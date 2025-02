8 Verschwörungstheorien, von denen die Mainstream-Medien zugeben mussten, dass sie tatsächlich wahr sind

Die Mainstream-Medien haben die Angewohnheit, etwas als „Verschwörungstheorie“ zu bezeichnen, wenn sie versuchen, einen bestimmten Standpunkt zu diskreditieren.

Natürlich wurde immer wieder bewiesen, dass solche „Verschwörungstheorien“ tatsächlich wahr sind. Gleichzeitig wurden die Mainstream-Medien in den letzten Jahren bei einer Lüge nach der anderen ertappt. Infolgedessen ist das Vertrauen in die Medien so niedrig wie nie zuvor in der gesamten Geschichte unseres Landes. Von Michael Snyder

An diesem Punkt ist den meisten Menschen klar, dass unsere größten Medien die Agenda der Globalisten vorantreiben werden, denen sie gehören, und dass sie äußerst zögerlich sein werden, die großen Pharmaunternehmen und andere riesige Konzerne zu entlarven, die Milliarden von Dollar für Werbung in ihren Netzwerken ausgeben.

Die gute Nachricht ist, dass wir in eine Zeit eingetreten sind, in der die Wahrheit über so viele Dinge ans Licht kommt. Das amerikanische Volk fordert jetzt Transparenz und Rechenschaftspflicht von den wichtigsten Institutionen unserer Gesellschaft, und das ist eine wunderbare Sache. Besonders erfreulich ist es, dass die Mainstream-Medien öffentlich Fehler eingestehen, die sie gemacht haben.

Im Folgenden finden Sie 8 „Verschwörungstheorien“, von denen die Mainstream-Medien gezwungen waren, zuzugeben, dass sie tatsächlich wahr sind …

#1 Die Theorie des Laborlecks

Jahrelang wurde uns erzählt, die Theorie vom Laborleck sei bloße „Desinformation“. Jetzt ist natürlich herausgekommen, dass gewisse Personen in sehr prominenten Positionen eine unermüdliche Kampagne zur Diskreditierung dieser Theorie geführt haben.

Sie versuchten verzweifelt, die wahren Geschehnisse geheim zu halten, aber jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Tatsächlich gibt mittlerweile sogar die CIA öffentlich zu, dass die Theorie vom Laborleck höchstwahrscheinlich zutrifft …

Die CIA hat ihre Haltung zum Ursprung des Virus, das Covid-19 verursacht, geändert, berichtete NBC News am Samstag. Der Geheimdienst glaubt nun, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor entwichen ist, eine Abkehr von seiner bisherigen Haltung, in der er keine Position bezog.

„Auf Grundlage der vorliegenden Berichte geht die CIA davon aus, dass ein forschungsbedingter Ursprung der COVID-19-Pandemie wahrscheinlicher ist als ein natürlicher Ursprung“, sagte ein CIA-Sprecher in einer Erklärung gegenüber NBC News.

#2 MKUltra

Jahrzehntelang galt jeder, der auf Sendung ging und über MKUltra sprach, als verrückt.

Doch mittlerweile beweisen Hunderte von Regierungsdokumenten, dass dieses Gedankenkontrollprogramm der CIA tatsächlich existierte …

Neu zusammengestellte Aufzeichnungen geben Aufschluss über eines der berüchtigtsten und zwielichtigsten Programme der CIA: MKUltra, ein wilder Versuch, Techniken zur Gedankenkontrolle durch Drogen, Hypnose und psychologische Manipulation zu entwickeln.

Die Sammlung wurde im Dezember 2024 vom Digital National Security Archive der George Washington University veröffentlicht und enthält mehr als 1.200 Dokumente über die Vorstöße der CIA in die Verhaltens- und Gedankenkontrollexperimente von 1953 bis in die 1970er Jahre.

Viele der Informationen stammen aus Aufzeichnungen von John Marks, einem ehemaligen Beamten des US-Außenministeriums, der die ersten Informationsfreiheitsanfragen zu diesem Thema stellte und 1979 das Buch „The Search for the Manchurian Candidate“ (Die Suche nach dem Manchurian Kandidaten) verfasste.

Wir haben tatsächlich großes Glück, dass diese Dokumente noch existieren, denn 1973 ordnete der Direktor der CIA ausdrücklich an , dass sämtliche mit MKUltra in Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen vernichtet werden müssten …

1973 ordnete der Direktor der CIA, Richard Helms, die Vernichtung aller mit MKUltra in Zusammenhang stehenden Dokumente an. Nach einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act im Jahr 1977 wurden jedoch noch versteckte Dokumente entdeckt, was zu Anhörungen im Senat führte. MKUltra wurde 2001 freigegeben.

#3 Fluorid in unserem Trinkwasser ist schädlich

Lange Zeit behaupteten die Behörden, Fluorid in unserem Trinkwasser sei gut für uns. Doch nun hat ein Bundesrichter entschieden, dass es Beweise dafür gibt, dass Fluorid im Wasser die geistige Entwicklung unserer Kinder schädigen könnte. Folgendes stammt von CNN …

Ein Bundesrichter hat die US-Umweltschutzbehörde angewiesen, den Fluoridgehalt im Trinkwasser stärker zu regulieren, da hohe Konzentrationen ein Risiko für die geistige Entwicklung von Kindern darstellen könnten.

US-Bezirksrichter Edward Chen warnte, es sei nicht sicher, dass die Menge an Fluorid, die dem Wasser normalerweise zugesetzt wird, zu einem niedrigeren IQ bei Kindern führt. Er kam jedoch zu dem Schluss, dass immer mehr Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass dies ein unverhältnismäßiges Risiko darstellen könnte. Er ordnete an, dass die EPA Maßnahmen ergreifen solle, um dieses Risiko zu senken, sagte jedoch nicht, um welche Maßnahmen es sich dabei handeln solle.

#4 Unser Trinkwasser enthält krebserregende Chemikalien

In den letzten Jahren haben die Mainstream-Medien tatsächlich damit begonnen, über all die schädlichen Stoffe zu berichten, die in dem Wasser zu finden sind, das aus unseren Wasserhähnen kommt.

Tatsächlich wurden im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 2019 22 verschiedene Karzinogene in unserem Trinkwasser nachgewiesen …

Ein erhöhtes Krebsrisiko wurde mit 22 im Trinkwasser gefundenen Karzinogenen in Verbindung gebracht.

Zu den Schadstoffen gehörten Arsen, radioaktive Stoffe wie Uran und Radium sowie Desinfektionsnebenprodukte. Diese Stoffe entstehen bei der Verwendung von Chlor und anderen Zusatzstoffen im Aufbereitungsprozess.

Systeme, die auf Grundwasserquellen wie Grundwasserleiter angewiesen sind, weisen höhere Konzentrationen von Arsen und radioaktiven Stoffen auf und tragen zu einem höheren Krebsrisiko bei .

Systeme, die auf Oberflächenwasserquellen wie Stauseen angewiesen sind, bergen ein geringeres Risiko, versorgen aber größere Bevölkerungen.

In Wassersystemen, in denen häufiger Dürren auftreten, kann das Risiko höher sein. Dies liegt unter anderem daran, dass bei sinkendem Wasserstand trockenere Bedingungen eine Umgebung schaffen, in der sich Schadstoffe konzentrieren.

#5 Die „Verdummung“ Amerikas

Viele von uns in den alternativen Medien sprechen seit Jahren über die „Verdummung“ Amerikas, doch die Mainstream-Medien verteidigen weiterhin unser Bildungssystem.

Leider ist es mehr als deutlich geworden, dass es unseren Kindern nicht gut geht. Folgendes stammt aus dem Wall Street Journal …

Die Lesekompetenz amerikanischer Schüler verschlechtert sich weiter. Dies geht aus neuen nationalen Testergebnissen hervor, die nach jahrelangem Rückgang keinerlei Besserung erkennen lassen.

Die 67 % der Achtklässler, die im Jahr 2024 ein grundlegendes oder besseres Leseniveau erreichten, waren der niedrigste Anteil seit Beginn der Tests im Jahr 1992, wie die Ergebnisse einer aufmerksam beobachteten Bundesprüfung zeigen. Nur 60 % der Viertklässler erreichten diesen Benchmark und näherten sich damit einem Rekordtief.

Die Rückgänge begannen bereits vor der Pandemie, setzten sich während der Pandemie fort und halten seitdem an. #6 Verschreibungspflichtige Medikamente töten jedes Jahr eine große Zahl von Amerikanern Seit Jahrzehnten behaupten alternative Heilpraktiker und „Verschwörungstheoretiker", dass negative Reaktionen auf verschreibungspflichtige Medikamente eine der häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten sind. Glücklicherweise mussten die Mainstream-Medien dies ebenfalls zugeben. Das Folgende stammt aus einem Vanity Fair-Artikel mit dem Titel „ Tödliche Medizin " … Verschreibungspflichtige Medikamente töten jedes Jahr etwa 200.000 Amerikaner. Wird diese Zahl steigen, jetzt wo die meisten klinischen Tests im Ausland durchgeführt werden – an kranken Russen, obdachlosen Polen und in Slums lebenden Chinesen – an Orten, wo es praktisch keine Regulierung gibt, die FDA nicht vor Ort ist und „Fehler" in Armengräbern enden können? #7 Aspartam ist nicht gut für unsere Gesundheit Viele von uns warnen schon seit Ewigkeiten vor Aspartam, aber die Mainstream-Medien verteidigen es einfach. Nun, nach Überprüfung der Beweise war die Internationale Agentur für Krebsforschung gezwungen, Aspartam als „möglicherweise krebserregend für den Menschen" einzustufen … Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie der Gemeinsame Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) haben heute Bewertungen der gesundheitlichen Auswirkungen des zuckerfreien Süßstoffs Aspartam veröffentlicht. Unter Berufung auf „begrenzte Hinweise" auf Karzinogenität beim Menschen stufte die IARC Aspartam als möglicherweise krebserregend für den Menschen ein (IARC-Gruppe 2B) und der JECFA bekräftigte die zulässige tägliche Aufnahme von 40 mg/kg Körpergewicht. #8 Operation Paperclip Wussten Sie, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderte Nazi-Wissenschaftler aus Deutschland geschmuggelt und in die USA gebracht wurden? Und wussten Sie, dass viele dieser Wissenschaftler dazu eingesetzt wurden, „das amerikanische Arsenal an Raketen und anderen biologischen und chemischen Waffen aufzubauen"? … Als der Zweite Weltkrieg in seine Endphase eintrat, schlossen sich amerikanische und britische Organisationen zusammen, um das besetzte Deutschland nach möglichst vielen militärischen, wissenschaftlichen und technologischen Forschungsergebnissen zu durchforsten, die sie finden konnten. Im Gefolge der alliierten Kampftruppen begannen Gruppen wie das Combined Intelligence Objectives Subcommittee (CIOS) damit, kriegsrelevante Dokumente und Materialien zu beschlagnahmen und Wissenschaftler zu verhören, als deutsche Forschungseinrichtungen von den alliierten Streitkräften besetzt wurden. Eine aufschlussreiche Entdeckung – geborgen in einer Toilette der Bonner Universität – war die Osenberg-Liste: ein Katalog von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die für das Dritte Reich gearbeitet hatten. Im Rahmen einer geheimen Aktion, die ursprünglich Operation Overcast hieß und später in Operation Paperclip umbenannt wurde, wurden rund 1.600 dieser deutschen Wissenschaftler (zusammen mit ihren Familien) in die Vereinigten Staaten gebracht, um während des Kalten Krieges im Auftrag Amerikas zu arbeiten. Das Programm wurde von der neu gegründeten Joint Intelligence Objectives Agency (JIOA) geleitet, deren Ziel es war, deutsche intellektuelle Ressourcen zu nutzen, um Amerikas Arsenal an Raketen und anderen biologischen und chemischen Waffen zu entwickeln und sicherzustellen, dass diese begehrten Informationen nicht in die Hände der Sowjetunion fielen. Ich könnte noch viele weitere Beispiele aufzählen, aber ich denke, dass Sie jetzt wahrscheinlich verstanden haben, was ich meine. Nur weil etwas als „Verschwörungstheorie" bezeichnet wird, heißt das nicht, dass man es automatisch abtun kann. Tatsächlich sind viele von denen, die anderen gerne die Verbreitung von „Desinformationen" vorwerfen, die größten Lügner überhaupt. In der heutigen Zeit ist es so wichtig, selbst zu denken, und es ist so wichtig zu wissen, warum man glaubt, was man glaubt . Ich möchte Ihnen einen Rat geben, der mir wirklich geholfen hat. Hinterfrage alles. Halten Sie an der Wahrheit fest und verwerfen Sie die Falschheit. Wir leben in einer Zeit, in der Täuschung weit verbreitet ist und die Situation mit jedem Tag schlimmer wird. Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 16.02.2025

