterstreicht auch Gibsons anhaltende Desillusionierung gegenüber modernen Institutionen, von Hollywood bis zur Kirche.

Für den Regisseur von „Die Passion Christi“ handelt es sich dabei nicht nur um einen Kampf um den Glauben, sondern um die Moral selbst. Gibson sieht es so, dass der Vatikan von Kräften unterwandert wurde, die das Wesen des Katholizismus zerstören wollen.

300x250

Oh boy… 👀

Mel Gibson says the Pope and the Vatican are Surrounded by Child Molesters — He Believes the Catholic Church is Now a Counterfeit Paralle Church that runs an Entirely Different Religion

• On current Pope Francis, Mel believes he’s covering up or involved in… pic.twitter.com/XqPK1AOIB6

— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) January 9, 2025

300x250 boxone