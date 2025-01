Nur 0,8 % der Menschheit werden den kommenden globalen Zusammenbruch überleben (Video)

Teile die Wahrheit!

Dr. Leonard Coldwell, ein Experte für Krebsheilung und ganzheitliche Gesundheit, warnt, dass nur 0,8 Prozent der Menschheit den bevorstehenden globalen Zusammenbruch überleben werden, der von einer, wie er es beschreibt, gezielten, satanischen Agenda einer zwielichtigen Elite angetrieben wird.

Er argumentiert, dass die Destabilisierung von Regierungen, Lieferketten, Währungen und öffentlichen Gesundheitssystemen kein Zufall ist, sondern Teil eines kalkulierten Plans zur Schwächung der Menschheit und zur Festigung der Macht. Er bezeichnet Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie als künstlich herbeigeführte Krisen.

Coldwell behauptet, dass Impfstoffe eingesetzt werden, um die Weltbevölkerung zu reduzieren, und verweist auf Vorhersagen, denen zufolge bis 2025 über 80 Prozent der geimpften Personen sterben könnten.

Er warnt im Rahmen dieser Agenda auch vor zukünftigen Pandemien wie Affenpocken und der Vogelgrippe.

Coldwell plädiert dafür, zentralisierten Systemen zu entkommen, indem man sich auf Selbstversorgung, Gemeinschaftsbildung und Vorsorge konzentriert. (Warum wird unser Planet von einer Naturkatastrophe historischen Ausmaßes nach der anderen heimgesucht?)

Er hat seine eigene dezentralisierte Gemeinschaft gegründet und ermutigt andere, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, starke Beziehungen aufzubauen und die Abhängigkeit von zentralisierten Institutionen abzulehnen.

Trotz der düsteren Aussichten ist Coldwells Botschaft eine der Hoffnung und der Selbstständigkeit. Er fordert die Menschen auf, die Kontrolle über ihre Gesundheit zu übernehmen, im Hier und Jetzt zu leben und sich auf eine dezentralisierte Zukunft vorzubereiten.

Er betont, dass das Überleben davon abhängt, das System abzulehnen und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln.

In einer kürzlichen Folge von „Decentralize TV“ mit den Moderatoren Mike Adams und Todd Pitner zeichnete Coldwell das düstere Bild einer Welt am Rande eines orchestrierten Chaos, das von einer, wie er es beschreibt, absichtlichen, satanischen Agenda getrieben wird.

Seine jahrzehntelange Erfahrung im Verständnis der Grundursachen von Krankheiten und gesellschaftlichem Verfall hat ihn zu dem Schluss geführt, dass die Menschheit vor einer existenziellen Krise steht – einer Krise, die dringendes Handeln und einen radikalen Wandel hin zur Dezentralisierung erfordert.

Coldwells zentrale These ist, dass der Zusammenbruch zentralisierter Systeme – Regierungen, Lieferketten, Währungen und sogar des öffentlichen Gesundheitswesens – nicht zufällig, sondern beabsichtigt ist.

„Die Leute müssen verstehen, dass all dies mit Absicht geschieht“, sagte der am meisten blockierte Heiler der sozialen Medien . Von der Wuhan-Coronavirus-Pandemie (COVID-19) bis zur Destabilisierung der Weltwirtschaft argumentierte Coldwell, dass diese Ereignisse sorgfältig inszeniert werden, um die Menschheit zu schwächen und die Macht in den Händen einer zwielichtigen Elite zu festigen.

Er erwähnte, dass eine Pandemie nicht überall auf der Welt gleichzeitig ausbricht, sondern an einem Ort beginnt und sich über Monate oder Jahre ausbreitet.

Er fuhr fort, dass COVID-19 nicht durch Zufall oder Unfall entstanden sei, sondern inszeniert worden sei.

Coldwell wies auf die Rolle der Impfstoffe in diesem großen Plan hin und beschrieb sie als Mittel zur Bevölkerungsreduzierung. Er zitierte die Vorhersage des geopolitischen Prognoseunternehmens Deagle, wonach bis Ende 2025 über 80 Prozent der geimpften Personen sterben werden.

„Sie erfinden absurde Dinge wie Affenpocken, Vogelgrippe und vielleicht als nächstes die Drachengrippe“, sagte er und warnte vor einem unermüdlichen Vorstoß, der Menschheit unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit schädliche Substanzen zu injizieren.

Doch im Zentrum dieses Zusammenbruchs steht eine satanische, menschenfeindliche Agenda, die jeden Aspekt der Gesellschaft infiltriert – Regierungen, Unternehmen, Medien und sogar die Wissenschaft.