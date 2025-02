Ausstieg aus der Flacherde-Sekte nach fast zehn Jahren – Jeran glaubt nicht mehr eine flache Erde

Jeran war einer der bekanntesten Flacherdler. Nun ist er nach fast zehn Jahren ausgestiegen. Auf Einladung des Millionärs und Pastors Will Duffy durfte Jeran im Dezember 2024 in die Antarktis reisen.

Dort konnte er mit eigenen Augen die Mitternachtssonne beobachten. Das hat ihn schließlich von seinem Flacherde-Glauben abgebracht. In einem neuen Video hat Astrophysiker „Flo Plus“ die wichtigsten Argumente des Ex-Flacherdlers zusammengeschnitten, die ihn zu seinem drastischen Schritt veranlasst haben. Von Frank Schwede

Die Reise des Millionärs und Pastors Will Duffy an den Südpol fand im Dezember vergangenen Jahres kurz vor der Wintersonnenwende statt. Die Sonne steht dann gerade über dem südlichen Wendekreis und im Zenit aufgrund der geneigten Erdachse.

Das bedeutet, dass in der Antarktis die Sonne nicht untergeht. Das gleiche passiert im Sommer am Nordpol. Man nennt das Polartage. Flacherdler sagen, dass es bislang keine Videos gibt, die das dokumentieren.

Innerhalb von zwölf Stunden müsste die Sonne im Flacherdmodell deutlich erkennbar ihre scheinbare Größe ändern. Auf einer kugelförmigen Erde ist jedoch keine merkliche Änderung der scheinbaren Sonnengröße zu erwarten, wenn sie mit einem Sonnenfilter beobachtet wird.

Darüber hinaus müsste sich die Sonne im Flacherdmodell im Uhrzeigersinn bewegen. Auf der kugelförmigen Erde scheint sie jedoch gegen den Uhrzeigersinn um die Beobachter in der Antarktis zu wandern.

Weil aber die Wirklichkeit nicht in das Erdbild der Flacherd-Community passt, behaupten die Mitglieder, dass die Reise an den Südpol gefaket worden sei. (Final Experiment: Widersprüche und verdrehte Fakten rund um die Flache Erde (Video))

Beispielsweise erkennt ein Flacherdler auf einem Nudelbecher in der Markenbezeichnung „Sabor A Pollo“ das Wort Apollo. Ein anderer sieht in einem im Eis der Antarktis abgestellten Stiefel das Freimaurersymbol des linken Stiefels.

Ein anderes Community-Mitglied hat behauptet, das, was in der Antarktis am Himmel zu sehen ist, sei überhaupt nicht die Sonne, sondern Satan, der sich in einer Lichtkugel verwandelt hat.

Das war Jeran am Ende zu viel. Schließlich war er Teilnehmer der Reise und konnte die Mitternachtssonne am Südpol mit eigenen Augen und in voller Pracht bewundern.

Nun hat Jeran nach fast zehn Jahren das Handtuch geschmissen und der Community den Rücken gekehrt. In einem über fünfstündigen Livestream rechnet er schonungslos mit seinen ehemaligen Glaubensbrüdern ab.

Der Beweis, den Jeran in der Antarktis mit eigenen Augen sehen konnte, und die dummen Kommentare der Flacherd-Community, hatten zur Folge, dass er sich von den Flacherdlern distanziert hat.

Zwar behauptet Jeran noch immer eine Menge Unsinn, gleichzeitig aber räumt er ein, dass sich der Himmel nur mit einer kugelförmigen Erde erklären lässt und nicht andersrum. Er sagt:

„ Ich werde mich nicht länger als Flacherdler bezeichnen. Erstens wegen der Gruppe, mit der man dadurch in Verbindung gebracht wird. Und zweitens kann ich diese Meinung nicht länger vertreten, da ich selbst Beweise dafür vorgelegt habe, dass das nicht möglich ist.“

Jeran sagt, wenn Flacherdlern etwas nicht ins Weltbild passt, sagen sie einfach, es sei ein Fake!“ und gehen gleich zum nächsten Thema über und sagen vielleicht, Wasser breitet sich flach aus. Jeran:

„Das passiert, wenn du ein Flacherdler bist oder Anhänger der flachen Erde-Theorie oder Flacherdlern folgst. Ich sage dir nur, ich war zehn Jahren dabei und es führt nirgendwo hin!

Die Karte, die ich seit zehn Jahren beworben habe, die AE-Karte, von der ich dachte, sie würde funktionieren – und es nicht tut. OK? Sie ist nun völlig fehlerhaft!

Was auch immer Flacherdler sagen, wird von Flacherdlern akzeptiert. Und was auch immer unserem Modell widerspricht, wird von Flacherdlern als Fälschung bezeichnet. Und sie denken, sie wären in einer Art Machtposition.“

Überheblichkeit ohne Grund

Das ist die Sache, die Jeran am meisten aufgeregt hat. Die Überheblichkeit der Flacherdler, obwohl sie seinen Worten keine Grund dazu haben, weil die flache Erde niemals die Oberhand gewinnen wird. Jeran:

„In fünf Jahren wirst du genau dasselbe tun, aber du wirst weniger Freunde haben, weniger Familie, weniger Geld, weniger Hoffnung und Träume, weniger Wahrheit. Das kommt mit der Zeit, mit der flachen Erde. Warum? Weil jeder hier nur Klicks will.“

Jeran sagt, es sei egal, was man am Himmel sieht. Es sei egal, ob man die Erdkrümmung misst. Und es sei egal, ob man hoch ins All fliegt und ihnen die Erde zeigt. Allein Gottes Wort sei wahr. Jeran:

„Du bleibst in einem Glaubenssystem stecken, aus dem man nur sehr schwer wieder herauskommt. Sehr schwer, das kann ich sagen. Die flache Erde ist stillgelegt. Es kann keine neuen Informationen geben, nichts kann ausgebaut werden. Es ist jetzt ein dogmatischer, religiöser Glaube.“

Jeran ist in das Flacherd-Thema eingestiegen, um von der Religion wegzukommen. Jetzt steigt er aus, um von einer anderen Religion wegzukommen. Er ist geheilt. Er ist raus und er glaubt jetzt ganz fest an einen Südpol. Jeran erklärt, warum:

„Weil es jetzt unmöglich ist, dass er nicht existiert! Es gibt einen Kanal nach dem anderen, ein Video nach dem anderen, mit alle den Leuten im Chat, die sagen, Oh, sie haben es gefaket. Freimaurer! Also ich bin einfach raus, ich bin fertig!

Also, wenn wir nicht zu dem Schluss kommen können, dass etwas real ist, wenn es so viele Beweise gibt, dann werden wir nie zu irgendeinem Abschluss kommen. Wenn irgendetwas gegen unser Modell spricht, werden wir es tatsächlich einfach als Fake bezeichnen.“

Heute erstaunt Jeran die Dummheit der Flacherdler. Er sagt, sie könnten doch nicht einfach herumgehen und Globetrotter als Idioten bezeichnen, wenn sie doch viel schlimmer und obendrein auch noch eingebildet sind und dafür keinen Grund haben. Jeran:

„Du kannst nicht in der obersten Liga spielen, wenn du keine Karte hast, du kein Modell hast, du einfach nichts hast! Wir haben einfach nichts! Es ist egal, es war Fake.

Was diese Typen (Flacherdler) gemacht haben, ist, dass sie es so arrangiert haben, dass, selbst wenn die Sonne auf der ganz anderen Seite der Erde ist, sie immer noch in diesem persönlichen Dom dargestellt wird.

Es ergibt keinen Sinn. Wenn man das glauben soll, dann ist dein Gott ein Betrüger. Er täuscht dich absichtlich. Ich glaube, wenn du an etwas anderes als die Kugel glauben willst, dann musst du vielleicht in Betracht ziehen, ob Gott absichtlich täuscht oder nicht.“

