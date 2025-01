Trump legte bei seiner Amtseinführung seine Hand nicht auf die Bibel – warum der seltsame Hut von Melania?

Der Bibelschwur galt einst als Zeichen der Unterwerfung vor dem Vatikan. Die Rangfolge klärte er ja bereits bevor man den Schauspieler von Biden dazwischen mogelte.

Trump beim Papst 2017.

Melania Trumps Hut bei der Amtseinführung sorgt im Internet für urkomische Memes: „Sie sieht aus wie der Hamburglar“

First Lady Melania Trump weigerte sich bei der Vereidigungszeremonie ihres Ehemannes Donald Trump , dem heutigen 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten, ihre Augen unter einem breitkrempigen Hut zu zeigen .

Im US-Kapitol trug der 54-Jährige einen marineblauen Mantel aus Seide und Wolle im Originaldesign von Adam Lippes und den länglichen Zylinder von Eric Javits.

Das auffällige Accessoire, das einen Schatten auf die obere Hälfte ihres Gesichts warf, führte im Internet zu urkomischen Memes, in denen sie mit fiktiven Cartoons und bösen Filmfiguren verglichen wurde.

In einem viralen X/Twitter-Post wurde ein Bild von Melania neben ein Bild des durchtriebenen McDonald’s-Bösewichts, des „Hamburglar“, eingefügt, dessen Uniform aus einem schwarz-weiß gestreiften Ganzkörperanzug, roten Handschuhen, einer Anzugkrawatte mit Pasteten-Aufdruck, einer schwarzen Augenmaske und natürlich einem schwarzen breitkrempigen Hut besteht.

„Warum zum Teufel sieht Melania Trump aus wie der Hamburglar?“, lautete die Bildunterschrift.

„Melania Trump ist der Wahnsinn in ihrem von Hamburgler inspirierten Outfit“, scherzte ein anderer.

Ein zweiter Meme-Ersteller teilte ein Bild von Melania mit Hut neben einem Bild des Spy vs. Spy-Cartoons der Zeitschrift Mad .

„Und jetzt werde ich es nie mehr vergessen. Danke“, kommentierte ein Zuschauer unter dem Tweet.

Unterdessen fand eine dritte Person, dass Melanias Mode der Videospielfigur Carmen Sandiego ähnelt, die einen langen roten Mantel und einen dazu passenden eckigen Hut trägt. „Ich habe Carmen Sandiego gefunden“, schrieb sie.

„Keiner macht mehr Pizza als The Hut“, kommentierte ein Vierter und verglich Melanias Hut mit dem typischen Logo der Fast-Food-Kette.

Eine andere Person war der Meinung, dass die Verzierung der FLOTUS ihr Aussehen wie Jim Carreys schelmisches, grüngesichtiges Image in „ Die Maske“ von 1994 aussehen ließ .

Weitere Leute machten sich über eine peinliche Begegnung zwischen Trump und seiner Frau während der Amtseinführungszeremonie lustig, als der Präsident ihr einen Kuss auf die Wange geben wollte.

In Online-Aufnahmen ist zu sehen, wie Trump die Lippen spitzt und sich unter Melanias Hutkrempe beugt, um ihr einen schnellen Luftkuss zu geben.

Melanias Outfit wurde vom 52-jährigen Designer Lippes entworfen, der als jüngster Kreativdirektor bei Oscar de la Renta berühmt wurde, bevor er sein gleichnamiges Label gründete.

Obwohl Melania dafür bekannt ist, sich in jedem europäischen Modehaus von Yves Saint Laurent bis Dolce & Gabbana einzukleiden, beschloss die Würdenträgerin, die wiedergewonnene Position von ihr und ihrem Mann in dem Land zu würdigen, indem sie mit dem amerikanischen Designer zusammenarbeitete. Das gesamte Outfit wurde in Zusammenarbeit mit ihrem Stylisten Hervé Pierre ausgewählt, der sie seit acht Jahren betreut.

In einer direkt an Women’s Wear Daily gesendeten Erklärung sagte Lippes, der Tag der Amtseinführung „verkörpere die Schönheit der amerikanischen Demokratie“.

Er fuhr fort: „Heute hatten wir die Ehre, unsere First Lady, Frau Melania Trump , einzukleiden . Frau Trumps Outfit wurde von einigen der besten Handwerker Amerikas entworfen und ich bin sehr stolz darauf, der Welt solche Arbeiten zu zeigen. Mit tiefer Dankbarkeit an Frau Trump für ihr Vertrauen und ihre Zusammenarbeit.“

Was Melanias markantes Kopfaccessoire angeht, gestand Javits, dass sein ursprünglicher Hutentwurf während des Transports aufgrund eines heftigen Schneesturms beschädigt worden sei, was ihn dazu veranlasste, die Struktur zu überdenken und von vorne zu beginnen.

Einige Aufgewachte glauben es sei das Ende des Tiefen Staates und eine Revolution steht bevor, wie bei dem Hollywood PsyOp Film V-Vendetta!?

Auszug aus dem Buch der Hollywood Code 2:

„Menschen verleihen Symbolen Macht. Für sich betrachtet ist ein Symbol bedeutungslos. Aber wenn genügend Menschen dahinterstehen, kann die Sprengung eines Gebäudes die Welt verändern.“ V (V wie Vendetta)

Der Film basiert auf der berühmten Graphic Novelle des Ritualmagiers und Crowley-Experten Alan Moore. Moore ist zweifellos ein talentierter Künstler und Geschichtenerzähler, die Vorstellung, seine Geschichte sei auf die menschliche Befreiung ausgerichtet, wie massenweise unwissende Fans annehmen, ist lächerlich.

Fans und Rezensionen bieten eine breite Palette von Online-Spekulationen über ihre Bedeutung und Bildsprache, aber nur wenige werden in der Lage sein, sie zu dekodieren, ohne das rituelle Element zu verstehen – doch dazu später mehr.

V für Vendetta ist eine Manifestation von ausgeklügelter gesteuerter Dialektik und rituellem Psychodrama, die den rebellischen jungen Pop-Geist täuscht, zu glauben, dass er Teil der Anti-Establishment-Bewegung der „V-Maske“ ist, die als Anarchismus bekannt ist.

Wahrer Satanismus ist anarchisch und angesichts der lächerlichen, rückständigen „Zivilisation“, in der wir leben, sicherlich verständlich. Doch die Lösung für 300 Jahre „Revolutionen“ und Vollspektrum-Subversion kann in keiner Weise mehr dieselbe sein.

Versuchte politische Lösungen für die Übel der Menschheit sind verständlich, wenn man bedenkt, dass wir die Versuche der Vergangenheit, die in ei-nem kläglichen Scheitern endeten, überdrüssig sind – Kommunismus, Faschismus und jetzt Weltsozialismus/ Egalitarismus. Aber die andere Option – Anarchismus – ist nicht anders, da sie denselben Ausgangspunkt hat – universelle menschliche Gleichmacherei.

Ironischerweise neigen Anarchisten dazu, nach ein paar Jahren am elitärsten zu sein, da sie erkennen, dass ihre Zellen-genossen Tölpel von größeren Stiftungsinteressen sind.

Es gibt ein Faible für den Anarchismus, da er der ultimative Höhepunkt der Linken ist – sie erkennen am ehesten die leere Natur der Moderne. Anarchismus ist jedoch eine Weltanschauung des ultimativen Atonismus, in der das Individuum in einem bedeutungslosen Universum selbst auferlegter Bedeutung die Oberhand hat.

Diese atomisierte, Pseudo-Übermensch-Mentalität ist im Allgemeinen von kurzer Dauer, da die Gesamtheit der eigenen Erfahrung bald dazu beiträgt, diese jugendliche, mythologische Fantasieweltsicht zu zerstreuen. Anarchismus ist die Weltanschauung der Elite schlechthin, da sie die destruktivste ist.

Anarchismus ist Chaosmagie, die darauf abzielt, die Kräfte der Zerstörung unter einem selbsttäuschenden Glauben freizusetzen, eine massenhafte „dunkle Nacht der Seele“ zu erschaffen, um den „Neuen Menschen“ zu kreieren. Es ist die letzte Manifestation des revolutionären Glaubens, der 1789 und 1776 begann.

Dies ist also die wahre freimaurerische Mystatogie von V wie Vendetta: V ist Satan, wie es sogar in der Graphic Novel heißt. V initiiert Evey als neue Eva in den Freiheitskult. V verwendet die gleichen Techniken der Gedankenkontrolle und Folter, die das System verwendet, um Eve zu „befreien“. Aus diesem Grund wird Evey „eingesperrt“ und lässt sich den Kopf rasieren, wie wir es bei vielen Hollywood- und Gehirnwäsche-Starlets gesehen haben. Der Freiheitskult ist jedoch ein strenger Meister, da die absolute Freiheit in Wirklichkeit die absolute Sklaverei der Leidenschaften ist.

Abb. 31: Natalie Portman oder Britney Spears? Siehe das Buch „Die moderne Musik-Verschwörung“

Wie bei anderen Wachowski-Filmen wie Matrix oder Cloud Atlas wird die Botschaft vermittelt, dass alle Gesetze Sklaverei sind – auch das des Geschlechts. Männlich oder heterosexuell zu sein bedeutet, Sklave etablierter sozialer Konstrukte zu sein, nicht der Erfüllung natürlicher Ordnungen.

Dieser Transformationsprozess wird dadurch symbolisiert, dass Evey mit Schmetterlingen gezeigt wird, die ihrer Folter zur Gedankenkontrolle folgen – mehr zu MKULTRA und der Symbolik der Schmetterlinge lesen Sie im Buch „Die moderne Musik-Verschwörung“ von Nikolas Pravda.

Aus dieser Perspektive können wir auch Einblicke in das Thema der inszenierten Freisetzung eines Virus in Form einer Biowaffe gewinnen. Die Handlung dreht sich um ein pharmazeutisches Establishment und eine politische Elite, die einen Biowaffenangriff inszeniert haben, um politische Macht zu erlangen.

Dieser Aspekt des Films hat eine zeitgenössische esoterische Bedeutung angesichts der „epidemischen“ Propaganda des Establishments, die sich auf endlose Wiederholungen von Killer-Grippen bezieht (Ebola, Schweinegrippe, Corona), welche endlose Big-Pharma-Impfstoffe erfordern – mehr dazu später im Buch. (54)

Ironischerweise ist es auch möglich, dass Guy Fawkes selbst ein Agent des britischen Geheimdienstes war, der die berüchtigte, frühe „False Flag“ Aktion durchführte, um Katholiken als „Terroristen“ (55) zu bezeichnen.

Dann, als Satan, ist das nur eine List einer gelenkten Anti-Establishment-Rebellion, die dem Establishment wie Kitt in die Hände spielt. Die Anforderung der V-Maske, von den Rebellen von „Anonymous“, die Bevölkerung zu Terroranschlägen oder Hackerangriffen zu bewegen, befeuert nur die Pläne des Estab-lishments. (56)

Abb. 32: Die Produktionsbedingungen für das Symbol der globalen Revolution!

„Pravda TV“ berichtete am 19. November 2013:

„Die Anonymous-Maske zeigt das Gesicht von Guy Fawkes. Die einzige von Guy jemals eingeführte Revolution geht auf eine fürchterliche und korrupte Ursache zurück. Fawkes war ein Söldner, ein bezahlter Attentäter, der en masse Mordanschläge für gewissenlose, machthabende Männer ausführte.

Diese Männer an der Macht (Jesuiten) würden den Tod von vielen Menschen in Kauf nehmen, nur um die Dominanz des Vatikans (des Papstes) aufrechtzuerhalten.

England gedieh unter ihrem idealistischen und gelehrten König. Eine Gruppe von jesuitischen Edelmännern heuerte Guy Fawkes an, das Parlament in die Luft zu sprengen. Der Plan ging daneben und man erwischte die Verschwörer.

Guy Fawkes war also im Endeffekt nichts anderes als ein jesuitisch/katholischer Attentäter….

…

Quellen: PublicDomain/cbsnews.com am 22.01.2025