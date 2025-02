Antike Ruinen? Merkwürdige rechteckige Struktur auf dem Mars entdeckt (Video)

Eine Aufnahme vom Mars aus dem Jahr 2001 zeigt eine merkwürdige rechteckige Struktur und sorgt für Diskussionen in den sozialen Medien. Es wird vermutet, dass es sich um eine Ruine einer alten Marszivilisation handelt.

Milliardär und Tech-Unternehmer Elon Musk fordert nun, Astronauten zum Mars zu schicken, um das genauer zu untersuchen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass eine NASA-Aufnahme für Spekulationen und Diskussionen sorgt. Ein Bericht von Frank Schwede

Das Foto wurde 2001 von der NASA-Raumsonde Mars Global Surveyor aufgenommen. Es zeigt einen Bildausschnitt aus einem Krater auf dem Mars. Darauf zu erkennen ist eine nahezu perfekt rechteckige Struktur.

In den sozialen Medien wird die Vermutung geäußert, dass es sich um eine Ruine einer alten Mars-Zivilisation handelt. Tatsache ist, dass die Aufnahme echt ist und sogar auf der Seite der Arizona State University eingesehen werden kann, wo die Maße der Struktur mit einer Länge und Breite von rund drei Kilometern angegeben werden.

Mittlerweile hat die Aufnahme auch das Interesse von Milliardär und Tech-Unternehmer Elon Musk geweckt. Auf seiner Plattform X fordert er sogar dazu auf, Astronauten auf den Mars zu schicken, um das seltsame Gebilde genauer unter die Lupe zu nehmen. Zuvor postete US-Podcaster Joe Rogan die Aufnahme auf X.

Es ist nicht das erste Mal, dass Aufnahmen der NASA vom Roten Planeten für Spekulationen und öffentliche Diskussionen sorgen.

Photo from a square structure on Mars posted to reddit. It is indeed real.

This image originates from the Mars Global Surveyor’s Mars Orbiter Camera (MOC)

The original image can be viewed through Arizona State University’s Mars Image Explorer. pic.twitter.com/Z3TevH6oCa

— Chris Ramsay (@chrisramsay52) January 31, 2025