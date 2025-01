Stromknappheit: Netzbetreiber rät Bürgern, keine Wäsche zu waschen

Überlastete Stromleitungen und Engpässe zwingen TransnetBW zu drastischen Sparaufrufen. Haushalte sollen auf energieintensive Geräte verzichten, um die Netzstabilität zu sichern. Die Energiewende zeigt erneut ihre Schattenseiten.

Um einen Zusammenbruch der Energieversorgung in Baden-Württemberg am Freitag vormittag zu verhindern, rief der Strombetreiber TransnetBW seine Kunden auf, Energie zu sparen.

TransnetBW müsse „mehr als gewöhnlich dafür tun, das Netz stabil zu halten“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, über die die Bild-Zeitung berichtet.

Konkret sollten demnach alle Haushaltsgeräte, die viel Energie verbrauchen, nicht genutzt werden. Etwa Waschmaschinen oder Backöfen.

„Durch deine Mithilfe können die hohen Kosten dieser Maßnahmen für die Allgemeinheit gesenkt und CO2-Emissionen eingespart werden“, begründete der Konzern sein Vorgehen gegenüber den Kunden.

Auch vom Laden von E-Autos oder Akkus wurde abgeraten.

Hintergrund sind die ausgelasteten Stromleitungen aus Norddeutschland. Um das Netz zu stabilisieren, mußten laut dpa große Mengen Strom aus konventionellen Kraftwerken und aus dem Ausland zugekauft werden.

Es ist nicht das erste Mal, daß die Bürger in Baden-Württemberg dazu aufgerufen werden, Energie zu sparen, um Zusammenbrüche der Versorgung zu vermeiden.

Energiewende ist verantwortlich für Beinahe-Blackouts

So konnte Anfang 2023 nur durch massive Eingriffe in das Stromnetz ein Blackout in dem Bundesland verhindert werden. Grund für die chaotische Situation war auch damals ein hohes Aufkommen von Windenergie im Norden des Bundeslandes.

Dadurch entstand ein Ungleichgewicht im Stromnetz, das durch sogenannte Redispatch-Maßnahmen ausgeglichen werden mußte. TransnetBW gelang dies durch einen Mix aus Markt- und Reservekraftwerken sowie Stromimporten aus dem Ausland.

Die entstandenen Kosten wurden auf den Endverbraucher umgelegt.

Die Bundesnetzagentur räumte dabei ein, daß die Energiewende für die Krise verantwortlich ist: „Der schrittweise Ausstieg aus der Kernenergie und die vermehrte Einspeisung von Energie aus erneuerbaren Energien wirken sich auf die Lastflüsse im Netz aus und führen dazu, daß Netzbetreiber häufiger als bisher Redispatch-Maßnahmen vornehmen müssen“, hieß es in einer Stellungnahme.

Appell zur Vorsorge: Katastrophenschutz rechnet mit Notlagen

Dunkelflauten, Stromausfälle, Blackouts: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz mahnt, mindestens drei Tage autark zu überleben. Essen, Wasser, Kurbelradio und Bargeld. Was gehört zur richtigen Vorsorge?

Deutschland sieht sich einer wachsenden Zahl hybrider Angriffe ausgesetzt. Ziel solcher Attacken, die insbesondere von Staaten wie Rußland, China oder dem Iran ausgehen sollen, ist die Destabilisierung zentraler Infrastrukturen.

Im Fokus stehen lebenswichtige Bereiche wie Energieversorgung, Kommunikation und Transport. Vor diesem Hintergrund ruft das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Bürger zu mehr Vorsorge auf.

Der Vizepräsident des BBK, René Funk, mahnt die Notwendigkeit persönlicher Vorbereitung an: „Ich appelliere an die Bürger, sich auf mögliche Notlagen einzustellen – dazu gehört auch die Vorbereitung auf langanhaltende Stromausfälle.“

Der Gedanke an solche Szenarien sei vielen Menschen fremd, da Deutschland lange von stabilen Verhältnissen und der sogenannten Friedensdividende profitiert habe. Doch die Realität habe sich verändert, und mit ihr auch die Anforderungen an den Bevölkerungsschutz, so Funk in T-Online.

Dabei geht es nicht nur um Cyberattacken. Seit dem deutschen Ausstieg aus der Atomernergie ist die Versorgungssicherheit nicht mehr garantiert, warnen Fachmänner.

Kein Strom, keine Kartenzahlung

„Jeder Haushalt sollte in der Lage sein, sich mindestens drei Tage lang selbst zu versorgen“, fordert der BBK-Präsident. Dazu gehören Lebensmittel, die nicht zubereitet werden müssen, Wasser, batteriebetriebene Lichtquellen und ein Kurbelradio, um wichtige Informationen zu empfangen.

Bargeld sei ebenfalls von Bedeutung, da elektronische Zahlungssysteme bei Stromausfällen ausfallen könnten. Als Beispiele für mögliche Szenarien nennt Funk Ereignisse wie den Stromausfall 2019 in Berlin-Köpenick, bei dem 31.000 Haushalte und 2.000 Betriebe für über 30 Stunden ohne Strom blieben.

Es ist wieder soweit.Die 2. Dunkelflaute in diesem Jahr führt wieder zu Versorgungsengpässen und Extrempreisen von 90 €ct/kwh am 12.12.Heute Verbrauch um 17 Uhr 70 000 MW, Wind 2600 MW, Sonne Null,Braun-Steinkohle u. Gas 33 000 MW, Import 17 OOO MW. So was im kalten Januar:Läuft pic.twitter.com/5P6QHX04hT — Vahrenholt (@FritzVahrenholt) December 11, 2024

